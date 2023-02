Dieci ottimi motivi per andare quest’anno in Francia

La Francia è una terra da scoprire in più occasioni, con viaggi mirati o magari seguendo l’istinto e gli itinerari meno noti. Basti pensare che tra tutti i principali Stati europei, la Francia è il più antico e racchiude in sé ricche e antiche tradizioni artistiche, folcloristiche e… culinarie! Tutti hanno sentito parlare dei vigneti della Champagne e della Borgogna, della romantica campagna provenzale, del clima mite e dalla vita mondana della Costa Azzurra, del mare color smeraldo della Corsica, della bellezza selvaggia della Bretagna dei castelli della Loira… E se questo non bastasse per farci attraversare le Alpi, ecco dieci ottimi motivi per viaggiare quest’anno in Francia.

10 buoni motivi per andare in Francia nel 2023

1. Celebrare i 50 anni dalla morte di Picasso

Cinquant'anni fa, l’8 aprile 1973, moriva a Mougins Pablo Picasso. Musei di tutta Europa e degli Stati Uniti parteciperanno alle celebrazioni. In Francia sono previste 12 mostre a Parigi e nel resto del Paese, in diversi musei. A Parigi in programma una grande mostra al Musée national Picasso, Célébration Picasso, la collection prend des couleurs! Sotto la direzione artstica di Paul Smith, dal 7 marzo al 27 e “Picasso/Poussin/Baccanales” fino al 5 marzo al Museo di Belle Arti a Lione.

Pablo Picasso

2. Partecipare al festival di Cannes

Si riaccendono dal 16 al 27 maggio 2023 i riflettori sul 76° festival del Cinema di Cannes. Appuntamento con le star sulla Croisette.

Festival di Cannes

3. Vibrare al ritmo del festival jazz à Juan

Uno dei più famosi festival di jazz si svolge nella Pineta Gould, ad Antibes Juan-les-Pins, di fronte al mare. Nato nel 1960, in omaggio al grande Sidney Bechet, è da allora un appuntamento annuale: quest’anno dal 10 al 20 luglio.

Juan-les-Pins

4. Riscoprire Mont Saint-Michel nel millenario dell’Abbazia

La prima pietra è stata posata dall’abate Hildebert, nel 1023; oggi, mille anni dopo, la mostra “La residenza dell’Arcangelo”. Arte, architettura e devozione all’abbazia di Mont Saint-Michel (1023-2023), mette in luce la storia, l’architettura, gli arredi e gli oggetti legati al monumento: opere d’arte, sculture, statue e pezzi di oreficeria, alcuni dei quali mai esposti prima.

Mont Saint-Michel

5. Ammirare i più grandi velieri del mondo a Rouen

Dall’8 al 18 giugno nel porto di Rouen, capitale della Normandia, l’attesissima edizione 2023 dell’Armada, gran parata dei più grandi velieri al mondo. Animazioni in tema, sfilate, concerti, fuochi d’artificio e circa 8000 marinai riuniti sui quais.

Rouen

6. Scoprire le notti delle foreste

Si svolgerà in tutta la Francia, dal 9 al 18 giugno, la quarta edizione del “Festival Les Nuits des Forêts”, alla scoperta delle foreste. Dieci giorni di testimonianze di esperti, animazioni, esperienze originali e immersive, decisamente green.

La notte delle foreste

7. Immergersi nel festival dei giardini in Costa Azzurra

Da sabato 25 marzo a lunedì 1° maggio 2023 in tutta la Costa Azzurra quarta edizione del Festival des Jardins sul tema delle “Prospettive sorprendenti”. Un elemento, la prospettiva e le sue tante declinazioni, fondamentale nel lavoro dei progettisti e artisti del paesaggio.

Veduta della Costa Azzurra

8. ...e in quello di Chaumont-Sur-Loire

Si svolgerà dal 25 aprile al 5 novembre il Festival Internazionale, appuntamemto imperdibile con i più grandi paesaggisti del mondo, nello scenario del parco del castello.

Chaumont-Sur-Loire

9. Darsi appuntamento in giardino

Il 2, 3 e 4 giugno 2023 in tutta la Francia decima edizione di ”Rendez-Vous aux jardins”, nato nel 2003 e diventato europeo dal 2018. Tema di quest’anno “Le musiche del giardino”.

10. Ritrovare Napoli al Louvre

Dal 7 giugno 2023 all’8 gennaio 2024 una grande mostra di capolavori del Museo di Capodimonte sono esposti al Louvre: una vera stagione napoletana a Parigi.

Il Louvre