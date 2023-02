Festa del papà: 5 proposte irresistibili per un giorno speciale

In Italia, la Festa del papà cade il 19 marzo, giorno del calendario che nel 1479 papa Sisto IV dedicò a San Giuseppe, il padre putativo di Gesù (putativo ovvero "presunto", "apparente". Secondo la dottrina cattolica infatti, Gesù era figlio solo di Dio e della Madonna). E dato che manca ancora qualche giorno perché non organizzarsi per tempo e organizzare una giornata speciale. Abbiamo selezionato cinque proposte che spaziano dallo sport alle auto d’epoca, dal wellness al golf, senza dimenticare gli appassionati del gusto.

Sta arrivando la Festa del papà, cinque proposte per una giornata speciale

Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese per i papà gourmand

All’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO), hotel esperienziale a pochi km da Modena e Maranello, con camere di design dettate dai grandi Maestri degli anni ’50, centro fitness di nuova concezione e centro benessere, la cucina è un’esperienza indimenticabile al ristorante ALTO, dove assaporare piatti d’autore su un originale rooftop da cui ammirare gli Appennini e vivere la magia di cenare sotto il cielo stellato, grazie ad un avveniristico soffitto che in parte scompare. Il papà gourmand può godersi un regalo speciale: la “Degustazione a mente aperta” dello Chef Mattia Trabetti, stratega di una cucina innovativa e in continua evoluzione - che porta in tavola un menu di 8 portate (percorso degustazione 90 euro, abbinamento vini 60 euro).

Festa del papà per i gourmand al Executive Spa Hotel (foto Fabrizio Cicconi)

Executive Spa Hotel | Circondariale S. Francesco, 2, 41042 Fiorano Modenese MO | Tel. 0536832010

ExcelsiorDolomites Life Resort per i papà patito delle piste da sci

Si esce dalla porta e si entra, con gli scarponi caldi e già allacciati, sulle piste da sci, che si estendono per oltre 1000 chilometri, all'ExcelsiorDolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe (BZ). L’hotel con gli sci ai piedi è votato alla più autentica vita di montagna, complici la posizione unica direttamente sulle piste, i servizi su misura di sportivi, il ricco programma di assistenza completa e di attività guidate alla scoperta delle Dolomiti.Dal 18 al 25 marzo, l’offerta Dolomiti Spring Days 7=6 regala una notte di vacanza e un giorno di sci per lo skipass del Plan de Corones o del Dolomiti Superski. La proposta include 7 pernottamenti, Dolomites Life pensione gourmet 3/4 (con buffet a colazione, pranzo leggero, merenda pomeridiana con dolci appena sfornati, frutta e tè e cena gourmet servita al tavolo), Ski In, Ski Out; deposito sci interno con scalda-scarponi e armadietto per l’attrezzatura da sci direttamente sulle piste; programma di avventure settimanale con escursioni guidate. Inoltre sconto del 20% sul noleggio dell'attrezzatura da sci presso i noleggi convenzionati e riduzione del 15% sulle lezioni di sci (minino 3 giorni di corso di sci di gruppo o minimo 3 ore di lezione di sci individuale) presso le scuole sci aderenti. Prezzo a partire da 1332 euro per persona.

Festa del papà all'Excelsior Dolomites Lifer Resort

ExcelsiorDolomites Life Resort | Str. Valiares, 44, 39030 S. Vigilio BZ | Tel. 0474 501036,

Per i papà wellness addicted c’è il Romantik Hotel Turm

Nell’idilliaco paesino di Fiè allo Sciliar (BZ), il Romantik Hotel Turm offre emozioni a 5 stelle. L’antichissimo edificio che gode di una vista unica sul monte Sciliar dell’Alpe di Siusi, tra raffinate camere e suite, ognuna diversa dall’altra, arredate con pezzi di design e mobili antichi; la collezione d’arte da ammirare ovunque in giro per l’hotel (tra cui opere di Picasso, Dalì, De Chirico, Kokoschka...); la spa intima e originalissima scavata nella roccia – imperdibili la grotta di sale e la Mystic Sauna - in cui concedersi momenti di grande relax, trattamenti su misura di Lui e una cucina gourmet, conquistano i papà che si meritano un regalo speciale. “Per l'uomo nel Turm” è la proposta di benessere creata ad hoc che comprende un bagno all'abete e all'olio di pino mugo nella tinozza, un massaggio sportivo con olio Vitalis e crema all’arnica, un massaggio Hot Stone con pietre vulcaniche calde e un massaggio Dynamic Feet & Leg (291 euro).

Festa del papà al Romantik Hotel Turm (foto infraordinario)

Prezzi per il soggiorno a partire da 216 euro al giorno per persona in camera doppia Gallo Cedrone, con trattamento di mezza pensione.

Romantik Hotel Turm | Piazza della Chiesa, 9, 39050 Fié allo Sciliar BZ | Tel. 0471725014

Per i papà appassionato di auto vintage c’è il Classic car tour

In un mondo che va di corsa, prendersi una piccola pausa da condividere con chi si ama è una bellissima idea regalo. Se oltre al tempo di qualità da trascorrere insieme si aggiunge una spider d’epoca, più che un dono è un sogno che si avvera per gli over 40. Una fiammante spider vintage o un modello entrato nel mito come Porsche, Jaguar, Duetto spider, Triumph Spitfire, solo per citarne alcuni, da “possedere” per un giorno o un weekend, sono il cadeau perfetto per la festa del papà. Realizzarlo è molto semplice: basta un clic su www.classiccartour.eu e Slow Drive - azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente – invia un cofanetto che contiene il voucher per l’auto vintage desiderata, guantini in pelle per il papà pilota, un cappellino slow Drive per il navigatore/navigatrice, la scheda descrittiva del veicolo, mappe e itinerari. Si parte dalle tante sedi del Nord Italia, per altrettanti splendidi tour tra le meraviglie del Bel Paese: il Lago di Garda, Brescia e Verona, la Toscana con Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno e Siena o ancora il Lago di Como, Padova e Savona. Per il 19 marzo, sul sito, sono in offerta prodotti speciali, col noleggio di mezza giornata (5 ore a scelta dalle 9.00 alle 19.00) a partire da 150 euro, una giornata (10 ore dalle 9.00 alle 19.00) a partire da 250 euro e weekend (2 giorni dalle 9.00 del primo giorno alle 19.00 del secondo giorno) a partire da 350 euro. Per avere lo sconto del 10% sull'intero listino dell'e-commerce, basta inserire il codice SLOWDRIVEPAPA. Il buono ha validità di 2 anni.

Festa del papà dal sapore vintage a bordo di un'auto d'epoca

Tel/fax. 030 9907712, www.noleggioautodepoca.eu

Per i papà golfista c’è il Riva Toscana Golf Resort & Spa

Se il papà gioca a golf, ama il mare e il relax, non c’è neanche da pensare: il regalo perfetto per la sua festa è un soggiorno a Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica (GR). La struttura che fa parte di Mira Hotels & Resorts sorge sull’incantevole Golfo di Baratti, in quell’angolo di paradiso che è la Maremma e offre un campo da golf di 18 buche, par 72, lungo oltre 6km. A disposizione anche la spa dotata di sauna, bagno di vapore, percorso Kneipp, docce emozionali, cascata di ghiaccio, lettino Zerobody e area relax; la piscina esterna immersa nel verde, ristorante con deliziosi menu che coniugano mare e terra, prodotti locali e ingredienti freschissimi, bar e club house.

L’offerta Family Golf comprende soggiorno minimo di 3 notti con ricca prima colazione; lezioni esclusive con il maestro PGAI del resort (1 ora per soggiorni di 3 notti; 2 ore per soggiorni di 5 notti; 3 ore per soggiorni di 7 notti); Golf Cart Experience, un'emozionante percorso attraverso il campo con il golf cart; 20 minuti di ZeroBody (il lettino galleggiante per rigenerare mente e corpo; un percorso SPA al giorno, accesso alla piscina; Kit SPA con telo e accappatoio. Prezzo a partire da 200 euro per camera a notte, soggiorno minimo di 3 notti.

Festa del papà sul campo da golf del Mira Hotels

Riva Toscana Golf Resort & Spa | Strada Provinciale Aurelia Vecchia, Strada Provinciale 152 Km 47, 87, 58022 Follonica GR | Tel. 0566 028036