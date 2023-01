Fuga d’amore ai Caraibi nei Sandals Resorts

Sandals Resorts International è la società madre di alcuni dei brand più noti del turismo, tra cui Sandals Resorts e Beaches Resorts. Con 16 proprietà – presto 17 – disposte sulle spiagge in Giamaica, Antigua, St. Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada e Curaçao, Sandals Resorts offre ai suoi clienti servizi di altissimo profilo. Dalle Signature Love Nest Suites che offrono il massimo in termini di privacy al servizio di maggiordomo, alla Red Lane Spa oltre al programma dining 5-Star Global Gourmet che garantisce ristoranti gourmet, vini premium e liquori pregiati. Il non plus ultra per una vacanza romantica.

Vacanza ai Caraibi con Sandals Resorts

Isole private

A pochi minuti dal Sandals Royal Caribbean in Giamaica e dal Sandals Royal Bahamian a Nassau, si può provare il piacere di rilassarsi su un’isola privata, esclusiva per gli ospiti Sandals. Splendide spiagge appartate, piscine che invitano al relax con bar sul bordo per brindare. E la serala possibilità di prenotare una romantica cena sotto le stelle.

Oggi sposi

Ogni angolo dei Sandals Resorts crea l’ambientazione perfetta per festeggiare in coppia. Per chi sogna una dichiarazione d’amore degna di un film romantico, perché non affidarsi alla consulenza degli Engagement Concierge, veri e propri esperti che sapranno consigliare le location più romantiche per una proposta unica o un matrimonio indimenticabile. Dalla cappella over-the-water in resort selezionati in Giamaica e St. Lucia a quella più tradizionale al Sandals Montego Bay o la Sky Terrace al Sandals Royal Barbados, agli incantevoli gazebo su un molo tra le acque azzurre del Mar dei Caraibi: tutto è organizzato nei minimi dettagli e, con un soggiorno di minimo tre notti, il pacchetto matrimonio base è incluso.

Massaggi di coppia

La tradizione europea del benessere incontra lo stile caraibico nelle Red Lane Spa dei Sandals Resorts. Gli esperti del benessere si affidano a prodotti di alta qualità della regione e li utilizzano per la cura della pelle con trattamenti esclusivi e innovativi. Si può scegliere tra una varietà di massaggi, trattamenti estetici per viso e corpo e per il proprio benessere. Che sia nella spa, in riva al mare o nel comfort della suite, il massaggio di coppia è un’esperienza unica che arricchisce la vacanza.

Snorkeling con le tartarughe

Da non perdere poi le escursioni più romantiche per esplorare le isole su cui si trovano i Sandals Resorts. Per esempio, nna nuotata nelle acque cristalline dei Caraibi, tra pesci colorati e coralli. Se ci si trova alle Barbados, non c’è da stupirsi se improvvisamente si nuota in compagnia di una tartaruga marina. La tartaruga marina verde, la tartaruga liuto e la tartaruga embricata sono le più comuni: questi animali possono spesso essere avvistati anche durante una escursione in catamarano.

Snorkeling e immersioni nei Sandals Resorts

Con la zattera sul fiume

Tra le proposte più inusuali anche un romantico viaggio su una zattera di bambù lungo il fiume Martha Brae in Giamaica, immersi in una foresta pluviale lussureggiante e accompagnati dai suoni degli uccelli tropicali e dal dolce sciabordio dell’acqua guidati dall’esperto capitano che, mentre rema, condividerà affascinanti curiosità sul paesaggio giamaicano.

In e-bike a Willemstad

Forse la capitale più bella dei Caraibi, ma sicuramente la più colorata, è quella di Curaçao. Dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, svela l’architettura olandese e le facciate degli edifici color pastello di Willemstad. Seducente l’arte di strada di Otrabanda e da non perdere un drink all’Handelskade. Un tour guidato in e-bike è sicuramente il modo migliore per scoprire questa città.

Il meglio di Nassau in fuoristrada

L’incredibile bellezza delle Bahamas si può esplorare in un’emozionante escursione in fuoristrada. Il tour prevede la visita nel centro della capitale Nassau e la possibilità avvistare la cima The Caves, raggiungere il Clifton Heritage Park per conoscere la storia dietro questo misterioso parco prima di raggiungere Johnstone Beach. Dopo un po’ di relax o una nuotata, si parte per Sapodilla, l’ultima tappa di questa escursione, dove è possibile assaporare alcuni dei più gustosi piatti delle Bahamas.

Tour sensoriale a Soufriere

Scoprire la bellezza di Soufriere, a St. Lucia, con un tour sensoriale. Dalla fabbrica di rum che produce alcuni dei migliori distillati dell’isola per assaporarne i profili aromatici al pane di manioca nel pittoresco e colorato villaggio di pescatori di Anse La Raye, alle cascate Toraille dove fare con una nuotata rinfrescante, agli splendidi panorami dell’isola lungo il Tet Paul Nature Trail, compresi i maestosi Pitons. Per concludere, un pranzo locale o internazionale preparato al momento al ristorante Mango Tree.

www.sandalsresorts.eu

www.beaches.com