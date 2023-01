A Milano apre Pansy, la pasticceria gourmet ed inclusiva

A Milano apre la pasticceria Pansy, laboratorio di pasticceria artigianale che ogni giorno realizza proposte dolci e salate di alta qualità, dal gusto raffinato e adatte a tutti, anche a chi ha intolleranze, allergie o restrizioni alimentari particolari. La nuova attività vuole essere un concept di pasticceria “inclusiva” dove chi esclude certi alimenti per intolleranze e allergie, o anche solo per scelta etica, non debba rinunciare alla qualità e al gusto. Pansy prende vita dall’idea di Anna Fadeeva, il cui fiore preferito da bambina era per l’appunto “pansy”, in italiano “la viola del pensiero”. È proprio da questo riferimento che si sviluppa l’intera identità del brand: colori delicati, ma decisi, sulle tonalità del viola, e leggere decorazioni floreali, per creazioni in grado di stupire non solo il palato, ma anche l’occhio.

Architetto di successo da oltre dieci anni, con una carriera nell’ambito delle ristrutturazioni residenziali e degli investimenti immobiliari, Anna ha da sempre una grande passione per la ricercatezza nell’estetica e nel gusto, che l’hanno portata ad avvicinarsi al mondo della pasticceria, ideando ricette innovative con nuove combinazioni di ingredienti. «Ho deciso di aprire Pansy con l’obiettivo di creare un laboratorio di alta pasticceria che potesse offrire prodotti gourmet sani e gustosi anche per chi ha esigenze alimentari particolari». Queste le parole di Anna, che oggi guida Pansy con dedizione e amore, supportata da un’esperta pastry chef con ampia esperienza nella preparazione dei pasti gluten free, lactose free e vegan.

Uno dei prodotti di Pansy

Tra qualità e innovazione, prodotti adatti a tutti

Tutte le creazioni di Pansy Milano sono 100% lactose free e gluten free, senza alcuna possibilità di contaminazione. Numerose sono anche le alternative vegan, per chi sceglie un’alimentazione attenta alla salute del pianeta. Nessuna privazione invece per il palato: ogni proposta è curata sia nel gusto che nell’estetica e si rivolge non solo a chi ha particolari esigenze e intolleranze, ma a tutti coloro che desiderano un prodotto buono, di qualità e con materie prime ricercate, in modo che nessuno debba rinunciare a un momento di piacere.

Il team di Pansy è impegnato in una costante ricerca e sperimentazione per trovare sempre nuove combinazioni e sapori, capaci di far vivere esperienze sensoriali uniche ai clienti. Dalla torta di punta “Pansy”, vegana, a base di mousse al cioccolato bianco artigianale, frutti di bosco, cake al cacao e glassa ai frutti di bosco, alla crostata fragola e pistacchio, fino alle cheescake con topping alla frutta o al caramello: sono solo alcune delle proposte tra cui scegliere, disponibili in versione torta, monoporzione o mignon. Oltre all’ampia offerta dolciaria, inoltre, da Pansy è possibile trovare proposte salate, tra cui diversi tipi di quiche e strudel alle verdure, pasta fresca in diversi formati ed anche il reparto panetteria, che ogni giorno sforna baguette, ciabatte integrali, pagnotte e grissini.

Le cheesecake di Pansy

Dal cuore della città a tutta Milano... e oltre

La pasticceria ha sede in Via Santa Sofia 1 a Milano, in zona Crocetta, ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 18:00. È disponibile anche il servizio delivery attraverso la piattaforma Cosa Porto. Inoltre, in un mondo dove allergie e intolleranze interessano un’ampia e crescente parte di popolazione, (in Italia si stima ne siano interessati 1.5 milioni di adulti) e con il desiderio di far scoprire le proprie creazioni adatte a tutti ad un pubblico sempre più amplio, il team di Pansy è a disposizione sia per servizi di catering che per forniture ad hotel e ristoranti interessati ad offrire alla clientela proposte lactose free, gluten free e vegan di alta qualità.

Pansy - Via Santa Sofia, 1, Milano - Tel.: 02 87226396