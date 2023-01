Monticello Spa&Fit, inverno ricco di iniziative per un 2023 di relax

Monticello Spa&Fit, struttura che sorge a Monticello (Lc), propone un’ampia offerta di attività fitness e un ricco planning di cerimonie di benessere, con prodotti e profumi ispirati alla stagione. Con il freddo dei mesi invernali saune, bagni di vapore, tepidarium, stanza di sale e soap experience aumentano i loro benefici; le rigeneranti acque calde con idromassaggi, come quelle della vasca salina esterna, donano una piacevolissima sensazione di relax resa ancora più suggestiva dal romantico panorama circostante, avvolto dalla brina e dai vapori delle acque calde.

Monticello Spa&Fit è il luogo per iniziare il nuovo anno nel segno del proprio equilibrio fisico e spirituale, un angolo di benessere di oltre 5mila mq a soli pochi chilometri da Milano, in cui ritirarsi per ritrovarsi. Una struttura moderna circondata dalla natura con vasche interne ed esterne, ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, Cerimonie di Benessere, oltre a numerosi tipi di massaggi e trattamenti e mille metri quadrati dedicati al fitness. Ecco alcune proposte di gennaio per vivere a pieno l’esperienza di remise en forme:

L'esterno della struttura

Cerimonia Aufguss, caldo rigenerante

Questa particolare cerimonia è inclusa gratuitamente in ogni tipologia di ingresso spa e viene realizzata da esperti Aufguss Meister nella straordinaria sauna Panoramica. Il benefico effetto che la sauna genera, in termini di depurazione dell’organismo, purificazione della pelle, smaltimento di acido lattico e rilassamento della muscolatura, viene amplificato dalle molteplici proprietà degli oli essenziali, favorendo l’eliminazione dello stress, il benessere generale e il sonno. La cerimonia di Aufguss potenzia i benefici che provengono dal caldo grazie a precise gettate di calore, generate dalla sapiente unione di ghiaccio e oli essenziali, che vengono veicolate agli ospiti con appositi teli dagli esperti cerimonieri.

Cerimonia Aufguss

Le alte temperature raggiunte dall’organismo favoriscono la vasodilatazione e la circolazione e rinforzano il sistema immunitario. Al termine della sessione in sauna ci si immerge nella vasca esterna di reazione, dotata di acqua non riscaldata. La variazione termica che si genera agisce sulla circolazione, conferendo una incredibile sensazione di leggerezza e benessere. Musiche, luci, ricercate coreografie e olii essenziali arricchiscono questa cerimonia di fascino ed emozioni e favoriscono la produzione di endorfine che trasmettono un senso di benessere a tutto l’organismo.

Biosauna zen, basta la parola

È il luogo in cui ricaricare le energie e allontanare pensieri e preoccupazioni, ritrovando una energia positiva. Una magica atmosfera con luci rilassanti e allestimenti orientali, conduce la mente in uno stato di profondo rilassamento, conferendo pace e tranquillità. Il calore che avvolge e depura diventa un irresistibile abbraccio di benessere. La temperatura della sauna è di 40° e il grado di umidità è del 55%.

Da non perdere l’offerta Fitness di Monticello Spa&Fit che propone ai suoi ospiti un’area di oltre mille mq attrezzata con le migliori tecnologie per l’allenamento firmate Technogym, due sale corsi e ampie vetrate panoramiche. Oltre a un ricco planning di lezioni basati sulle più moderne tecniche di allenamento, che va dai corsi olistici ai funzionali fino ai corsi di tonificazione, a Monticello Spa&Fit è presente uno staff altamente qualificato per aiutare a raggiungere, con programmi personalizzati, i propri obiettivi.

Giovedi 26 gennaio: Monticello Moon Party - Winter Edition

L’appuntamento del Moon Party diventa ancora più suggestivo con la nuova versione “Winter Edition”: una serata magica con musica, Dj Set dalle 19 e show coreografici in sauna per un’indimenticabile esperienza di benessere sotto le stelle. Per l’occasione il Centro rimarrà aperto fino alle 24.

Il fascino di una spa in notturna

Domenica 29 gennaio: family Spa sunday

Il 29 gennaio è Family Spa Sunday a Monticello Spa&Fit: una speciale giornata dove il benessere è rivolto a tutta la famiglia, con possibilità di accesso all’area Spa anche per i bambini dai 3 anni di età. Il costo riservato ai bambini per l’intera giornata è di 20 €.

Aperitivo in spa



Tutte le sere è possibile acquistare e gustare a bordo vasca o nel Bistrot di Monticello Spa&Fit uno sfizioso aperitivo per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere anche nel gusto. Da scoprire la nuova drink list frutto della speciale consulenza con Campari Academy e il signature drink Monticello Essence, ideato appositamente per Monticello Spa&Fit. E la domenica, un biglietto speciale che include ingresso serale alle spa, musica lounge di sottofondo e uno sfizioso aperitivo da gustare in accappatoio all’aria aperta.

Aufguss night

Ogni venerdì sera, dalle 19 alle 23.30, un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con Aisa, Associazione italiana saune e aufguss, Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.

Monticello Spa&Fit

via S. Michele 16D - 23876, Monticello (Lc)

Tel 039 923051