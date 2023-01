Una primavera in Giappone con Kel 12, tra storia e modernità

Viaggi multisensoriali in compagnia di esperti per lasciarsi travolgere dalle rutilanti metropoli ma anche calarsi nel silenzio dello Zen a Fukui. Itinerari che calano nelle luci delle città principali del Giappone come Tokyo, Osaka e Kyoto, ma che riservano momenti inediti ed esclusivi, come la condivisione della vita dei monaci in un monastero zen, la celebrazione di una rievocazione storica a Nikko, località patrimonio Unesco, il bagno nelle calde sorgenti termali ad Hakone. Ognuno associa qualcosa al Giappone: chi pensa ai templi, chi ai ciliegi fioriti, chi ai manga, chi al cibo, chi alla tecnologia. I prossimi mesi possono essere l’opportunità di cogliere le mille sfaccettature di questo Paese, che non ha mai perso il legame con la sua storia e la sua cultura millenaria. Orientali con uno stile di vita occidentale, ultramoderni e al contempo conservatori e tradizionalisti, composti e disciplinati quanto stravaganti, i giapponesi sapranno affascinare i viaggiatori.

Un fantastico paesaggio giapponese

I due volti del Giappone: dalla modernità al cuore dello Zen

Kel 12 si ripromette di far esplorare un elemento di grande fascino della tradizione giapponese: il buddhismo Zen. Meditazione, presenza mentale, rigore, grande eleganza estetica: tutti questi elementi si fondono nello zen. I partecipanti lo scopriranno visitando luoghi quasi leggendari: Kyoto, Nara e Kamakura, antiche e incantevoli città buddhiste immerse nella natura, ricche di templi e di meravigliosi giardini zen. Ma in questo viaggio saranno coinvolti tutti i sensi, non solo la vista: ci si immergerà nelle vasche termali dei celebri onsen (il Giappone ha una grande tradizione termale, e il bagno è un rito); si pernotterà in un ryokan per provare la piacevole esperienza della locanda tradizionale giapponese, con il pavimento in tatami, le porte scorrevoli, il futon; si gusteranno le prelibatezze della cucina giapponese senza filtri occidentali; si sperimenterà la vita dei monaci zen vivendo l’esperienza in un luogo speciale: il complesso templare dello Eihei-ji a Fukui, il “Vaticano” dello Zen Soto.

Partenza 24 marzo, durata 14 giorni, dai 13 ai 16 partecipanti.

Voli Lufthansa, quasi tutti i pasti inclusi, quote da 5.960 euro.

Dalle antiche culture alla modernità

Kel 12 imbastisce un viaggio spazio-temporale, che alterna le tre grandi città (Tokyo, Kyoto e Osaka) alle piccole località dove tutto ha un ritmo diverso. Così, se a Tokyo si dorme nel quartiere dei grattacieli di Shinjuku e si passeggia nel quartiere Ginza che richiama la Fifth Avenue, a Shirakawago, nella Valle di Shokawa, i villaggi dalle case triangolari (case “dalle mani giunte”) e dal tetto in paglia sono state isolate dal resto del Giappone fino a inizio 900. Un tour splendido, che conduce a Nikko, centro religioso con monumenti storici, dove la sacralità è anche nella natura del parco nazionale.

A Matsumoto, con il più antico castello di legno della nazione, e nella vicina Takayama, con i negozi di saké. Da Nara, prima capitale del Giappone, alla piccola Uji, che dal Trecento produce il miglior tè, dove dedicarsi agli acquisti, come a Kanazawa, sul mare, apice dell’artigianalità, in primis tintura della seta e manufatti in lacca. Un viaggio molto speciale, che abbina la crociera sul fiume Sumida di Tokyo con Kenroku-en di Kanazawa, uno dei giardini più spettacolari di tutto il Paese, che accompagna nei templi scintoisti e nelle vie dove i giovani lanciano le tendenze di look nel mondo, in un caleidoscopio che sorprende e rimane nella memoria.

Partenze 1 aprile, 16 aprile, 6 maggio, durata 15 giorni, dai 13 ai 16 partecipanti.

Voli, mezza pensione, quote da 5.300 euro.

Le affascinanti vie illuminate di Tokyo

Il Festival Toshogu di Nikko

I Viaggi di Maurizio Levi conduce alla solenne rievocazione storica: il Festival Toshogu di Nikko. La grande parata di samurai e arcieri a cavallo accompagna al sacro tempio di Toshogu le spoglie di Tokugawa Ieyasu, il più grande shogun di tutti i tempi. L’evento rappresenta il clou del viaggio, che comprende numerose tappe. Da Tokyo, incredibile megalopoli, al Lago Ashi, ai paesaggi delle ‘alpi giapponesi’ sullo sfondo del Monte Fuji. Il villaggio rurale di Shirakawago (Unesco) e il giardino Kenrokuen a Kanazawa sul Mar del Giappone.

Il “Parco della Pace” di Hiroshima (Unesco) e il Santuario Itsukushima sull’isola di Miyajima (Unesco) che con l’alta marea sembra galleggi sospeso tra cielo e mare. L’imponente castello dell’Airone Bianco di Himeji (Unesco). Kyoto (Unesco), millenaria capitale di samurai e geishe, custode di tesori inestimabili e tradizioni mai decadute, cuore e anima del Giappone. I monasteri buddhisti Shingon sulla vetta dell’esoterico Monte Koya (Unesco). Viaggiando anche a bordo di shinkansen, i “treni proiettile” a oltre 330 km/h, e dormendo in ryokan e in shukubo (monastero).