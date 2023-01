Le Isole Vergini britanniche, un meraviglioso mondo marino da scoprire

Fondali immensi, una barriera corallina tutta da vivere e relitti intriganti da esplorare con l’attrezzatura da sub rendono le Isole Vergini britanniche una meta fantastica per gli amanti degli abissi. Per questo motivo la destinazione sta organizzando una settimana davvero speciale dal 12 al 18 febbraio, la BVI Wreck Week 2023, in cui verranno valorizzati i tesori marittimi dell'arcipelago. Ci saranno feste ed eventi speciali nei ristoranti che vi faranno vivere un'esperienza entusiasmante. Ma anche clean-up della costa, incontri di giovani, quiz e raccolte di fondi.

Una spiaggia delle Isole Vergini britanniche

Alcuni dei siti più spettacolari da visitare

Le Isole Vergini britanniche oltre ad offrire fantastici paesaggi, regalano siti storici mozzafiato. Ecco, di seguito, i principali:

La RMS Rhone è una delle navi affondate nell'oceano intono alle BVI e oggi esistono diversi tour che permettono agli avventurieri d-immergersi e vedere da vicino ciò che resta di questo relitto del XIX secolo. In gran parte ancora intatto, l'interno, a tratti cavernoso può essere raggiunto da diversi punti vicino all'albero di prua. Questa attività è pensata per i subacquei esperti, poiché la profondità raggiunge i 20 metri.

Il Wreck Alley a Cooper Island ha una storia insolita. Andata alla deriva e arenatasi nel 2006, senza alcuna tragedia annessa, l'imbarcazione è stata poi spostata in un'altra zona vicino a Fish Bay, in un luogo meno pericoloso, poichè tutti i tentativi di raddrizzarla e recuperarla si rivelarono infruttuosi. L'ex-Island Seal è il quarto relitto affondato di proposito nella zona a beneficio dei subacquei.

L'organizzazione no-profit ha anche trasformato il vascello Willy T, ormai in rovina, in un parco giochi a tema piratesco. Ci sono pirati sui pontili, dove potrete scattare foto e un sacco di oggetti a tema da esplorare durante le immersioni. Il vascello è stato affondato di proposito nel 2019.

Il relitto del Chikuzen è affondato a circa 7,5 miglia a nord-ovest di Tortola e solo un' imbarcazione porta i sub sul posto con regolarità. Le immersioni sul Chikuzen non sono sempre possibili a causa della sua posizione piuttosto esposta, ma se le condizioni sono giuste potrete fare un'immersione a dir poco meravigliosa. Oggi attrae pesci pelagici e pesci della barriera corallina oltre a barracuda, tartarughe, squali e cernie, inoltre è un relitto perfetto per quasi tutti i sub.

La Kodiak Queen era un'ex chiatta per il rifornimento della Marina, sopravvissuta all'attacco di Pearl Harbor. Per proteggere l'ecosistema, la nave fu posizionata nella morsa letale di un'imponente scultura a forma di Kraken, successivamente affondata al largo di Virgin Gorda e trasformata in una barriera corallina artificiale. Sebbene gran parte della scultura metallica del Kraken sia stata distrutta durante gli uragani Irma e Maria, la Kodiak Queen rimane un sito molto popolare per le immersioni subacquee.