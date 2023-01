Monterosa Ski, trionfo del palato in alta quota

La neve caduta nelle ultime ore spinge la voglia di montagna, sci ai piedi ma non solo: l’enogastronomia tipica esercita sempre un grande fascino per le buone forchette che complice la tipica atmosfera invernale possono trovare -anche questa volta- un buon motivo per una gita golosa. Meta sempre affascinante e da scoprire il Monte Rosa, rappresenta una località ideale per staccare dalla città e immergersi nella natura.

Una panoramica dall‘alto sul massicio del Monte Rosa

Servito dal Monterosa Ski, un comprensorio sciistico d’avanguardia, il più grande massiccio d’Europa si estende ai piedi di vette che disegnano i confini tra Italia e Svizzera. Diverse le attività praticabili sul manto bianco: freeride, snowboard, sci ma anche escursioni su pelli di foca o ciaspole per attraversare boschi e laghi alpini, che creano uno scenario unico.

Un territorio che può contare su gente accomunata dall’amore assoluto per la neve fresca, per l’aria rarefatta, per le sagome imbiancate dei ghiacciai: in una parola, amore assoluto per la montagna, in tutte le sue espressioni. Sicuramente una delle espressioni più efficaci della cultura di un luogo è la sua cucina e, qui, sia sul versante valdostano che su quello piemontese, la scelta di piatti tipici, oltre che di vini, salumi e formaggi, è davvero invidiabile.

Prelibatezze anche in alta quota

Per mangiare bene tra le cime, non sempre è necessario raggiungere il centro più vicino: anche in alta quota, magari proprio a bordopista è possibile trovare offerte adatte a ogni palato.

Al Monterosa Ski sono tantissime le soluzioni pensate per chi, tra una discesa e l’altra, ha voglia di cerca un’esperienza diversa come ad esempio la cena in quota, da gustare con un occhio puntato al panorama della valle, o ai milioni di stelle che sovrastano le creste del massiccio del Monte Rosa la scelta non manca. Ecco tre ristoranti aperti tutto l’inverno, raggiungibili sia con gli impianti di risalita che tramite gatto delle nevi, per chi cerca un’esperienza diversa.

Taconet - Rifugio Paradisia, Val d’Ayas

Questo ristoro, raggiungibile con la funicolare di Frachey, è situato a quota 2070 m e propone una cucina genuina con ingredienti KM0 in un locale dall’impronta molto giovanile. Le specialità della casa sono sicuramente la tartiflette e la zuppa valdostana, ma anche una vasta scelta di formaggi, salumi e sfiziose tartare.

Una curiosità: il rifugio Paradisia è stato set del film “Tutta colpa del paradiso” del 1985, che vedeva Ornella Muti e Francesco Nuti protagonisti. E anche solo guardando la vista a 360° sulla Val d’Ayas dalla terrazza, viene da chiedersi se non sia davvero questo il paradiso.

Taconet Rifugio Paradisia, Val d’Ayas

Taconet - Rifugio Paradisia | Località Alpe 11020 Ayas AO | Tel 334 2183425

Punta Jolanda, Gressoney-la-Trinité

Saliamo decisamente di quota: il rifugio Punta Jolanda, raggiungibile da Gressoney-la-Trinité con l’omonima seggiovia, si trova a ben 2300 m di altitudine e gode, grazie a un’esposizione invidiabile, di tantissime ore di sole ogni giorno per tutto l’inverno. Un ampio menu di cucina valdostana con un tocco transfrontaliero in cui figurano bourguignonne, pierrade, brasserade e raclette, il profumo della legna da ardere, una mini-pista da bob per i più piccoli e, ovviamente, sullo sfondo sua maestà il Monte Rosa

Punta Jolanda, Gressoney-la-Trinité

Punta Jolanda | Località punta Jolanda, 11020 Gressoney-La-Trinité AO | Tel 349 1790893 o 349 8415018

Alpen Stop, Pianalunga Valsesia

Siamo in uno storico rifugio collocato a quota 2.050 metri, a Pianalunga, nel cuore della Valsesia, sulle piste da sci del comprensorio Monterosa Ski. Il luogo perfetto per un pranzo o per una cena con vista senza pari sull’arco alpino che lo circonda. Comodo da raggiungere, l’Alpen Stop è collocato a soli 150 metri dall’arrivo della cabinovia e accoglie i propri ospiti avvolgendoli immediatamente in una calda atmosfera alpina e coccolandoli con una cucina curata e legata alla tradizione locale. Ottima la polenta con salsiccia e la pizza il cui impasto viene fatto lievitare naturalmente per 72 ore. Fino al 25 marzo, l’Alpen Stop organizza tutti i sabati bellissime cene in quota, con incluso il passaggio andata e ritorno in cabinovia da Alagna.

Alpen Stop, Pianalunga Valsesia

Alpen Stop | Pianalunga, 13021 Alagna Valsesia VC | Tel 348 4621417