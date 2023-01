Merano 2000, sci e non solo: turismo a 360 gradi

Merano 2000 è un comprensorio sciistico con delle caratteristiche che rendono unica questa destinazione. In primo luogo, si trova proprio sopra la città di Merano, con tutti i suoi servizi, i negozi, i ristoranti i grandi hotel e soprattutto le rinomate Terme Merano.

Questa posizione estremamente vantaggiosa consente di vivere esperienze invernali in alta montagna senza rinunciare a nessuna comodità e soprattutto alle tantissime opportunità che una piccola città consente. Ne è un esempio, il biglietto Terme & Sci che comprende lo skipass giornaliero per la zona sciistica Merano 2000, un ingresso alle Terme Merano per tre ore (utilizzo delle piscine), un asciugamano delle Terme Merano a noleggio (cauzione 15 euro, biglietto singolo 60 euro a persona).

Raggiungere Merano 2000 dalla città di Merano è facile e veloce. I bus collegano il centro con la stazione a valle di una capiente funivia (120 posti, la più grande dell’Alto Adige) che in 7 minuti porta dal parcheggio (gratuito) a 2mila metri, nel bel mezzo del comprensorio sciistico.

Lo sci in vetrna

Il comprensorio e le novità

Il comprensorio sciistico e idealmente suddiviso in due aree: una rivolta verso la spettacolare conca di Merano e una più interna che conduce a bellissime e panoramiche piste. La novità per l’inverno 2022/2023 è la nuova cabinovia che unisce le due zone, in modo comodo e veloce, la Naifjoch, un nuovo impianto di risalita altamente tecnologico che sostituisce la vecchia seggiovia.

La spettacolare stazione intermedia, rivestita di acciaio “corten” si integra perfettamente nel paesaggio e invita a fare una breve sosta per ammirare la vista a 360 gradi dalla terrazza della stazione. La concezione dell’ambiente interno della Cabinovia Naifjoch è del tutto inedita e unica nel suo genere: il moderno allestimento delle cabine consente allo sguardo di godere indisturbato di una vista unica sulla città di Merano e sulle montagne circostanti. Anche le sedute comode ed ergonomiche assicurano a tutti un viaggio piacevole.

Una vista mozzafiato

Inoltre, Merano 2000 gode di un panorama mozzafiato a 360 gradi sulle Alpi altoatesine; volgendo lo sguardo da Est a Ovest, si spazia dalla Val Venosta, alla conca di Merano, dalla imponente catena del Gruppo di Tessa, fino alle Dolomiti del Brenta; spostando la vista verso le Dolomiti altoatesine ecco emergere il Sella, il Gruppo del Sassolungo, il Renon e, in fondo, anche la Marmolada. Arrivando fino al Rifugio Kesselberg, si possono ammirare le vette austriache e la val Sarentino. Posti tranquilli al sole e tante eccellenti baite invitano poi a fermarsi e a gustare le delizie gastronomiche: piatti tipici della cucina sudtirolese uniti a specialità alpino-mediterranee stuzzicano il palato.

Offerta turistica ampia

Merano 2000 non è solo sci… anzi. Questa destinazione è amata soprattutto da chi vive nella conca meranese per le tante opportunità di movimento e divertimento. In inverno, oltre lo sci alpino, si può praticare lo sci di fondo, lo sci alpinismo (in tutta tranquillità, lungo le strade forestali) o semplicemente camminare o ciaspolare. Inoltre, c’è una lunga pista di slittino naturale (con punto vendita e noleggio all’arrivo), presso la località Falzeben. A pochi metri dalla partenza della pista da slittino c’è anche una divertentissima struttura che si chiama Alpin Bob, con una lunghezza di 1,1 km in pochi minuti si sfreccia attraverso il bosco su un percorso a curve, dossi e looping. Al termine, l'impianto riporta automaticamente e comodamente al punto di partenza, dove è possibile acquistare una foto ricordo.

Tante le attività outdoor

Infine, l’Outdoor Kids Camp, che si trova direttamente alla stazione a monte di Merano 2000. Qui, i più piccoli possono fare le loro prime esperienze di sci sui “tappeti magici” o con l'aiuto dei maestri di sci. I bambini vengono introdotti all'uso degli sci in modo giocoso e imparano come comportarsi sulle piste. L’ampio e versatile Outdoor Kids Camp offre tante opportunità: passare del tempo nella sala giochi dell’asilo sciistico, divertirsi al mini-ski club o imparare grazie ai corsi e alle lezioni private per bambini e principianti.

E dopo una giornata di pieno relax sulla neve con i propri cari, si torna comodamente in funivia alla stazione a valle e si può terminare la giornata con una cena romantica in città. La vicinanza, infatti, della zona escursionistica di Merano 2000 alla città di cura permette di passeggiare prima tra le montagne e poco dopo tra i vicoli del centro storico.