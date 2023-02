 San Valentino e Carnevale sci ai piedi: ecco 15 offerte sulla neve

Due feste nello stesso periodo: si avvicina il giorno degli innamorati e le vacanze di Carnevale. Cosa c’è di più bello che trascorrerle sulla neve, in coppia o con tutta la famiglia? Ecco le migliori 15 offerte del portale Scigratis.it per questo periodo.

Carnevale sugli sci!

1. Weekend romantico in Trentino

Il calore del caminetto acceso, la neve fuori dallo chalet e un tavolo per due. Scopri il lato romantico dell’inverno trentino: guarda tutte le offerte!

2. San Valentino a La Thuile: skipass omaggio alle coppie

Tutti coloro che sceglieranno di festeggiare la giornata in coppia sugli sci, a La Thuile potranno usufruire dell’offerta di uno skipass in omaggio!

3. San Valentino in offerta sul Monte Bianco

Skyway Monte Bianco ti permette di vivere una giornata unica con la persona che ami sul punto più alto d’Italia a quota 3.466 metri: pacchetto in offerta a 285€ a coppia!

4. Pila: ciaspolata notturna con cena in quota

Una proposta romantica nella stazione valdostana di Pila: una bella ciaspolata guidata e in notturna con aperitivo, e volendo anche cena in quota. A partire da soli 15 euro!

5. Pacchetto soggiorno gourmet in Piemonte

Anche a San Valentino due o più notti in offerta all’Hotel La Vetta di San Domenico di Varzo, in Piemonte: cena gourmet e romantica, colazione a km zero, palestra e parcheggio da 239 euro!

6. Offerta hotel+skipass scontato ad Alagna

Un San Valentino lungo 4 notti: prenota un soggiorno all’Alagna Mountain Resort & Spa e puoi avere uno sconto del 30% sullo skipass per sciare nel Monterosa Ski!

7. Regala un paio di sci scontati!

Un regalo sportivo e originale? Un bel paio di sci. C’è una grande occasione da DF Sport Specialist: due modelli (Rossignol e Dynastar) con uno sconto fino al 50%!

8. Carnevale in Engadina: sconti skipass per gruppi

Una sciata in compagnia a Carnevale? Al Corvatsch, Diavolezza e Lagalb, vicino a St.Moritz, ci sono grandi sconti sullo skipass (anche notturno) per gruppi di italiani a partire da 5 persone!

9. Vacanze di Carnevale con i bimbi in offerta

Week 4 Kids è la settimana bianca che accontenta tutta la famiglia, con un pacchetto di convenzioni e tante promozioni. Scegli la località e scopri l’offerta, anche a Carnevale!

10. Weekend famiglia in offerta in Valle d’Aosta

Un Carnevale con tante esperienze per tutti, tra cui la visita ai castelli e la salita sul Monte Bianco con la Skyway: pacchetto di 2 notti in offerta a partire da soli 236 euro!

11. Carnevale all-inclusive a Bardonecchia

Continuano i weekend firmati Born to Ride a Bardonecchia, divertenti e convenienti: una notte in hotel, 2 giorni di skipass, cena e colazione, feste e assistenza a 139 euro!

12. Bimbi gratis sull’Altopiano di Brentonico

Nel periodo di Carmevale e fino al 19 marzo puoi prenotare la settimana bianca a San Valentino e Polsa di Brentonico, in Trentino, con pacchetto in offerta per adulti e bambini gratis!

13. Super promozioni famiglia in Carinzia

Sci gratis per i bambini, 4 notti al prezzo di 3, pacchetto sci e terme, sconti e molto altro anche a Carnevale: scopri tutte le offerte per le famiglie nelle zone sciistiche della Carinzia!

14. Settimana di Carnevale su misura a Livigno

Scegli il Montivas Lodge di Livigno per la tua settimana bianca a Carnevale: puoi creare la vacanza su misura scegliendo uno dei tre servizi inclusi nel prezzo. Da 62 euro a notte!

15. Weekend lungo in super offerta in Dolomiti

Dal 16 al 19 marzo weekend lungo a Bellamonte, in Val di Fiemme, Dolomiti: pacchetto soggiorno in super offerta + ulteriore sconto con il coupon di Scigratis. Da prenotare entro Carnevale!

