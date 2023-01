Rio Pusteria, l'inverno perfetto con o senza sci

Per chi è alla ricerca di un’esperienza invernale completa in montagna, la meta ideale è l’area del comprensorio sciistico Rio Pusteria. Situato all’imbocco della Val Pusteria, è il più grande della Valle Isarco e l’Alta Valle Isarco, si estende tra i 1.300 e i 2.500 metri di altitudine mettendo a disposizione ben 55 km di tracciati facilmente percorribili grazie a 15 impianti di risalita sicuri e all’avanguardia, a cui si accede facilmente dalla funivia Jochtal a Valles (Bz) e dalla funivia Gitschberg-Nesselbahn a Maranza (Bz). Sono presenti 25 piste da sci per tutti i livelli di esperienza, dove i più temerari troveranno pane per i loro denti in una delle 4 piste nere. Inoltre, ogni venerdì alle 19 si organizza lo Ski Notturno sulla pista illuminata di Terento.

Rio Pusteria, lo sci alla portata di tutti

Per le famiglie con bambini sono presenti scuole di sci con istruttori altamente qualificati, 4 piste da slittino o uno dei tanti parchi giochi sulla neve tra cui scegliere. La vostra permanenza sarà sicuramente incuriosita dalla figura del Cavaliere/a, un ragazzo/a vestito elegantemente che funge da custode delle piste, girando qua e là per aiutare chi è alla ricerca del panorama più bello o un luogo in cui sostare per il pranzo.

Il Cavaliere (foto Manuel Kottersteger)

Il comprensorio fa parte del circuito di oltre 1.200 km del Dolomiti Superski, di conseguenza acquistando lo Skipass combinato, direttamente online, sarà possibile usufruire non solo di tutte le piste del comprensorio, ma anche di tutte le altre aree sciistiche aderenti al circuito! E ancora... grazie alla Almencard, che riceverete in omaggio al check-in in una delle tante strutture convenzionate, in inverno potrete viaggiare con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige e avrete a disposizione l’Almenbus che collega Rio di Pusteria con l’Alpe di Rodengo e Luson o per spostarvi nelle diverse aree sciistiche di Rio Pusteria.

Una vacanza di gusto in alta quota

E per chi non scia? Nessun problema, come si diceva all’inizio il comprensorio è in grado di offrire un’esperienza completa adatta a tutti. È possibile godere ugualmente di una piacevole permanenza in quota rilassandosi, ascoltando il suono della natura o con escursioni sulla neve, seguendo uno dei tanti sentieri ben segnalati in doppia lingua. Per allietare la sosta o concludere la giornata al meglio il consiglio è di fermarsi, in una delle 22 tra malghe e baite sparse per il territorio, a gustare i meravigliosi sapori della montagna.

Un esempio perfetto è Gitschütte, un rifugio sito a 2.210 metri di altitudine ai piedi del Gitschberg. Après ski, specialità altoatesine à la carte e una terrazza panoramica, tutto a due passi dalle piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal. Ad accogliervi troverete lo chef e padrone di casa Meinrad Unterkircher che quotidianamente racconta la montagna attraverso la sua cucina, offrendo tradizionali pietanze altoatesine preparate con innumerevoli prodotti autoctoni di qualità della regione. Da assaggiare la proposta di carne, di maiale o di manzo, il latte, il burro e i formaggi di malga, lo speck, i dolci e tante altre squisitezze della tradizione.

Gitschütte | Kleinberg 5 - 39037 Maranza BZ | Tel 3286492699

Tratterhof, benessere e relax

Per accompagnare al meglio una permanenza all’insegna dell’attività di montagna ci vuole un hotel che sappia coniugare la giusta dose di riposo e relax. E nessuna struttura lo sa fare meglio del Tratterhof Mountain Sky Hotel, un 4 stelle superior situato a Maranza (Bz), frazione più elevata del comune di Rio di Pusteria. Qui la famiglia Gruber-Hinteregger, da generazioni, vi accoglie con un calore che vi farà sentire subito a casa e gli interni in legno nel classico stile altoatesino vi metteranno subito a vostro agio. Oggi alla gestione troviamo la signora Regina Gruber con la figlia Evelyn che sapranno accompagnarvi alla scoperta di tutto ciò che l’hotel può offrire. Partendo dalla scelta della camera ce ne sono adatte a soddisfare tutte le necessità e i piaceri di una permanenza total relax e in piena privacy, ognuna con il suo scorcio di panorama perfetto e con tutti i comfort disponibili.

L’area dedicata al benessere è molto ampia e pienamente in armonia con il paesaggio incontaminato in cui è inserita la struttura. È chiamata Monte Silva Mountain Spa e si divide in area Adults Only e Family Spa. Nella zona per adulti potrete godervi molte esperienze di benessere accarezzati dall’aria fresca di montagna, scegliere tra una sauna o una nuotata in piscina riscaldata, sia esterna che coperta, o rilassarvi con l’idromassaggio. La chicca è l’Infinity Skypool dove vi sembrerà di toccare il cielo ammirando il panorama delle Dolomiti all’alba o al tramonto. Nella spa per famiglie troviamo la biosauna, perfetta anche per i bambini, bagno turco, una cabina a raggi infrarossi, l’Indoor Pool e l’Infinty Pool.

Al Tratterhof il benessere si vive a tutto tondo e passa anche per il palato, attraverso quella che definiscono Cucina Alpina, in grado di coniugare la cucina tradizionale altoatesina alle prelibatezze della cucina mediterranea, prestando l’adeguata attenzione anche ai clienti che soffrono di celiachia o intolleranze alimentari. Nella Cantina Alpina, una stanza in cui sono custoditi pregiati vini dell’Alto Adige, dell’Italia e del mondo, è possibile, previa prenotazione, stupire la vostra dolce metà con una cena romantica grazie un irresistibile menu gourmet di 7 portate e un’atmosfera intima.

L’esperienza enogastronomica oltre la cucina è ampia, la signora Gruber organizza corsi di cucina mentre la figlia Evelyn, sommelier qualificata, vi guiderà nelle degustazioni dei vini presenti in cantina. La struttura si avvale anche di un esperto assaggiatore di formaggi, Sascha Russotti, che ogni giovedì racconta con passione l’ampia varietà di formaggi presenti sul territorio. E per finire non possono mancare degustazioni delle succose varietà di mele dell’Alto Adige.

Che resta da fare? Godervi una buona permanenza al comprensorio sciistico Rio Pusteria!

Tratterhof Mountain Sky Hotel | Via Grossberg 6 - 39037 Rio di Pusteria BZ | Tel 0472520108