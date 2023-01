A Carnevale ogni gita vale: cinque località insolite dove festeggiarlo al meglio

Ormai manca sempre meno, il Carnevale è alle porte. Martedì Grasso cadrà, infatti, tra meno di un mese, il 21 febbraio, e il Carnevale Ambrosiano sarà qualche giorno dopo, sabato 25 febbraio. E in Italia, quando si parla di Carnevale, è inevitabile andare con la mente alle celebrazioni più famose, alcune note anche oltre i confini del Belpaese. Stiamo parlando di Venezia, il cui Carnevale è senza dubbio il più famoso d'Italia, ma anche di Viareggio, Cento, Putignano (il più antico d'Europa) o Ivrea, noto per la battaglia delle arance. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Il Carnevale, però, è una ricorrenza molto sentita e partecipata in tutto il Paese e per questo motivo ne esistono diversi, meno noti al grande pubblico, ma non per questo meno emozionanti e divertenti. Ne abbiamo scelti per voi cinque, ai quali ne abbiamo aggiunto uno bonus, per chi volesse uscire dall'Italia.

Un momento del Carnevale di Venezia

Carnevale di Ronciglione nel Lazio

Quando il "campanone" sopra il tetto del Municipio annuncia l'inizio del Carnevale Ronciglione, comune della provincia di Viterbo, cambia volto. Le chiavi della città vengono consegnate al Re del Carnevale, che diventa padrone fino al Martedì Grasso. Tante sono le tradizioni che si incontrano nei giorni di Carnevale. Ancora oggi dopo oltre cento anni, per esempio, il lunedì di Carnevale, l’insolita maschera dei Nasi Rossi viene indossata da molti cittadini ronciglionesi per dare vita a quel singolare rituale della “Pitalata” ed è così che vestiti con un bianco camicione e cappello da notte, calano come un esercito sulla piazza, cantano un inno al vino, rincorrono gli spettatori brandendo in aria dei forchettoni, salgono con le scale sui balconi, entrano delle case per offrire sadicamente i maccheroni che tengono caldi nel vaso da notte, “il pitale”. C'è poi il Corso di Gala, a cui partecipano più di un migliaio di persone divise in gruppi mascherati accompagnati da bande folcloristiche e carri allegorici che, fin oltre il tramonto, affollano le vie rinascimentali e barocche del centro cittadino.

Carnevale a Ronciglione

Il Carnevale di Foiano della Chiana in Toscana

Quello di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, è considerato tra i Carnevali più antichi d'Italia. Esistono, infatti, prove della sua esistenza già nel 1539. A partecipare sono quattro fazioni, che si sfidano da secoli: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Durante tutto l'anno i gruppi sono impegnati nella realizzazione di un carro allegorico in cartapesta, che sfilerà per le domeniche precedenti al Martedì Grasso tra le vie del paese, per essere giudicato da una giuria di specialisti. I loro voti contribuiranno poi a dare forma alla classifica finale. Alla fazione vincitrice verrà, quindi, consegnata la Coppa del Carnevale. L'ultima domenica, dopo il corso mascherato (la s, va in scena il funerale di "Re Giocondo", più nota come "Rificolonata": il Re del Carnevale, impersonato da un fantoccio gigante di cencio e paglia, imbottito di petardi, con dipinto sul petto il numero dell'edizione appena svolta. Re giocondo viene portato in piazza seguito dalla banda e dai sudditi che, muniti di "rificolone" (lanterne), celebrano appunto il suo "funerale". A seguire viene letto il testamento del Re Giocondo, che contiene il nome del vincitore. Con il rogo del Re Giocondo viene poi chiuso definitivamente il Carnevale.

Il Carnevale di Foiano

Il Carnevale Vapriese in Lombardia

Soltanto la pandemia è riuscito a fermarlo. Prima del Covid ci era riuscita soltanto la guerra e nient'altro. Il Carnevale è, senza dubbio, l'appuntamento più sentito per Vaprio d'Adda, cittadina posta al confine tra la provincia di Milano e quella di Bergamo. Per comprendere però cosa significhi per i vapriesi c'è un solo modo: viverlo. L'appuntamento fisso è quello con il Carnevalone, che per il 2023 è fissato alle 14 di sabato 18 febbraio: la popolazione si dà appuntamento di fronte alla sede della banda e da lì parte per le vie del paese, accompagnata dal Corpo Musicale Vapriese, per un corte rumoroso e festoso. A chiudere l'evento è invece il Carnevalino (martedì 21 febbraio), ma in realtà il Carnevale, come spesso accade, prosegue per tutto l'anno, con eventi paralleli, cene e la Sagra del Salamino, solitamente a gennaio.

Il Carnevale a Vaprio d'Adda

Il Carnevale di Tempio Pausania in Sardegna

Rispetto ai precedenti, è sicuramente più noto. Il Carrasciali Timpiesu, il Carnevale di Tempio Pausania, è, infatti, il più noto della Sardegna ed è membro, insieme ad altri importanti Carnevali, della Federazione Italiana Carnevali. Il protagonista di questo evento antichissimo è il Re Giorgio. Nel susseguirsi dei primi corsi mascherati, Re Giorgio era rappresentato dal fantoccio di Gjolgju Puntogliu, un fantoccio imbottito di paglia e petardi infilzato in un palo, che apriva la versione arcaica delle sfilate moderne. La sorte del sovrano del Carrasciali Timpiesu, in età contemporanea, è analoga a quella tradizionale: Giorgio, oggi rappresentato da un'imponente pupazzo di cartapesta, è condannato senza appello al rogo sulla pubblica piazza il Martedì Grasso di ogni anno dopo un sommario processo suggestivo, il quale segna la chiusura delle festività. Nel corso della "sei giorni" del Carrasciali Timpiesu, precisamente a partire dalla sfilata intermedia di domenica, Re Giorgio incontra e sposa la popolana Mannena, anch'essa rappresentata da un carro di cartapesta, la quale lo accompagnerà fino alla definitiva condanna a morte.

Carnevale a Tempio Pausania

Il Carnevale Saurano in Friuli

Sauris, in Friuli, è già di per sé una destinazione ricca di fascino, per la sua storia e le sue antiche tradizioni. Di conseguenza, anche il Carnevale Saurano è un appuntamento da non perdere. La particolarità di questa tradizionale usanza è data dalle maschere in legno e dai travestimenti tipici, confezionati con fantasia, utilizzando ogni sorta di materiale e indumento trovato in casa e nelle soffitte. Le maschere si ritrovano nella piazza di Sauris di Sopra, accompagnate dalle due figure del Rölar e del Kheirar. Il Rölar deve il suo nome alle röln, grandi sonagli che porta legati attorno alla vita e che agita in continuazione. Il Kheirar è il re che porta sul volto una maschera di legno e in mano una grande scopa e guida il gruppo in costume. Arrivata la sera, il corteo di maschere e spettatori, guidato dalle due figure principali intraprende una camminata notturna nel bosco, alla luce delle lanterne. Da Sauris di Sopra si giunge così a Sauris di Sotto, dove la festa prosegue con musica, balli e buona gastronomia.

Il Carnevale di Sauris

Extra: il Carnevale "silenzioso" di Nadur

Come sapete, cerchiamo sempre di accontentare tutti. Così, anche questa volta, abbiamo pensate di offrire un'alternativa a quelli che non amano il caos tipico dei giorni del Carnevale. Esiste, infatti, un carnevale "silenzioso". Per trovarlo è sufficiente volare a Malta, sull'isola di Gozo. Lì si trova la città di Nadur che, appunto, celebra il Carnevale a modo suo. I protagonisti delle sfilate, che sono spontanee e non organizzate, si travestono, ma restano in silenzio nel tentativo di non farsi riconoscere (coprono anche il volto). In questo modo è nato il Carnevale silenzioso.