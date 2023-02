Sette proposte gourmet e veloci per assaporare Amsterdam

Ad Amsterdam, capitale d’Olanda, città in cui l'età media è di poco più di 40 anni, l'aggettivo "tradizionale" assume connotazioni inattese anche per mangiare. Vi proponiamo quindi sette proposte culinarie, da assaporare in altrettante location suggestive, dove poter vivere appieno il soggiorno in una delle capitali più interessanti d'Europa: Stubbe's haring, Bunk, Karpershoek CaféAmsterdam Cheese Company, VanWonderen StroopwafflesWinkel CafèAlbert Cuypmarkt.

Veduta panoramica della città di Amsterdam

Alla scoperta di Amsterdam allo Stubbe’s haring

Stubbe's haring. Non distante dalla stazione ferroviaria, sul ponte del canale Sigel, c'è il chiosco del vero streetfood olandese: l'aringa! imperdibile il Broodje Haring, soffice panino farcito con aringa cruda leggermente marinata, cipolla a cubetti e fettine di cetrioli sottaceto.

Il Broodje Haring, il mitico panino con l'aringa di Amsterdam

Stubbe's Haring | Singel - 1013 GA Amsterdam Paesi Bassi | Tel +31206233212

Bunk, ex chiesa convertita in ostello, punto di ritrovo degli artisti

Bunk. L’ex-chiesa convertita in ostello di design nel cuore di Amsterdam Noord, punto d'incontro di artisti e designer, è il posto giusto per un aperitivo a base di gin, vodka e jenever artigianali. Il brunch qui è tradizionale con un tocco...bio e salutista.

Situato in due ex-chiese riconvertite ad Amsterdam e Utrecht, Bunk colma il divario tra hotel di design, ostelli di lusso e residenze artistiche. All'insegna della creatività e dell'inclusione, Bunk si propone di ridefinire il concetto di ospitalità creando spazi “per la condivisione della Meraviglia”. All’interno di Bunk vengono organizzati ogni mese eventi musicali e artistici gratuiti per gli ospiti e per la comunità locale, e i creativi possono sempre utilizzare lo studio di registrazione di Bunk Amsterdam o addirittura candidarsi al programma di residenza per artisti.

Il brunch al Bunk di Amsterdam

BUNK Hotel Amsterdam | Hagedoornplein 2 - 1031 BV Amsterdam, Paesi Bassi | Tel +31886969869

Un sorso al Karpershoek Cafè, il pub più vecchio di Amsterdam

Karpershoek Café è il più antico pub di Amsterdam. Fondato nel 1606 come locanda sul fiume IJ per i marinai della VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, Compagnia Olandese delle Indie Orientali), oggi è l'indirizzo ideale per gustare una birra - rigorosamente olandese - in un ambiente storico dall'atmosfera autentica.

Uno scorcio del Cafè Kapershoek, il piiù antico pub di Amsterdam

Café Karpershoek | Martelaarsgracht 2, 1012 TP Amsterdam, Paesi Bassi | Tel +31206247886

Uno spicchio di formaggio all’Amsterdam Cheese Company

Amsterdam Cheese Company. A 10 minuti a piedi dal Karpershoek Cafè, nel quartiere Binnenstad si trova il negozio di formaggi di piccoli allevatori indipendenti che lavorano nelle vicinanze della capitale. Li si può acquistare un souvenir gastronomico di qualità o degustare in loco prodotti tradizionali come il Gouda, il formaggio più conosciuto e consumato d'Olanda.

Interno dell'Amstedam Cheese Company

Amsterdam Cheese Company | Leidsestraat 2 - 1017 PA Amsterdam, Paesi Bassi | Tel +31204227028

Dolci prelibatezze al Van Wonderen Stroopwaffles

Van Wonderen Stroopwaffles. il meglio degli stroopwaffel, il biscotto-cialda zucchero e cannella tipico olandese, perfetto per una pausa-merenda nel quartiere Grachtengordel.

Una pila di Stroopwaffles, dolci tipici di Amsterdam

Van Wonderen stroopwafels | Kalverstraat 190 - 1012 XH Amsterdam Paesi Bassi

Gustare la apple taart al Winkel Cafè

Winkel Cafè. Al n.43 di Noordermarkt la sosta è d'obbligo per gustare uno dei dolci simbolo dell'Olanda: la apple taart, una torta di mele dal cuore morbido, con aggiunta di limone e cannella, servita rigorosamente tiepida. Sulle grandi fette alte viene in genere aggiunta abbondante panna fresca.

La Apple Tart, specialità del Winkel Cafe di Amsterdam

Winkel 43 | Noordermarkt 43 - 1015 NA Amsterdam Paesi Bassi | Tel 0206230223

Albert Cuypmarkt, il mercato all’aperto più grande dei Paesi Bassi

Albert Cuypmarkt.Il mercato all'aperto più grande e popolare dei Paesi Bassi, nel quartiere De Pijp - tra le zone più vivaci di Amsterdam - è ideale per assaporare specialità popolari come i Poffertjes: piccoli pankakes ricoperti di burro e zucchero a velo; o sperimentare il brivido del "drop", la liquirizia salata olandese.

Bancarella di forimaggi Gouda all'Albert Cuypmarkt 1/2 Negozio di alimentari situato nell'Albert Cuypmarkt 2/2 Previous Next

Albert Cuypmarkt | Albert Cuypstraat - 1073 BD Amsterdam Paesi Bassi