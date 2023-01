Dove andare e cosa fare nella giornata mondiale della neve

È fredda e bagnata, ma piace a tutti. Proprio a tutti: grandi e piccini. Del resto, la neve si porta appresso un fascino incredibile, che arrivi in montagna, in pianura o in una zona di mare. Per questo la Giornata mondiale della neve non lascia indifferente nessuno. Si tratta di una ricorrenza patrocinata dalla Federazione internazionale dello sci, che si celebra ogni anno nella terza domenica di gennaio. Nel 2023 sarà osservata domenica 15 gennaio. L’evento è stato istituzionalizzato nel 2012 allo scopo di avvicinare i più giovani agli sport sulla neve, anche alla luce di un trend negativo che va consolidandosi negli ultimi anni e che vede diminuire le persone che praticano tali discipline. Il festival annuale della neve e di tutte le attività a essa correlate affonda le proprie radici nel 2007. Fu pensata nell’ambito di un’ampia campagna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie che ha come slogan “Portiamo i bambini sulla neve”.

Un’occasione per avvicinarci all’ambiente

Nonostante l’impegno principale della Federazione internazionale dello sci sia organizzare competizioni ai massimi livelli, la Giornata mondiale della neve non rappresenta soltanto un modo per aumentare i numeri legati alle attività sulla neve, ma anche un’occasione importante per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica in proposito. In particolare, sul rapporto con l’ambiente, visto che proprio i giovani ne saranno i custodi del domani. Ma dove passare questa speciale giornata? Noi abbiamo qualche consiglio.



Arabba-Marmolada per chi cerca emozioni

Motoslitta ad Arabba

Per chi è in cerca di emozioni “fuori pista” il comprensorio Arabba-Marmolada è semplicemente il posto perfetto perché offre meravigliose distese di neve fresca e non battuta per avventurose discese in freeride, lungo i pendii di Porta Vescovo, in Marmolada o sugli altri tracciati mozzafiato che scendono dal massiccio del Boè. Consigliata la presenza di una guida alpina, soprattutto per i non professionisti, per rendere l’esperienza off-the-track più sicura e divertente.



La motoslitta potrebbe essere un’alternativa che permette di guidare sulla neve alla scoperta dei lati più nascosti e suggestivi delle Dolomiti. A pochi passi dal Rifugio Plan Boè è possibile, inoltre, noleggiare le motoslitte e tutto l’equipaggiamento di sicurezza necessario e da lì accedere alle piste tracciate sui fianchi del massiccio del Sella. Con o senza guida. E ai piedi della Marmolada esistono diverse cascate di ghiaccio dove vivere emozioni indimenticabili immersi in un ambiente dal fascino incomparabile.



Bormio per chi ama lo sci alpinismo

Scialpinismo a Bormio

Amanti dello sci alpinismo? Il consiglio è facile: Bormio (So). Lo sci alpinismo, infatti, qui trova percorsi tra i più affascinanti e gettonati dagli amanti di questa disciplina faticosa, ma in grado di regalare grandi soddisfazioni. Grazie alla zona del ghiacciaio dei Forni e alla Val Viola, a Bormio si scia fino ad aprile e, spostandosi nella zona del Ghiacciaio dello Stelvio, anche a maggio e in autunno.



Proprio a Bormio, sulla leggendaria pista Stelvio, questo sport farà il suo debutto olimpico per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Un’altra unicità imperdibile per i più temerari è il vertical drop di Bormio, il più grande dislivello sciabile d’Italia, di ben 1800 metri: permette di sciare dai 3.012 metri di Cima Bianca fino ai 1.225 metri di Bormio paese senza fermarsi mai. In pratica una sorta di Gardaland per chi ama lo sci.



L’Alpe di Siusi per chi ama le Dolomiti

Alpina Dolomites

C’è poi l’Alpe di Siusi, in Alto Adige, il più vasto altopiano d’Europa, circondato da uno scenario naturale di rara bellezza e dalla spettacolare vista delle Dolomiti, Patrimonio mondiale Unesco. È il posto perfetto per chi ama le grandi distese innevate: qui si può scivolare sugli sci di fondo su oltre 60 km di piste ottimamente preparate, per ogni livello di abilità.



Se vi serve un posto in cui fare tappa, l’hotel Alpina Dolomites si trova proprio sull’anello dello sci di fondo: gli ospiti possono noleggiare sci, racchette e scarponcini direttamente in hotel. Proprio davanti all’Alpina Dolomites, oltre all’anello di sci di fondo, si trovano piste da sci e impianti di risalita, uno snowpark che non ha pari in Alto Adige: l’hotel è il luogo ideale per chi ama gli sport sulla neve anche perché, dopo una giornata trascorsa all’aria aperta, è possibile scaldarsi nella magnifica spa dell’hotel che offre un percorso completo per un relax globale: sauna classica finlandese, biosauna alle erbe aromatiche, bagno di vapore salino o aromatico per una pulizia profonda, spazio relax con letti ad acqua e lettini rilassanti, area relax panoramica e una splendida piscina con vista sull’Alpe di Siusi.



Alpina Dolomites | località Compatsch - 39040 Alpe di Siusi (Bz) | Tel 0471 796004



La Val Gardena per chi ama le due ruote

Fat bike in Val Gardena

A piedi, con gli sci o lo snowboard, facendo scialpinismo, con le ciaspole o lo slittino ma anche attraverso tante altre divertenti attività sulla neve: la Val Gardena può essere vissuta in mille modi. Tra le experience offerte dall’Hotel Tyrol di Selva, vero e proprio “cancelletto di partenza” per vivere emozioni sulla neve uniche e indimenticabili, gli appassionati delle due ruote non possono perdersi un’escursione con la fat bike: si sale con la storica cabinovia Dantercepies fino alla vetta del monte per poi scendere con le “bici da neve” sulle spettacolari piste innevate. Un’esperienza indimenticabile (adatta anche ai più piccoli) che regala scorci di panorami davvero mozzafiato.



Livigno per chi ama l’originalità

Snow Chalet all'Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort

Cercate l’originalità? Andate a Livigno (So), dove potrete vivere un’esperienza letteralmente incredibile: dormire in uno chalet di neve all’Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort. Prima di coricarsi nel sacco a pelo termico dentro lo Snow Chalet, ci si riscalda con le tisane alle erbe alpine di Livigno e il mattino seguente il risveglio nella baita di neve è allietato da una tazza di caffè bollente servita direttamente nello chalet. La colazione vera e propria si assapora nella grande sala dell’hotel Lac Salin, con bresaola, salumi, formaggi, marmellate squisite, torte fatte in casa, centrifughe, frutta fresca e molte altre prelibatezze, con una particolare attenzione per i prodotti tipici del territorio di Livigno. Il pacchetto “Snow Dream Experience” prevede anche l’ingresso alla Private Spa, uno spazio riservato ad uso esclusivo della coppia con vasca idromassaggio per due, sauna e bagno di vapore (utilizzo esclusivo per 50 minuti). In aggiunta, ci si può concedere un massaggio Stella Alpina da 25 minuti a persona, per completare l’effetto rigenerante e di grande rilassamento provato nella Private Spa.



Hotel Lac Salin | Via Saroch 496/D - 23041 Livigno (So) | Tel 0342 990166



Carinzia per chi ama le fiabe

Hotel Trattlerhof in Carinzia

Cavalli, slitta e neve: cos’altro chiedere se si amano le fiabe e le storie fiabesche? In Carinzia, nel paese termale di Bad Kleinkirchheim, gli ospiti dell’Hotel Trattlerhof possono emozionarsi durante un romantico giro in carrozza trainata dai cavalli del maneggio privato dell’hotel attraverso la valle innevata. Prima di salire, non si resiste alla tentazione di accarezzare i due grandi quadrupedi pronti a fare rivivere l’epoca passata. Ci si accomoda in carrozza coprendosi con le coperte messe a disposizione dal cocchiere: il freddo quasi non si percepisce. La slitta scivola sulla neve e i suoni sono ovattati. Il giro da circa 30 minuti, incluso un bicchiere di prosecco per il brindisi di benvenuto e costa 21 euro a persona. L’hotel Trattlerhof fa parte dell’Associazione Austria per l’Italia che raggruppa i migliori hotel austriaci dove si parla italiano.



Hotel Trattlerhof | Gegendtaler W. 1 - 9546 Bad Kleinkirchheim, Austria | Tel +43 4240 8172



Tirolo per chi ama gli animali

Landschaft Panorama Kitzbuehel Winter Stadt Ausblick Kirche. Foto: Kitzbuehel Tourismus

E se amate gli animali quello che vi consigliamo è una pet therapy in compagnia degli alpaca attraverso il paesaggio invernale innevato del Tirolo. Da poche settimane a questa parte, per la prima volta nella Wildschönau, questi simpatici accompagnatori a 4 zampe conducono gli appassionati di trekking invernale a compiere il facile giro del Thierbacher Kogel, la cui lunghezza di 5,5 chilometri e il piccolo dislivello rendono l’escursione adatta anche ai bambini e a chi è poco allenato. Questa esperienza non è solo adatta a chi cerca un’attività sportiva: camminando accanto agli alpaca, infatti, la mente si rilassa e l’effetto della pet therapy è immediato. Anche a Seefeld, ogni giovedì, venerdì e sabato si può prenotare un trekking con gli alpaca della fattoria Tiroler Bio Alpakas che accompagnano i loro “padroncini” ad esplorare la magia dell’altopiano.