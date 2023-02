San Valentino, undici proposte per viaggi romantici senza confini

Ci risiamo, San Valentino… Come stupire la propria dolce metà se non con un viaggio fuori dall'ordinario? Esplorare le dune del deserto omanita o assistere a uno spettacolo di burlesque a Madrid nel buen retiro di Hemingway e Picasso, solleticare la complicità frequentando un corso di pittura di coppia o il palato con una degustazione di cioccolato ad Amsterdam. E ancora una proposta di matrimonio a NYC o una vacanza al sole nell'Emirato di Ras Al Khaimah; che si scelga di passare qualche giorno in Europa, in USA, in Africa o nella Penisola Araba, al cuor non si comanda: ecco una carrellata di proposte per coppie desiderose di festeggiare fuori dai soliti schemi!

San Valentino romantico al Dar Darma Riad (foto di David Fernandez)

San Valentino d'autore a The Westin Palace, Madrid

Gli amanti delle città d'arte e del glamour d'altri tempi potranno organizzare un San Valentino d'autore presso The Westin Palace, Madrid che fin dalla sua apertura è luogo d'incontro di artisti, scrittori e star del cinema.

Il 14 febbraio l'hotel ospiterà una sensazionale cena di San Valentino con lo spettacolo di burlesque LeClab Royal, che vedrà Lady Vita, Cigarette Girls e MC Dito Castro esibirsi sulle note delle hits di artisti come Frank Sinatra, Dean Martin o Louis Prima, trasportando gli ospiti negli affascinanti anni d'oro di Hollywood.

Da non perdere l'aperitivo prima dello spettacolo presso il Museo Bar 1912, ripercorrendo i passi di Ernest Hemingway e Pablo Picasso che erano clienti abituali del locale.

The Westin Palace, Madrid

W Amsterdam per una gita a due all'insegna di arte e cioccolato

Ospitato nell'ex centrale telefonica Royal Dutch Post e Kas Bank, entrambi risalenti agli inizi del 1900, W Amsterdam rende omaggio alla storia dell'hotel con un design che mescola tradizione, contemporaneità e uno stile giocoso. Durante il mese di febbraio, l'hotel organizza attività perfette da fare in due come corsi di pittura di coppia e una degustazione di cioccolato nella W Lounge con musica dal vivo di talenti locali e una vista a 360 gradi sulla città.

A dare il via al fitto calendario di eventi è la masterclass di sabato 12 febbraio che guiderà le coppie attraverso le basi del disegno e della pittura per dare sfogo alle loro abilità artistiche. I partecipanti potranno ispirarsi a modelli dal vivo oppure trovare l'ispirazione guardando dentro di sé, per creare ritratti di se stessi o della persona amata.

La degustazione di cioccolato ha l'obiettivo di addolcire il giorno di San Valentino, con un banchetto delle migliori prelibatezze al cacao dei cioccolatieri della città. I dolci saranno abbinati a un menu di cocktail a tema, che include liquori come il Frangelico o l'Amaretto, per esaltare le note fondenti e aromatiche di ogni varietà di cioccolato.

W Amsterdam

Oman: esperienza da mille e una notte sotto le stelle del deserto

Cavalcare un cammello accompagnato da una guida locale, perdersi tra le vie dei souq, gustare i sapori locali come l'halwa e trascorrere una notte sotto una tipica tenda beduina: l'Oman offre questo e molto altro a chi desidera trascorrere momenti romantici e indimenticabili .

A Nord, la penisola del Musandam ospita i celebri ”fiordi d'Arabia”: altissime falesia che si tuffano a picco nel mare del golfo dell'Oman, creando paesaggi maestosi. Il modo migliore per scoprirli è una traversata in barca, dalla quale ammirare la riva frastagliata, molto spesso in compagnia di gruppi di delfini.

O ancora, a due ore di macchina da Muscat, la capitale, ci si addentra nel deserto di Sharqiyah: qui dune di sabbia color ocra “camminano” fino a gettarsi in mare con un colore quasi bianco che porta a cambiare nome in Sugar Dunes . In due, il deserto è un invito allettante a riscoprire il fascino del tempo che scorre lento, il tutto accompagnato da una notte in un campo tendato sotto la volta celeste, per un'esperienza impagabile.

Infine, per chi associa il romanticismo ad una passeggiata mano nella mano sulla spiaggia, il posto giusto è Salalah, capitale del Dhofar , la regione meridionale dell'Oman contraddistinta da una ricca storia, che si manifesta nei siti archeologici, nelle imponenti fortezze e nel souq dell'incenso, mitica resina tipica del Sultanato.

Cena romantica nel destro dell'Oman

Fuga romantica in Alabama: cuore e anima del sud degli USA

Dolcezza e romanticismo! Sono queste le due parole chiave che colorano San Valentino, una giornata dedicata agli innamorati e che permette di “avere una scusa” per fare una vacanza con la propria dolce metà. E cosa c'è di più dolce del classico “Sweet Home Alabama ” come cantava nel 1974 Lynyrd Skynyrd.

Per San Valentino stupisce il partner visitando il cuore e l'anima del Sud degli Stati Uniti . Dalle spiagge della Costa del Golfo, alle cime delle centenarie montagne, i diversi scenari dell'Alabama la rendono la meta ideale per una fuga romantica all'aria aperta con un clima sempre mite e perfetto per mettere via i giacconi. Per tutti coloro che sono innamorati del mare, consigliamo di fare una passeggiata sulle spiagge di sabbia bianca della Costa del Golfo o esplorare i 45 km di sentieri del Gulf State Park a piedi, in bicicletta o anche in Segway, osservando la fauna selvatica, dagli alligatori alle meravigliose tartarughe marine. Se invece si vuole provare un'esperienza leggermente diversa senza rinunciare all'avventura, vi proponiamo una giornata in kayak nel Delta del Mobile-Tensaw, soprannominato l”'Amazzonia d'America”, grazie alla sua pletora di fauna selvatica e vedere il giglio di Cahaba, estremamente bello ma che rischia di scomparire, nel Cahaba River National Wildlife Refuge vicino a Birmingham.

Giornata in kayak nel Delta del Mobile-Tensaw in Alabama

Israele: passeggiata sulle spiagge bianche del Mar Morto per sentirsi sulle nuvole

San Valentino è alle porte e vuoi stupire la tua dolce metà con un viaggio che non dimenticherà mai?

Proponi una passeggiata “sulle nuvole” in Israele! I sali del Mar Morto sono famosi per le loro azioni benefiche, ma non molti sanno che è possibile ammirare questi sali anche in versione cristallizzata, facendo una passeggiata lungo le sponde del mare e ammirando questi cumuli bianchi che a prima vista potrebbero sembrare neve…o forse nuvole…perfetto per far capire alla vostra dolce metà come vi faccia sentire 3 metri sopra il cielo (per citare un famoso titolo)!

Se poi avete solo voglia di relax e di liberare la mente, potete provare in coppia i fanghi del Mar Morto e rilassarvi in acqua senza fare il minimo sforzo visto che in questo paradiso terrestre non si nuota…si galleggia!

A chi invece non riesce mai a stare fermo, il deserto del Negev in Israele offre panorami da sogno, con tramonti dorati e albe mozzafiato. Per rendere poi la notte ancora più magica prendete una coperta e puntate gli occhi al cielo per guardare la bellissima volta stellata, perfettamente visibile grazie alla mancanza di luci artificiali.

Terminate la vacanza romantica in Israele scoprendo la famosa "strada del vino" che vanta verdissimi vigneti da cui vengono prodotti vini eccezionali. Cin Cin!

Serata stellata a osservare il cielo di Israele

Nel cuore dei Caraibi: fuga d'amore al Grand Palladium Jamaica Resort & SPA

La Jamaica è la perla dei Caraibi: oltre alle lunghe spiagge di sabbia bianca, alle acque cristalline, alla barriera corallina ha una natura spettacolare con paesaggi lussureggianti e foreste pluviali dove avventurarsi alla scoperta di cascate, terrazze naturali, panorami incantevoli. Non a caso è una delle mete preferite dagli sposi in luna di miele ed è anche la destinazione scelta dalle coppie in cerca di romanticismo, relax e avventura. Grand Palladium Jamaica Resort & Spa è la cornice ideale per una vacanza romantica in questa splendida isola, recentemente ristrutturato, richiama lo stile coloniale inglese e ha suite circondate dal verde, dotate di piscina privatae terrazza con un pergolato in legno. Per gli amanti dell'avventura e dell'esplorazione, l'hotel propone esperienze sportive come windsurf e snorkeling, o una suggestiva gita in catamarano per esplorare l'oceano. Dopo l'attività sportiva un cocktail al bar Infinity è la scelta migliore, con vista sul Mare dei Caraibi e musica dal vivo. Accesso diretto alla spiaggia, opzioni di intrattenimento, lo show-cooking MoBay, aperto per colazione, pranzo e cena, momenti di relax presso Zentropia Palladium Spa & Wellness, e ampie strutture tra cui una delle più grandi piscine dei Caraibi: ecco ciò che vi partecipa a questo angolo di paradiso.

Una stanza del Grand Palladium Jamaica Resort & SPA

Ras Al Khaimah, una fuga romantica al sole

Ras Al Khaimah, situato a soli 45 minuti dall'aeroporto di Dubai, è la destinazione perfetta per le coppie che vogliono regalarsi una fuga romantica al sole. Con il suo paesaggio caratterizzato da montagne maestose, tra cui Jebel Jais la vetta più alta degli Emirati, spiagge di sabbia bianca, dune color terracotta del deserto, l'Emirato della Natura offre una varietà di resort e hotel per rendere speciale il soggiorno di San Valentino. Per chi desidera una vacanza rilassante sulla spiaggia, il Mövenpick Resort Al Marjan Island, di recente inaugurazione, propone uno speciale pacchetto che comprende un pernottamento in una Beachfront Suite con piscina privata, un welcome con vino e fiori, una romantica cena a tre portate e una speciale colazione "galleggiante" nella privacy della propria villa. Per chi non sa resistere al fascino del deserto, il lussuoso Ritz Carlton Al Wadi Resort, situato nella riserva naturale di Al Wadi, offre il pacchetto Desert Romance con due notti in una lussuosa villa con piscina privata, colazione al ristorante Kaheela, un tour in cammello al tramonto per due, un massaggio di coppia di 60 minuti e un barbecue nel deserto. Se al romanticismo volete aggiungere un tocco di avventura, da non perdere il volo Jais,la zipline più lunga del mondo, una discesa di 2,83 Km sulle montagne Hajar, seguita poi da un pranzo o da un High Tea con vista al 1484 di Puro, il ristorante più alto degli Emirati.

Cena romantica al Ras Al Khaimah Ritz Carlton Al Wad

San Valentino sotto il sole delle più belle isole degli USA

Spiagge bianche, acque cristalline, sport e relax in destinazioni da sogno: questo e tanto altro vi aspetta negli Stati Uniti, il tutto condito da clima mite e temperatura ideali. Visit the USA ha stilato una lista di destinazioni da visitare per trascorrere un San Valentino indimenticabile. Cominciamo dal Sunshine State , la Florida, che non ha bisogno di presentazioni: sport acquatici, spiagge incontaminate e campeggi per famiglie sono solo alcuni degli elementi che contraddistinguono la Florida. Per chi è alla ricerca di una fuga invernale non convenzionale in Florida, consigliatissima Sanibel Island, una gemma tropicale nascosta, perfetta per gli amanti della natura. Spostandosi verso sud, l'isola di Porto Rico ospita edifici coloniali e strade lastricate di ciottoli originali della dominazione spagnola. Qui Flamenco Beach è considerata una delle baie più belle al mondo, perfetta per una pausa romantica e intima. A circa 60 km da Porto Rico sorge un'altra perla del Mar dei Caraibi, le famose Isole Vergini : qui potrete trascorrere un San Valentino fuori dal comune tra immersioni per ammirare i colori della barriera corallina, tartarughe e oltre 250 specie di pesci. Impossibile non menzionare poi l' arcipelago delle Hawaii, adatto sia ai più avventurosi che alle famiglie: otto isole di medie dimensioni e più di 100 atolli, alcuni dei quali minuscoli, ideali per rilassarsi e godere di panorami mozzafiato. E infine il Texas ospita Saint Padre Island, la destinazione perfetta per chi vuole concedersi una fuga invernale senza preoccuparsi del freddo. Una delle attività più romantiche in questo angolo di paradiso è sicuramente il tour di avvistamento dei delfini in barca, con guide turistiche che coinvolgeranno i turisti con spiegazioni sulla vita di questi mammiferi.

Un tuffo nel mare delle Hawaii

A Dar Darma Riad, Marrakech, è San Valentino tutto il mese di febbraio

tutto il mese di febbraio . La storica maison del XVIII secolo situata nel cuore della medina di Marrakech ha riservato agli ospiti una proposta speciale che comprende: soggiorno in suite doppia - a scelta tra Specchi, Patio Marrone e

Inoltre, per chi volesse esplorare Marrakech, febbraio è un mese ideale: le temperature non troppo elevate e la relativa tranquillità del periodo permettono di scoprire gli angoli nascosti e più affascinanti della città, lasciandosi trasportare dai profumi delle spezie del souk. Gli iconici Jardin Majorelle, la villa Bou Saf in stile liberty e gli ormai famosissimi Musée Yves Saint Laurent e MACAAL sono imperdibili, così come le tante gallerie d'arte che popolano le vie del centro. Restando in ambito artistico, dal 9 al 12 febbraio è in programma Finite le vacanze, mano all'agenda per prenotare ponti e weekend lunghi del 2023. San Valentino a malincuore non rientra in lista e, proprio per questo motivo, Dar Darma Riad ha pensato di aggiungere l'offerta dedicata agli innamorati per. La storica maison del XVIII secolo situata nel cuore della medina di Marrakech ha riservato agli ospiti una proposta speciale che comprende: soggiorno in suite doppia - a scelta tra Arancio Patio Nera , ricca colazione marocchina, lezione di cucina “light” con degustazione a seguire; babouches tradizionali, trasferimenti aeroportuali.Inoltre, per chi volesse esplorare Marrakech, febbraio è un mese ideale: le temperature non troppo elevate e la relativa tranquillità del periodo permettono di scoprire gli angoli nascosti e più affascinanti della città, lasciandosi trasportare dai profumi delle spezie del souk. Gli iconici Jardin Majorelle, la villa Bou Saf in stile liberty e gli ormai famosissimi Musée Yves Saint Laurent e MACAAL sono imperdibili, così come le tante gallerie d'arte che popolano le vie del centro. Restando in ambito artistico, dal 9 al 12 febbraio è in programma 1-54 Contemporary African Art Fair , l'edizione marocchina della prestigiosa fiera internazionale di arte contemporanea africana fondata e diretta da Touria El Glaoui.

Il Dar Darma Riad di Marrakech

New York City, Amore a Times Square

NYC & Company, l'organizzazione di marketing, turismo e partnership di New York City, ha evidenziato gli eventi che si svolgono in tutta la città per celebrare San Valentino. L'anno scorso più di 56 milioni di visitatori si sono innamorati di NYC, di cui 352.000 italiani.

Non c'è posto migliore di Times Square per dirsi " ti amo ". Il giorno di San Valentino newyorkesi e viaggiatori da tutto il mondo dichiareranno il loro amore attraverso proposte di matrimonio a sorpresa o con una cerimonia di rinnovo delle promesse sull'iconica scalinata rossa di Duffy Square durante il celebre evento Love in Times Square .

E cosa c'è di più romantico di un tramonto con vista panoramica dall'Empire State Building? Considerato uno degli edifici più romantici in assoluto per la vista spettacolare che offre, in occasione di San Valentino diventa ancora più magico grazie a straordinari giochi di luce. Per una cena indimenticabile e romantica, invece, Daniel Restaurant NYC propone una degustazione di 5 portate preparata dal celebre Executive Chef Eddy Leroux, dallo Chef de Cuisine Joshua Capone e dall'esperto Executive Pastry Chef Shaun Velez. Gli appassionati di teatro hanno un'ampia scelta di spettacoli ai quali partecipare con la loro dolce metà: da Qualcuno piace caldo , una delle commedie più popolari, a Chicago; da & Juliet, versione moderna del capolavoro shakespeariano fino a M oulin rouge! Il musical, per vivere atmosfere passionali e d'altri tempi.

Infine, quale migliore occasione per prendersi una giornata per rigenerarsi in vista della primavera? La Winter Spa dell'hotel The William Vale propone agli ospiti l'esperienza per eccellenza con saune all'aperto rivestite in cedro rosso con finestre panoramiche a cupola e terme per rilassarsi e ricaricarsi. Governors Island offre la possibilità di scegliere tra 20 esperienze presso il QCNY , tra cui diverse saune, massaggi e trattamenti, mentre la Spa del nuovo hotel Aman New York ha ideato tre percorsi ringiovaninti da svolgersi tra una piscina interna di 20 metri, due sale termali e una terrazza.

Il NYC-Dante Cocktail Romance

Sudafrica, amore in viaggio

Il contatto con la natura più selvaggia, il clima mite dell'emisfero australe, il paesaggio variegato, mai uguale a se stesso. Tutto questo è sinonimo di Sudafrica, meta ideale per coppie instancabili che hanno voglia di stupirsi ogni giorno con un'esperienza dinamica e totalizzante. Per questo San Valentino o per una fuga romantica durante il corso dell'anno, concedetevi un viaggio on the road alla scoperta dei luoghi più incantevoli del Paese. Cartorange, ad esempio, propone tre diversi itinerari: tra le vigne del Sud, alla scoperta della Garden Route o un entusiasmante glamping nel Parco Nazionale del Kruger .

Se per voi amore è sinonimo di tête-à-tête davanti a un calice di vino, non dimenticatevi che il Sudafrica è tra i primi dieci Paesi produttori al mondo. Le vallate della regione vinicola delle Cape Winelands sono l'unica zona del continente africano resa adatta alla coltivazione della vite: qui, da più di 300 anni si producono ottimi vini di derivazione francese, da degustare in romantiche tenute immerse tra i filari, come Lanzerac Tenuta vinicola, Tenuta vinicola Boschendal e Southern Sun De Wagen Hotel.

Chi ama l'avventura può lasciarsi sorprendere dai paesaggi della Garden Route, una delle strade panoramiche più affascinanti al mondo che si snoda per quasi 800 km tra Cape Town e Port Elizabeth. Lungo il percorso si alternano paesaggi oceanici con spiagge incontaminate, lagune, morbide colline ei rilievi dell'Outeniqua e dello Tsitsikamma che separano l'Oceano Indiano dall'arida regione del Piccolo Karoo.

Infine, chi apprezza il contatto con la natura più selvaggia e si scioglie davanti all'avvistamento dei cuccioli, può optare per il glamping nel Kruger, modalità di soggiorno che unisce alla perfezione avventura e comfort. Trascorrendo la notte in un camping di charme con ampie e confortevoli tende immerse nella natura del Kruger, la privacy è garantita e l'immersione nella natura è completa: all'alba o al tramonto passerete in un battito d'occhio dal letto al safari. Quale esperienza da condividere in coppia è più indimenticabile?

Safari al Cartorange in Sudafrica