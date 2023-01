San Valentino a Il Borro: esclusive proposte per celebrare l'amore

Il Borro è una finestra sulla Toscana più autentica. La tenuta vitivincola, interamente biologica dal 2015 e di proprietà di Ferruccio Ferragamo, sorge, infatti, nel bacino del Valdarno Superiore, in provincia di Arezzo e mette a disposizione dei proprio ospiti diverse proposte esperienziali: da un percorso culinario arricchito da lezioni di cucina e cocktail classes, alla degustazione dei migliori vini biologici dell’azienda, fino a laboratori di arte orafa con artigiani locali e momenti di relax alla Spa La Corte. In occasione di San Valentino ha pensato a un pacchetto ad hoc per le coppie.

Il Borro (foto Valeria Raniolo)

Il Borro, per un San Valentino di gusto

Il Borro Relais & Châteaux, quest’anno per la prima volta, sarà aperto nei weekend invernali fino al 15 marzo con un ricco programma di attività, tra cui: lo speciale pacchetto Il Borro - Food Lovers, un fine settimana pensato per gli amanti dell’arte culinaria, della tradizione e della stagionalità in cucina, che include un soggiorno di 1 o 2 notti, una cena per due persone all’Osteria del Borro e un’esperienza a scelta tra: le imperdibili lezioni di cucina dello chef Andrea Campani, le originali cocktail classes o i suggestivi aperitivi al falò per i più romantici. Su richiesta, è possibile prenotare un laboratorio di artigianato con gli orafi dell'Oro del Borro, che realizzeranno insieme all’ospite il gioiello dei sogni, sulla base di un disegno personalizzato.

Per gli amanti del vino

Per gli amanti del vino, imperdibile la visita guidata della Galleria Vino & Arte, gli itinerari in vigna, nonché il tour della cantina e le degustazioni delle pregiate etichette dei vini de Il Borro. Per chi preferisce un weekend in famiglia, Il Borro offre un’esperienza nella fattoria per vedere da vicino tutti gli animali che popolano la Tenuta, e poi gustare la tipica “merenda del contadino”, con ingredienti freschissimi provenienti dall’azienda stessa. Non mancano soluzioni per chi desidera dedicare del tempo a rilassarsi e rigenerarsi con un trattamento Spa o per chi ricerca un contatto con la natura con una passeggiata a cavallo nei luoghi più iconici della proprietà.

Vini biologici a Il Borro

Soluzioni prestigiose ed etichette di qualità

Il Borro fa parte dell’Associazione Relais & Châteaux e comprende: un borgo medievale interamente restaurato che ospita al suo interno 38 eleganti e raffinate suites; tre prestigiose ville - Dimora Storica, Villa Mulino e Villa Casetta - e le 20 suites de Le Aie del Borro. Alle soluzioni Relais & Châteaux si aggiungono “I Borrigiani”, tre casali gestiti con la formula dell’agriturismo. E ancora, tre ristoranti: l’Osteria del Borro, Il Borro Tuscan Bistro e il Vin Café, sotto la guida dell’executive chef Andrea Campani; la Spa La Corte, il Borro Bar, il Borro Concept e la Galleria Vino & Arte, rendono l’esperienza ad Il Borro unica nel suo genere. Parte importante della Tenuta sono la cantina e gli 85 ettari di vigneti dai quali si producono pregiati vini (12 etichette interamente biologiche). La tenuta comprende anche 33 ettari di uliveti e un frantoio di proprietà per la produzione di un eccellente olio extra vergine d’oliva biologico insieme al prestigioso Olio Primo Raccolto extra vergine di oliva biologico; un Orto biologico, un allevamento all’aria aperta e a terra di galline ovaiole, un allevamento di pecore per la produzione di formaggi freschi e stagionati, e oltre 100 arnie da cui si ottiene miele biologico di differenti varietà.

Una delle suite de Il Borro (foto Francesca Pagliai)

Il Borro Relais & Châteaux

Località Borro 1 - 52024 Loro Ciuffenna AR

Tel 055977053