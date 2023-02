Proposte per San Valentino a Roma, quando amore fa rima con stupore

Scattato il conto alla rovescia in vista del giorno più romantico dell’anno: non convenzionale, esperienziale ma soprattutto originale, l’obiettivo questa volta è stravolgere gli schemi rendendo unici anche i momenti intramontabili come quello della festa degli innamorati. San Valentino è da sempre l’occasione perfetta per celebrare l’amore, la bellezza dell’unione, il piacere di avere accanto chi ci rende felici e quale miglior momento, se non quello dedicato proprio a questo sentimento, per lasciarsi coinvolgere dalle proposte che ristoranti e pasticcerie, di Roma e non solo, hanno pensato in occasione del 14 febbraio. Iniziative tutte diverse, accomunate dalla voglia di regalare alle persone non solo la serata per due che sia perfetta ma un’esperienza da condividere per consolidare passioni comuni e, perché no, scoprirne di nuove, insieme.

Elegance Cafè Jazz Club

Non solo cena

E se non fosse una semplice cena? Per San Valentino tra le nuove tendenze spicca quella di scegliere momenti diversi della giornata per celebrare l’amore. Si festeggia con l’aperitivo per gli innamorati alla Terrazza Les Ètoiles, ristorante dell’Hotel Atlante Star di Roma: la struttura tra Borgo Pio e Prati con vista a 360 gradi sulla magia della Capitale, oltre all’immancabile cena dedicata, presenta la formula aperitivo studiata ad hoc per la ricorrenza, a partire dall’esclusivo drink “Golden Hour”, appositamente ideato per celebrare la vista mozzafiato su San Pietro nell’ora migliore, quella dorata del tramonto, da condividere col proprio partner, insieme agli assaggi provenienti dalla cucina.

Settimo Roman Cuisine & Terrace – Sofitel Roma Villa Borghese
Afternoon Tea al Salone Eva – Hotel Hassler
Seguire le Botti – Cantina Sant'Andrea
Rovente Osteria con Brace
Moma
Mirabelle – Hotel Splendide Royal
Madeleine Salon De Gastronomie
Il Vistamare – Il Fogliano Hotel

Per i golosi e gli amanti di rituali eleganti e raffinati, l’amore si festeggia all’ora del tè all’Hotel Hassler: con il suo “Afternoon tea” negli incantevoli spazi del Salone Eva, la struttura dedica la giornata di San Valentino non solo alle coppie, ma a una visione universale di amore, tra pregiate miscele di tè e uno sfizioso menu dolce e salato che farà tutti felici.

Per gli amanti della carne, quella del 14 febbraio sarà la data perfetta per lasciarsi conquistare dalla proposta di Rovente – Osteria con Brace, che ha messo a punto un menu degustazione alla scoperta dei migliori tagli, preparati in diverse cotture, per un percorso di “passione Rovente” a tutti gli effetti. Intramontabile poi la cena gourmet per eccellenza, quella che sarà disponibile al Moma Restaurant, con un autentico menu stellato al bacio!

Terrazza Les Ètoiles – Hotel Atlante Star

Ma se è vero che l’amore sta nei piccoli gesti e nella sorpresa, sarà solo a fine pasto che gli ospiti di Madeleine potranno stupire il proprio partner, facendo arrivare in tavola un dolce che celebra l’unione, fatto di dualità perfettamente fuse tra loro e, ovviamente, da condividere.

Dulcis in fundo anche da Aventina, dove una Meringa all'italiana, coulis di frutti rossi e soffice mouse di cioccolato bianco coccolerà il palato delle coppie – e non solo – a fine pasto, in occasione del 14 febbraio. Mentre è dolce/piccante il desser al cioccolato e peperoncino offerto dal ristorante Il Marchese Roma.

Se regalarsi un’esperienza unica è ciò che cercate, all’Elegance Cafè Jazz Club il menu di San Valentino (proposto anche in versione vegetariana), trae spunto dalle cucine delle terre in cui il jazz è nato: Francia, America del Sud, Caribe, contaminazioni che si dispiegano in una danza di sapori che allieterà il palato, mentre si potrà anche godere di uno spettacolo musicale emozionante, con l’esibizione dei Métromusette impegnati nella performance “Chansons pour les amoreux”, elegante musica francese per farvi innamorare. Romanticamente in due sul rooftop ed è subito magia: al Flora Rooftop Terrace che si apre alla vista su via Veneto, San Pietro e spazia verso le Mura Aureliane e Porta Pinciana, gli innamorati degusteranno il magico momento della cena di San Valentino con un menu speciale, per poi lasciarsi coinvolgere dal dj set a seguire, sorseggiando drink sui tetti della via della Dolce Vita. Ed è un gioco di equilibri seducente quello che stimola il palato nel menu di Settimo, il ristorante del Sofitel Rome Villa Borghese dove l’amore è celebrato nel piatto, attraverso i contrasti di note piccanti e agrodolci, ma anche fresche e carezzevoli, in una sorpresa continua.

Una location per stupire: all’hotel Splendide Royal gli ospiti potranno scegliere il set della cena perfetta, optando per diversi spazi del ristorante Mirabelle, tra la sala classica ed elegante e la suggestiva Crystal Lounge, senza dimenticare lo skybar Adèle, per una serata ad ammirare le stelle tra cocktail e finger food.

E quale miglior regalo per gli appasionati di food sempre alla ricerca dell’ultima novità, se non una cena nella nuova Osteria di Giulia Restaurant, che apre per l’occasione le porte del suo nuovo format alla clientela?

Pasticceria D'Antoni
Aventina Carne e Bottega
Crystal Lounge – Hotel Splendide Royal
Osteria Giulia
Flora Rooftop Terrace – Rome Marriott Grand Hotel Flora
Il Marchese
Pucci & Manella

Un'idea per tutti i gusti

Se invece la pizza è una passione che si condivide tra partner, da Pucci & Manella a Formia, le tonde si assaggiano a 4 mani, grazie a un percorso di degustazione appositamente studiato per San Valentino, una serie di assaggi che parte dalle montanare per giungere alla pizza dolce, in grado di stupire anche i palati più curiosi!

Un dono goloso, si sa, di certo non può mancare, e all’interno della Pasticceria D’Antoni c’è l’imbarazzo della scelta, tra set di praline tutte da provare, torte e macaron. E se non bastasse, potete sempre dichiararvi con una rosa, purchè sia di cioccolato e interamente commestibile, in ogni sua parte, vaso incluso: è la proposta di Divino, cioccolateria bean to bar di Aprilia, dove l’amore è più dolce che mai!

Per una fuga lontana dalla pazza folla, sono due gli indirizzi fuori Roma da non perdere: l’agriturismo Seguire le Botti a Terracina offre un romantico San Valentino country chic, tra vigne e natura, immersi nell’azienda vitivinicola Cantina Sant’Andrea e tra prodotti d’eccellenza del territorio; mentre all’Hotel Fogliano di Latina, l’amore si celebra al ristorante Vistamare e con un soggiorno in una delle camera con vista, guardando le onde mentre si assaporano le migliori specialità del litorale.

Un elenco da conservare

Incuriositi dalle tante possibilità? Di seguito tutti i locali con link e numeri di telefono per scoprire le loro proposte, tra menu e dolci per una serata indimenticabile.

Locali a Roma

Cena con degustazione

Terrazza Les Ètoiles – Hotel Atlante Star

Rovente Osteria con Brace

Moma

Elegance Cafè Jazz Club

Flora Rooftop Terrace – Rome Marriott Grand Hotel Flora

Settimo Roman Cuisine & Terrace – Sofitel Roma Villa Borghese

Mirabelle – Hotel Splendide Royal

Crystal Lounge – Hotel Splendide Royal

Osteria Giulia Tel 06-95552086

Dolci che passione

Madeleine Salon De Gastronomie

Aventina Carne e Bottega

Il Marchese

Happy hour e non solo

Aperitivo da Terrazza Les Ètoiles

Afternoon Tea al Salone Eva – Hotel Hassler

Aperitivo da Adèle Mixology Lounge – Hotel Splendide Royal

Fuori Roma

Cena con Degustazione

Seguire le Botti – Cantina Sant’Andrea Tel 327 928 8739.

Il Vistamare – Il Fogliano Hotel

Pucci & Manella

Le pasticcerie

Pasticceria D’Antoni

Divino Il Cioccolato degli Dei Tel 348 6960986