Garda Trentino: vivere l’inverno in modo dinamico

Non si fermano mai, neanche durante la stagione fredda, e attività outdoor nel Garda Trentino, la sponda nord del Lago che comprende gli ambiti di Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole sul Garda, Dro, Drena, Tenno, Valle di Ledro, Comano e Valle dei Laghi. Numerose le iniziative “active” che fanno osservare il Garda Trentino da un punto di vista privilegiato, tra soft sport sulla neve, trekking al chiaro di luna e bike tour attraverso caratteristici paesini.

Sono numerosi i sentieri, anche tematici, per chi ama il trekking

Trekking

Gli amanti del trekking possono addentrarsi nella natura in modo slow, percorrendo i sentieri tematici nella zona di Comano, come quello della patata e della noce, riconosciuta presidio Slow Food. Oppure la passeggiata lungo le Coste di Baone sopra Arco, dove ulivi, agavi e fichi d’India si fondono con le acque del Garda. Consigliato anche l’itinerario della Grande Guerra, tra il Monte Corno (nei pressi di Nago), lo Stützpunkt Perlone e la Busa dei Capitani, mentre per tuffarsi nell’arte c’è la passeggiata tra le opere di Bosco Arte Stenico oppure a Ledro Land Art, rispettivamente nelle vicinanze di Comano e in località Pur. Per i più allenati, il Low Loop e il Medium Loop del Garda Trek, avvincenti sentieri a tappe.

Sospesi tra terra, cielo e acqua

Climbing

Per gli appassionati di climbing praticare l’arrampicata d’inverno nel Garda Trentino è un’esperienza unica: sospesi tra terra, acqua e cielo, con le cime innevate in lontananza a fare da sfondo. Le falesie esposte al sole sono quelle che meglio si prestano a essere affrontate, come le Piazzole e il Belvedere di Nago, “balconi” sul Garda Trentino, oppure la Cosina in zona Cavedine. E per chi cerca una falesia a misura di bambino, la Family San Martino offre un facile e comodo accesso alle vie chiodate per i giovani climber.

Bike

Le emozioni non mancano nemmeno su due ruote. Per la stagione invernale sono consigliati l’itinerario che si snoda ai piedi del Monte Brione - non ripido e adatto a tutti i tipi di bici - e tutti i percorsi di road bike, come il giro del Lago di Garda, il tour della zona di Tenno, l’itinerario che attraversa la Valle di Cavedine o quello che, dalle Marocche, conduce fino a Pergolese. Tra bancarelle e vin brulé, l’escursione in e-mtb porta a scoprire il borgo medioevale di Canale, ricco di fascino e di evocazioni storiche, riconosciuto tra i Borghi più Belli d’Italia. Il tour comprende anche una pedalata panoramica tra oliveti e vigneti e una degustazione presso un’enoteca della zona.

Sulla neve

Gli ampi prati della conca di Tremalzo in inverno si vestono di bianco e diventano il teatro per chi ama le uscite con ciaspole e bastoncini. L’escursione avviene con una guida alpina. Che si scelgano le ciaspole, gli sci o gli scarponi, una cosa è certa: l’escursione nelle notti di luna piena fino ai 2000 metri del Monte Stivo e la successiva cena in rifugio si rivela un’esperienza unica.

Garda Trentino Winter Experience propone un nutrito programma di iniziative

Infine, da non perdere, le Garda Trentino Winter Experience: fino a marzo 2023, ritorna il ricco e variegato programma di iniziative per far scoprire le tante possibilità che questi territori regalano anche nel periodo invernale.



www.gardatrentino.it