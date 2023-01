I segreti del gatto e dei cannoni della neve? In Val di Fassa dietro le quinte dello sci

Sciare è bello, ma per molti scatta anche la curiosità del dietro le quinte e tante domande sorgono spontanee: come si preparano le piste? Come funzionano i cannoni della neve programmata e come è fatta la cabina di comando di un gatto delle nevi? Per scoprire questi e altri curiosi retroscena, l’area sciistica del Ciampac, raggiungibile in una decina di minuti da Alba di Canazei (Tn) a bordo di una modernissima telecabina da 10 posti, organizza l’iniziativa “Dietro le quinte dello sci”. Un appuntamento settimanale, in programma ogni giovedì alle 14:30, fino al 6 aprile, da vivere fianco a fianco con i professionisti della neve che ogni giorno assicurano piste perfette.

In Val di Fassa i segreti dietro lo sci



L’aperitivo al tramonto

A completare l’esperienza, della durata di circa due ore, uno spettacolare aperitivo al tramonto al Rifugio Crepa Neigra, con vista sul gruppo del Sella e il Piz Boè. Al termine, si potrà scendere a valle comodamente in telecabina o sci ai piedi prima della chiusura delle piste.

La proposta, disponibile anche in inglese, è proposta ad un costo di 20 euro per adulti e 10 per bambini; gratuita sotto i 3 anni.



Nuovo tracciato panoramico ad anello

Ma l’originale novità non è l’unica della stagione in Ciampac: a fine dicembre è stato infatti aperto un tracciato panoramico ad anello, a 2mila metri di altitudine, da percorrere con le ciaspole, che rappresenta uno delle poche proposte in Trentino in quota e raggiungibili con gli impianti. Il percorso, facile e perfetto anche per famiglie, si snoda in una conca soleggiata ed è fattibile in un’ora. Prevista anche una variante un po’ più lunga e sfidante.

A Ciampac nuovo tracciato panoramico con le ciaspole



«Con queste due novità, abbiamo pensato ad una proposta complementare all’offerta esistente - dichiara Tullio Pitscheider, presidente degli impianti - in grado di soddisfare chi cerca un’esperienza memorabile in quota anche senza sci ai piedi e andiamo a valorizzare l’impegno di chi lavora in società».



Piste per tutti

L’area del Ciampac si conferma dunque perfetta per una giornata sulla neve. Collegata a oltre 500 km di piste e al famoso circuito Sellaronda, offre tracciati di ogni difficoltà: dal campo scuola all’arrivo della telecabina alle nere, come la Ciampac, quasi tre chilometri con una pendenza massima del 56%, e la variante nera Sella Brunech. Senza dimenticare la vicinanza dalla skiarea Buffaure, con la sua Vulcano.



E per i più piccoli il divertente Ciampark, sempre all’arrivo della telecabina: parco sulla neve ad accesso gratuito con giochi in legno, oltre ad una discesa per gommoni e slitte e il nuovo percorso “fun” con dossi ed un bel tunnel scavato in una casetta di neve. Completano l’offerta i quattro rifugi dove gustare il meglio delle specialità enogastronomiche del territorio.