La Val Badia come l'Alaska con i cani da slitta dell'Excelsior Dolomites

La Val Badia come l'Alaska. A San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano, ci sono infatti Balto e Birillo, ma anche Jafar ed Erta. Chi sono? Siberian husky pronti a trainare la loro slitta tra le meravigliose Dolomiti Unesco. È questa una delle esperienze che si possono vivere soggiornando all'Excelsior Dolomites Life Resort, con escursioni da 1 a 4 ore insieme ad Husky Sleddog e all’entusiasmo di Greta ed Italo, con i quali sarà possibile diventare veri musher in pochi passi. Un briefing iniziale permette di apprendere con sicurezza i rudimenti della guida di una muta da slitta. E poi via verso il bosco.

Sleddog tra le Dolomiti (foto Gianvito Coco)

Excelsior Dolomites, buon retiro senza stress

L'Excelsior Dolomites si trova nel cuore del comprensorio di Plan de Corones, dove spiccano 119 km di piste per la discesa, fra cui l’ambita Erta dove il Gotha dello sci femminile si da battaglia, ogni gennaio, in uno delle gare di gigante più tecniche della Coppa del Mondo o l’ultima nata (nel 2022), pista nera Sorega, vicino alla Erta e al resort, ecco il buen retiro dei contemplativi che amano la filosofia sci ai piedi, ma senza stress.

Oltre al già citato sleddog, sono diversi i servizi offerti alla clientela come ski safari, ciaspole, slittino, pensati personalmente dai padroni di casa e organizzati in collaborazione con le guide escursionistiche.

Sci ai piedi e soggiorno sostenibile

L’Excelsior Resort, premiato con la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) per l'ecosostenibilità ha di recente completato il restyling di 36 camere e suite e che dialogano in armonia con il Dolomites Lodge, dotato di altre splendide camere e suite di design. Gli sciatori qui trovano tutto quello che serve per mettersi subito in pista: la nuova ski room ha accesso diretto alle piste che da Plan de Corones si collegano al Sellaronda. Per quando si torna da un lungo giorno sulla neve c’è un deposito sci di ultima tecnologia con scalda-scarponi. L’hotel taglia le code e fa risparmiare tempo: skipass e informazioni si trovano alla reception che può anche organizzare il noleggio attrezzatura e prenotare lezioni da sci con i maestri delle scuole di Plan de Corones.

L'Excelsior Dolomites Life Resort (foto Nicho De Blasio)

Benessere e gusto tra le Dolomiti

Dopo una giornata sulla neve, la Dolomites Sky Spa, riservata agli adulti, offre una Infinity Pool sul rooftop che coccola gli ospiti al tepore dei suoi 33°. Il Castello di Dolasilla è il paradiso della schiena, unico resort del territorio ad aver elaborato il programma “Schiena in perfetta forma”. Per le famiglie c’è la Spa Dolomiti, con piscina panoramica interna riscaldata (33°), idromassaggio esterno ed interno (35°), mentre il Kids e Junior Club diverte con tantissime attività indoor per giocare e scatenarsi. La sera, la tavola è tra i fiori all'occhiello del Resort, con menu ispirati alle antiche ricette altoatesine, arricchite da influenze dell'alta cucina mediterranea e internazionale, realizzati con prodotti stagionali di provenienza regionale.

Excelsior Dolomites Life Resort

Str. Valiares, 44 - 39030 S. Vigilio BZ

Tel 0474501036