Soggiorno in Val d’Ega tra sentieri stellati e lezioni di canederli

Se c’è qualcosa in grado di rendere ancora più magica una vacanza in Val d’Ega (Bz), valle altoatesina da vivere tutto l'anno, è l’opportunità di entrare nella dimensione del cuore soleggiato delle Dolomiti in compagnia della gente locale ovvero di chi la conosce come le proprie tasche, perché ne respira l’aria ogni giorno. Quella che si estende tra Catinaccio e Latemar non è semplicemente una meta turistica ma un autentico stile di vita che si può apprezzare appieno solo vivendo almeno per qualche ora a stretto contatto con le persone che, con le loro attività e la loro stessa esistenza, ne definiscono il ritmo, i colori e il profumo. Ecco allora che uscire dal tracciato del canonico soggiorno per entrare nel mondo dell’esperienza con la gente del posto diventa il passe-partout per scoprire la vera essenza di un luogo incantato, ma alla portata di chiunque.

Inverno in Val d'Ega, il Catinaccio



A lezione di canederli e non solo in Val d’Ega

Fino al 30 marzo 2023, nel Maso Kronlechnerhof, sarà possibile imparare a preparare diversi tipi di canederli, come avrà modo di appurare chi deciderà di approfittare di una golosa iniziativa, che include anche un dolcissimo finale a base di krapfen. L’attività è proposta al prezzo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni. (Per prenotazioni, fino alle 17 del giorno precedente).

A lezione di canederli al Maso Kronlechnerhof

Maso Kronlechnerhof | Via S. Valentino, 67, 39056 Nova Levante BZ | Tel. +39 0471619500

Il lato green e food dell’ Oberholz

Sempre in tema enogastronomico, Cocktail meets Local è l’ingresso per un paradiso della degustazione in un ambiente insolito. Dietro al bancone del rifugio Oberholz a quota 2096 metri, la new entry Tobias Pfeifer riesce ancora a stupire gli avventori con drink a base di ingredienti tipici. Oltre alle istruzioni dettagliate e ai segreti della preparazione dei cocktail, l’evento organizzato al rifugio consente di godere di una veduta panoramica sulla bellissima cornice montana. Fissato in calendario ogni giovedì fino a fine stagione, il programma prevede la creazione e la degustazione di 5 bevande insolite e originali al costo di partecipazione di 30 euro a persona (Per prenotazioni, tel 0471618299).

Rifugio Oberholz in Val d'Ega (foto Thomas Ondertoller) 1/4 Rifugio Oberholz in Val d'Ega 2/4 Rifugio Oberholz in Val d'Ega, interni 3/4 Rifugio Oberholz, taglieri di salumi e formaggi e vino (foto Paolo Codeluppi) 4/4 Previous Next

Ma non è tutto. All’avanguardia, con zona lounge ed enormi facciate in vetro, il celebre rifugio Oberholz si è allineato alla filosofia dell’area escursionistica e sciistica, facendo dell’efficienza energetica una priorità. Design meets Eco è allora il titolo di una visita guidata con ristoro che prevede un tuffo nell’universo dell’integrazione tra stile, cucina panoramica e rispetto per la natura, una full immersion in un complesso riscaldato con energia geotermica che accoglie chi arriva con una facciata esterna interamente realizzata in tavole di larice e un interno pervaso dal profumo del legno di abete. Nelle tre salette affacciate sulla leggendaria pista Oberholz, sarà possibile gustare la tipica merenda altoatesina servita sul tagliere, assaporando il tepore di un’atmosfera unica. In programma tutti i martedì di febbraio e marzo 2023, l’esperienza è proposta al prezzo di 12 euro a persona.

Oberholz | Via Obereggen, 16, 39050 Obereggen BZ | Tel. 0471618299

Lo Snowpark di Latemar (foto F-Tech, credit Obereggen) 1/8 Spa e benessere in Val d'Ega 2/8 Ciaspolata in Val d'Ega (foto Günther Pichler) 3/8 Sci di fondo in Val d'Ega (foto Günther Pichler) 4/8 Slittino il Val d'Ega 5/8 Dolci tipici della Val d'Ega 6/8 Aperitivo alla Laurins Lounge 7/8 Meet and snow in Val d'Ega 8/8 Previous Next

Escursione stellare agli Astrovillaggi

Infine, in una zona baciata dal sole ma anche accarezzata dalle stelle non si può non cogliere l’opportunità di partecipare all’escursione serale sul sentiero tematico che collega i due Astrovillaggi di San Valentino in Campo e Collepietra. Il cielo sembra davvero a portata di mano in un’esperienza suggestiva che, ogni giovedì fino al 9 aprile 2023, unisce l’astronomia e le leggende di una terra popolata da ninfe e folletti, che si manifestano preferibilmente quando l’entusiasmante giornata sugli sci lascia spazio alla quiete notturna dei boschi e di un firmamento che riflette la propria luce sulla neve. Al seguito di esperti di sentieri e bellezze naturalistiche, si parte da Nova Ponente e da Nova Levante per una passeggiata dai contorni fiabeschi, che comprende anche una sosta panoramica per assaporare una tazza fumante di vin brûlé.

Il prezzo è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni.