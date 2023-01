Dagli igloo al ristorante più piccolo al mondo: ecco un San Valentino ad alta quota

Sì, è vero, chi ama lo fa tutti i giorni. Ogni tanto, però, è bello celebrare l'amore e quale giorno migliore per farlo se non a San Valentino? Il 14 febbraio poi è una data perfetta, perché cade nel pieno della stagione invernale, con la montagna che mostra il suo lato migliore, regalando paesaggi incantati. Ecco allora dieci proposte da batticuore per un San Valentino in alta quota. E fidatevi, ce n'è davvero per tutti i gusti: dall'igloo ai cavalli tra la neve, dal ristorante più piccolo al mondo alla cerimonia thai di coppia.

San Valentino in montagna

San Valentino a Livigno dormendo in un igloo

La “Snow Dream Experience” invita a vivere un'esperienza insolita: si dorme in un magnifico igloo, circondati da arredi (letto compreso) realizzati completamente ed esclusivamente di neve. Per il giorno di San Valentino non può mancare una romantica cena a lume di candela nell'antica Stube in legno dell'adiacente Hotel Lac Salin: una stanza calda ed accogliente dove assaporare i piatti valtellinesi. Dopo cena, si viene accompagnati allo chalet di neve e prima di coricarsi nel sacco a pelo termico, ci si riscalda con le calde tisane alle erbe alpine di Livigno. Dopo una notte magica circondati dalla neve, il risveglio è con una tazza di caffè bollente servita direttamente nello chalet. La colazione vera e propria si assapora nella grande sala dell’hotel Lac Salin, con bresaola, salumi, formaggi, marmellate squisite, torte fatte in casa, centrifughe, frutta fresca e molte altre prelibatezze, con una particolare attenzione per i prodotti tipici del territorio di Livigno. Il pacchetto “Snow Dream Experience” prevede anche un'esperienza a scelta tra un’escursione con alpaca nella bellissima vallata innevata, un trekking con le ciaspole o un'esperienza Fashion con il Personal Shopper nelle Boutique Lungolivigno Fashion. Il pacchetto comprende l’ingresso alla Private Spa, uno spazio riservato ad uso esclusivo della coppia con vasca idromassaggio per due, sauna e bagno di vapore (utilizzo esclusivo per 50 minuti).

Snow Dream Experience a Livigno

Lac Salin/Snow Dream Experience | via Saroch 496/D - 23041 Livigno SO | Tel 0342990172

Al Silena rituali jap e cena di gala

Immaginate un luogo dove il tempo scorre lento e il silenzio cura l’anima. Dove tutto si concentra nell’abbraccio tra Yin e Yang, nel raggiungimento di una pace interiore e di un equilibrio tra mente e corpo che fa bene al cuore e allo spirito. Questo luogo è il Silena di Valles (Bz). In questo retreat esclusivo circondato dalle montagne è tutto un sogno, da vivere in due nel giorno più romatico dell’anno. Imperdibile l’esperienza dell’onsen: immersi nella vasca d’acqua calda d’ispirazione giapponese, un bellissimo ed intimo angolo zen con tanto di bonsai e pietre laviche, ci si abbandona al relax in un’atmosfera quasi onirica godendo del silenzio e della vista spettacolare sulle montagne innevate. Per San Valentino approfittate del pacchetto “Honeymoon - Io sono il tuo Yin e tu sei il mio Yang”, 5 notti per un percorso sensoriale che alterna momenti di relax davanti al braciere esterno (con drink e finger food), un massaggio di coppia Pure SILENA Earth, una meditazione guidata con le campane tibetane e una degustazione di vino SOULFUL appositamente selezionata e servita direttamente in camera. La sera del 14 poi, gala dinner con musica dal vivo. Prezzo 3.650,00 euro per due persone con trattamento di mezza pensione, in una delle nuove e bellissime suite Deep Recreation d’ispirazione orientale con tanto di sauna privata in camera, area di meditazione e vasca esterna ispirata al tradizionale ofuru (l’antico rituale del bagno giapponese che originariamente si svolgeva in vasche di legno hinoki) per rilassanti ed esclusivi bagni al chiaro di luna.

La Spa del Silena

Silena | Via Birchwald, 10, 39037 Valles BZ | Tel 0472547194

Tra le terme dell'Aqua Dome si celebra la festa degli innamorati

In Tirolo, all’Aqua Dome, le coppie amanti del benessere possono scegliere tra 12 piscine, 12 saune, tante stanze relax per sognare ad occhi aperti (e chiusi) e festeggiare San Valentino. Aqua Dome rigenera gli innamorati anche con trattamenti di coppia come “Rifugio per due” che prevede un peeling al sale e con successivo relax nel caldo bagno turco. A seguire, un massaggio con caldo olio di cembro combinato con ramicelli in legno di cembro della valle O¨tztal, per vivere momenti di profondo benessere. La conclusione è un bagno per due nella vasca in pietra BOVI, circondati da candele, in un ambiente romantico. Tra le vasche termali più amate ci sono le scenografiche vasche all'aperto che sembrano fluttuare nell’aria, bacini futuristi che sono un capolavoro architettonico, armoniosamente progettato intorno alla natura. Un cono di vetro luminoso unisce attraverso una scala interna le tre piscine e offre una vista sul panorama montano. Di notte, questo complesso di vetro si illumina con colori vivaci e brilla con le stelle del firmamento. Ogni vasca contiene una speciale attrazione: nella vasca salina c’è un contenuto di sale del 5%, si ascolta una dolce musica subacquea e ci si sdraia su comodi lettini immersi nell’acqua. Il rilassamento profondo si può sperimentare nella vasca idromassaggio e nella vasca di zolfo con i benefici dell’acqua solforosa termale.

L'Aqua Dome

Aqua Dome | Oberlängenfeld 140 - 6444 Oberlängenfeld, Austria | Tel +4352536400

San Valentino al trotto al Luxury Chalet Purmontes

Cavalcare sulla neve è un’emozione incredibile: per gli appassionati di equitazione, i cavalli del maneggio privato del private Luxury Chalet Purmontes del gruppo Winklerhotels sanno come far battere il cuore alle coppie innamorate. Insieme a Judith Faller, responsabile del maneggio, si sceglie quale coppia di cavalli è quella più adatta alle proprie capacità per una romantica lezione (se si è principianti) o per un’uscita nei boschi del pittoresco paese altoatesino di Mantana (per chi ha già dimestichezza con i cavalli). Birke, Sina, Bella, Cora, Susi, Alina oppure l’affascinante Apaloosa Mary Lou o ancora Miracle, il paint horse con il manto a chiazze sono pronti a regalare sorrisi. Il soggiorno al Purmontes promette un lussuoso San Valentino: tutti i 5 chalet hanno una piscina privata, vasca idromassaggio e doccia emozionale, un grande salotto open space arredato con eleganza. I servizi sono al top: il ristorante ospita massimo 5 tavoli, la spa offre sauna, bagno turco, idromassaggio e una sala relax davvero speciale, con dettagli particolari come il muschio autentico per sottolineare il legame con la natura.

A cavallo tra la neve al Purmontes

Luxury Chalet Purmontes | Montal 47a - 39030 Mantana BZ | Tel 0474403205

Al Col Alto di Corvara... love is in the air

“Love is in the air” è il regalo davvero speciale da condividere con la persona amata: tre notti nella prestigiosa suite Panorama dell'hotel Col Alto di Corvara (Bz) e, la sera di San Valentino, cena privata a lume di candela servita in camera davanti al caminetto. Il pacchetto prevede, nel giorno della festa degli innamorati, un risveglio con bouquet di fiori e colazione in camera. Ed è vero che la neve fuori è invitante, in uno dei comprensori più belli del mondo, ma le scuse per rintanarsi e dedicarsi alle coccole sono davvero tante. La suite Panorama del Col Alto è un accogliente ambiente in stile alpine allure di 100 metri quadri, dotato di vasca Jacuzzi esclusiva nell’ampia terrazza panoramica circondata dallo scenario emozionante delle Dolomiti.

Un sogno da realizzare dal 12 al 15 febbraio 2023, che include tutti gli altri servizi dell’hotel tra i quali: mezza pensione gourmet, accesso al centro wellness di oltre 1,000m², ski shuttle privato per gli impianti (che distano solo 400m). Prezzi a partire da 2.250 euro per tre notti a persona.

San Valentino al Col Alto di Corvara

Col Alto | Str. Col Alt, 9 - 39033 Corvara in Badia BZ | Tel 0471831100

Al Sonnwies un po' di tempo per mamma e papà

All’hotel Sonnwies di Luson, specializzato in famiglie, anche mamma e papà possono festeggiare San Valentino lasciando i bimbi alle cure degli animatori. Per gli adulti l’area wellness regala momenti romantici nel puro relax di un bagno di vapore al profumo di fiori, di una sauna di vapore tirolese con vista mozzafiato sulle Alpi dell’Alto Adige, di un bagno Brechel con rami di abete. In quest’area ad uso esclusivo degli adulti si trovano anche docce a tema, una fontana di ghiaccio, un’area per distendersi con accesso diretto al prato esterno, luoghi di riposo, solarium, fontana con acqua potabile. Un ampio menu di trattamenti wellness e beauty e numerosi angoli relax per riposare completano l’offerta. “Relax per due” propone un bagno rivitalizzante con olio essenziale di pino mugo nella lussuosa vasca idromassaggio, seguito da un massaggio alla schiena con applicazione di arnica per alleviare le tensioni. Il piacere continua con una pausa negli accoglienti angoli relax. Come piccolo extra viene regalata una lozione per il corpo all’arnica da applicare a casa. Le mamme e papà appassionati di vino possono prenotare una degustazione di coppia con il sommelier nell’elegante sala degustazioni, con le pareti di vetro, l’uso sapiente del legno, l’arredo in stile alpin chic, un po' tradizionale, un po' innovativo.

Il Sonnwies

Sonnwies | Via Alter Rungger 20 - 39040 Luson BZ | Tel 0472413533

La Thailandia a due passi da Bolzano: Manna Resort

Un vero Paradiso il Manna Resort, una splendida alcova dove poter trascorrere 2 giorni lontano da tutto, insieme e coccolati da mattina a sera. In questo elegante resort a 5 stelle a pochi km da Bolzano ma immerso nel silenzio e abbracciato dalla maestosità delle montagne, la festa degli innamorati ha un’allure davvero esclusiva: la sera del 14 lo chef Michele Iaconeta invita a una cena gourmet a lume di candela, per godersi il romantico tramonto dalle grandi vetrate, con un menu molto raffinato: Amuse bouche, Involtino thai, gamberi, verza, arachidi, Cervo, morchelle, rape rosse, parmigiano, Risotto scampi e pesto di agrumi, Maccheroncini, cime di rapa, pinoli e briciole di guanciale tostato, Petto di manzo al cacao, purè di patata ratta e pak choi e Fragole, yuzu e meringa bruciata.

Il giorno dopo, coccole e relax nella lussuosa spa e una cerimonia thai di coppia: un avvolgente massaggio viso, collo e cervicale eseguito con olio di cocco e balsamo al ginger dall’effetto rilassante e decontratturante, seguito da una maschera viso rivitalizzante lasciata in posa durante un piacevole massaggio ai piedi con olio di cocco e balsamo all’eucalipto. 2 notti in Junior Suite in mezza pensione, con colazioni e cene (compresa quella gourmet di San Valentino) e cerimonia thai a partire da 1.340 euro per due persone.

Tramonto invernale al Manna Resort

Manna Resort | Vicolo Klamm 3 - 39040 Montagna BZ | Tel 04711430095

Auracher Löchl, un ristorante da 15 metri quadri

È la sala ristorante più piccola che si possa immaginare: ospita solamente un tavolino per due e un giradischi in vinile. 15 metri quadri di romanticismo. Questo angolo idilliaco appartiene allo storico ristorante Auracher Löchl, ma gode di una posizione riservata, lontana dalla clientela, sull’arco a ponte che sovrasta la via Römerhofgasse nel centro storico della splendida cittadina di Kufstein (Austria, regione Tirolo), con deliziosa vista sulle facciate delle case medioevali. Il menu offre i piatti tradizionali della cucina tirolese, serviti a lume di candela. Prima di cena è consigliato l’aperitivo nell’atmosfera particolare anni ‘20 dello Stollen 1930, il gin bar annesso all’ Auracher Löchl, che espone la collezione di gin più grande al mondo, annoverata nei Guinness dei primati. Il menu di 5 portate, aperitivo incluso costa 172 euro per due persone.

L'Auracher Lochl (foto Robert Maybach)

Auracher Löchl | Römerhofgasse 4 - 6330 Kufstein, Austria | Tel +43537262138

Due cuori e una stella Michelin all'Hotel Tyrol

Due giorni di coccole nella splendida Selva di Val Gardena, in uno degli hotel più d’atmosfera della valle: il Tyrol, un vero nido d’amore caldo e accogliente, perfetto per festeggiare in coppia. Bibiana e Maurizio, proprietari dell’hotel (e quale miglior simbolo d’amore!) vogliono offrire ai loro ospiti innamorati un’esperienza memorabile dove il benessere incontra il gusto e hanno pensato a uno speciale pacchetto San Valentino: 2 pernottamenti in camera Delux View con colazione, una cena nell’elegante TyRestaurant e una cena nell’esclusivo Suinsom, appena insignito di 1 stella Michelin, dove lo chef Alessandro Martellini delizierà i palati con un menu degustazione di 7 portate accompagnato da un percorso di wine pairing dell’eccellente sommelier Marika Rossi. Non solo. Anche un ingresso giornaliero nella bellissima spa Paravis dove, oltre alle piscine e alle varie saune (romantica quella outdoor circondata dalla neve), ad attendere gli innamorati ci sarà un rilassante massaggio di coppia di 50 minuti con flûte di bollicine e frutta fresca. 2.200 euro per due persone.

L'Hotel Tyrol

Hotel Tyrol | Str. Puez 12 - 39048 Selva di Val Gardena BZ | Tel 0471774100

Al Bonfanti Design Hotel relax e benessere

Un regalo speciale per curare anima, corpo e mente, e recuperare l’equilibrio psicofisico insieme, proprio in occasione di una festa che punta dritto al cuore e alla serenità di coppia. Al Bonfanti Design Hotel il benessere è al centro della filosofia con cui gli ospiti vengono accolti appena varcato l’ingresso: qui tutto è pensato per regalare un soggiorno più che piacevole, fatto di momenti di relax, di divertimento e di buon gusto. E l’Ayurveda è uno degli assi nella manica dell’offerta wellness della meravigliosa spa, un percorso alla scoperta di sé da fare “mano nella mano” regalandosi un pacchetto davvero speciale: con “Shiva Days” si potranno sperimentare ben 3 trattamenti ayurvedici, ovvero un massaggio Abyangam da 50 min. che attraverso diverse manualità porta a migliorare l’equilibrio tra corpo e mente, una seduta di riflessologia plantare Pada Abyangam da 45 min. e un Othadam di 25 min., tamponamento/massaggio morbido con fagottini di erbe calde per alleviare dolori cervicali e liberare la mobilità di collo e spalle. Per 1-2 giorni, 160 euro a persona (a cui va aggiunto il prezzo del soggiorno a partire da 150,00 euro a notte, a persona, in Design Room e con pensione ¾, con colazione, merenda pomeridiana e cena).

Bonfanti Design Hotel

Bonfanti Design Hotel | Via Pusteria 12 - 39030 San Sigismondo BZ | Tel 0474569563