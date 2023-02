L'Embassy Suites di Hilton apre le porte ad Aruba

Hilton annuncia l’apertura dell’Embassy Suites di Hilton Aruba Resort, un resort di 330 suite situato tra le turchesi acque di Eagle Beach e il verde panorama del Bubali Bird Sanctuary. L'apertura segna la prima struttura Embassy Suites di Hilton ad Aruba e il secondo Hilton hotel sull’isola.

«Siamo lieti di continuare la nostra espansione nei Caraibi con l'apertura del nuovo Embassy Suites by Hilton Aruba Resort - ha dichiarato Jorge Giannattasio, vicepresidente senior e responsabile dei Caraibi e dell'America Latina - Con oltre 25 proprietà nei Caraibi, gli hotel Hilton sono pronti ad accogliere i viaggiatori in alcune delle destinazioni più sognate».

l’Embassy Suites di Hilton Aruba Resort

Ad Aruba apre l'Embassy Suites di Hilton

Situato a meno di 10km dall'aeroporto internazionale Queen Beatrix, che riceve più di 100 voli diretti dalle principali città del mondo, l'Embassy Suites by Hilton Aruba Resort si trova di fronte alla bianca spiaggia di Eagle Beach e a breve distanza da Palm Beach, dove gli ospiti possono sperimentare i sapori e la vita notturna di Aruba.

Il resort vuole introdurre un'esperienza più genuina dell'isola, invitando gli ospiti a vivere la cultura locale e le bellezze naturali dell'isola, grazie alla vicinanza con le principali attrazioni, tra cui l'idilliaco Bubali Bird Sanctuary, il Faro California, la Butterfly Farm e la Cappella Alto Vista. Con le sue ampie camere, la posizione centrale e le splendide viste sui Caraibi, l’hotel è una perfetta base vista mare da cui partire alla scoperta di Aruba.

Camere ampie e contemporanee all'Embassy Suites di Hilton

L'Embassy Suites by Hilton Aruba Resort dispone di 330 suite bilocali, con un design contemporaneo ispirato alle spiagge iconiche di Aruba e al santuario degli uccelli di Bubali grazie all’utilizzo di una palette di colori neutri e blu oceano, accenti in legno e opere d'arte di vita marina per creare un ambiente rilassante, caldo e invitante che fa sentire a casa.

Le camere possono ospitare fino a sei persone e sono disponibili con due letti queen size o un letto king size, mentre la zona giorno offre posti a sedere supplementari e un divano letto. Le zone pranzo offrono un wet bar dotato di microonde, mini-frigo e macchina per il caffè. La maggior parte delle camere offre un balcone progettato per godere di un'ampia vista sull'oceano, sulla natura o sulla piscina, dal caffè all'alba al cocktail al tramonto.

Delizie e prelibatezze gastronomiche all'Embassy Suites di Hilton

Con cinque punti di ristoro in loco, oltre al servizio in camera, gli ospiti possono scegliere tra una varietà di esperienze culinarie per soddisfare i loro gusti. In qualità di Embassy Suites by Hilton Hotel, gli ospiti possono gustare ogni mattina al Brickstone la colazione gratuita tipica del marchio, con prodotti su ordinazione e a buffet, con vista sul Mar dei Caraibi.

Il Grab & Go market offre bevande al caffè, panini, dolci e molti snack da portare con sé per una giornata in spiaggia. Gli ospiti che trascorrono la giornata in piscina possono sorseggiare un drink al bar della piscina o fermarsi allo Splash, un ristorante di snack e grigliate che si affaccia sulla piscina. Prima di andare a cena, gli ospiti possono recarsi al bar della hall per un ricevimento serale gratuito con bevande e spuntini leggeri e un'incredibile vista sul mare.

Servizi e attività presso l’Hotel

Gli ospiti dell'Embassy Suites by Hilton Aruba Resort potranno godere di una serie di servizi. Oltre a un accesso privato alla spiaggia di Eagle Beach, sarà possibile rilassarsi sulle morbide chaise longue accanto all'ampia piscina all'aperto dell'hotel. Perfetto per le famiglie, l'hotel offre anche una piscina per bambini, un parco giochi all'aperto dove i più piccoli possono arrampicarsi, scivolare ed esplorare e attività per bambini, come la caccia al tesoro. Per coloro che desiderano mantenersi in forma anche lontano da casa, l'hotel offre un centro fitness aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e corsi di fitness, tra cui yoga e aerobica.

Matrimoni, eventi e molto altro

Con quasi 7.000 metri quadrati di spazi modulabili per eventi e riunioni indoor e 2.500 metri quadrati di spazi per riunioni all'aperto, l'Embassy Suites by Hilton Aruba è un'oasi tropicale per eventi e riunioni aziendali in riva all'oceano. Dalle prove al ricevimento, anche gli ospiti dei matrimoni saranno entusiasti, soprattutto della sala da ballo di 4.100 metri quadrati della struttura, che può ospitare fino a 330 persone.

L'Embassy Suites by Hilton Aruba Resort partecipa a Hilton Honors, il pluripremiato programma di fidelizzazione degli ospiti per i 19 diversi marchi alberghieri di Hilton. I soci che prenotano direttamente hanno accesso a vantaggi immediati, tra cui un sistema di pagamento flessibile che consente ai soci di scegliere quasi tutte le combinazioni di punti e denaro per prenotare un soggiorno, sconti esclusivi per i soci, Wi-Fi standard gratuito e accesso all'applicazione mobile Hilton Honors.

Embassy Suites by Hilton Aruba Resort

J.E. Irausquin Blvd 268, Noord, Aruba

Tel. +297 525 6000