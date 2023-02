Nella regione di Lana tutte le strade portano alla neve

La regione di Lana è un territorio strategico per gli amanti della neve. La prossimità a diversi comprensori sciistici rende questa una zona ricca di possibilità per sciare, praticare snow board, ciaspolare e andare sullo slittino. Soggiornando a Lana e dintorni per una vacanza invernale, infatti, si ha il vantaggio di poter raggiungere facilmente e velocemente diverse località in cui praticare le attività outdoor legate alla neve, senza rinunciare alla vivacità delle iniziative, ai ristoranti gourmet con golosissime proposte di menu e alle strutture di alto livello con meravigliose Spa, che la regione di Lana offre.

Sci alpino nella Regione di Lana in Alto Adige (foto Alex Filz)

Il comprensorio sciistico di Lana in Alto Adige

Il comprensorio sciistico di Lana è quello di Monte San Vigilio, che fa parte proprio dei dintorni di Lana. Quest’anno però, per la stagione invernale 2022/2023, resterà chiuso per lavori di manutenzione.

La storica funivia, infatti, unica via di accesso al Monte, che per tale motivo è rimasto un’oasi di pace e di natura incontaminata, sarà rinnovata con cabine di capacità maggiore e accessibilità per i disabili.

I lavori su Monte San Vigilio sono iniziati a fine novembre 2022 e la loro fine è prevista per l’inizio della stagione estiva, a fine giugno 2023.

Slittino in alto Adige (foto Alex Filz)

Merano 2000 e Schwemmalm

Le due zone sciistiche assolutamente vicine a Lana sono Merano 2000 e Schwemmalm in Val d’Ultimo. Merano 2000 è una destinazione unica, in quanto si trova proprio sopra la città di Merano, con tutti i suoi servizi, i negozi e le Therme. Merano 2000 non è interessante solo per gli amanti dello sci, ma anche per chi ama praticare altre attività sulla neve come sci di fondo, ciaspole e slittino. Ad aumentare l’offerta di questa zona sciistica è l’Alpin Bob, un bob su rotaie che attraversa la foresta sfrecciando e l’Outdoor Kids Camp, dove i più piccoli possono fare le loro prime esperienze sulla neve. Novità per l’inverno 2022/2023 è la nuova cabinovia Naifjoch, che sostituisce la vecchia seggiovia.

Schwemmalm, è il nome del comprensorio sciistico della vicinissima Val d’Ultimo. È’ conosciuto anche per essere la “casa” della stella dello sci e vincitore a Kitzbühel Dominik Paris e si trova a soli 30 minuti di macchina da Lana; è ideale sia per le famiglie sia per gli sciatori più esigenti ed esperti con i suoi 25 km di piste, collegate da una moderna cabinovia e da quattro seggiovie. Al centro dell’area sciistica si trovano la scuola di sci, un asilo sulla neve e una semplice pista baby. Presente anche una pista da slittino lunga 1,7 km. I numerosi rifugi e le baite soddisfano poi la fame provocata dall’attività fisica; un po’ di mondanità si respira negli après-ski dei bar vicini alle piste. Interessanti anche gli altri eventi organizzati per apprezzare al meglio questa meravigliosa area sciistica, come lo slittino notturno nella pista Moscha, la serata di sci alpinismo, la ciaspolata al chiaro di luna.

Schwemmalm è anche una popolare località di allenamento per molti dei migliori atleti della Coppa del Mondo di sci alpino, che hanno trovato qui le condizioni di allenamento ideali.

Paesaggio altoatesino (foto Alex Filz)

I comprensori di Plan e della Val Senales

I comprensori sciistici di Plan in Val Passiria e della Val Senales sono quelli più distanti, ma comunque raggiungibili da Lana. Plan dista circa 1 ora di macchina ed è caratterizzato da un fascino particolare perché il paese è chiuso al traffico; con le sue accoglienti baite, due piste per lo sci di fondo e i 18 km di piste per lo sci alpino, è un comprensorio adatto soprattutto alle famiglie, che possono divertirsi anche con i bambini più piccoli nella lunga pista di slittino (3 km). La Val Senales si raggiunge in 45 minuti scarsi da Lana, ma ne vale la pena perché è un vero paradiso per gli sciatori: 42 km di piste tra 2000 e 300 metri di quota del ghiacciaio della Val Senales. Una funivia, una cabinovia, sei seggiovie e quattro skilift smistano gli amanti dello sci nella grande area sciistica senza rischio di incorrere in code e affollamenti. Inoltre, la fantastica pista da slittino Lazaun lunga 3,3 km offre un divertentissimo diversivo per chi non ama sciare.

Ciaspolata nella Regione di Lana in Alto Adige (foto Alex Filz)

Maggiori dettagli sulla regione di Lana

Lana, insieme ai paesi limitrofi di Cermes, Pavicolo, Postal, Monte San Vigilio, Foiana e Gargazzone, si trova in una zona soleggiata dell’Alto Adige in cui la flora mediterranea si unisce e confonde con quella alpina, grazie al clima favorevole creato dalla barriera naturale del Gruppo di Tessa, che impedisce al gelo del nord di penetrare.

Meli, ciliegi, orchidee e palme convivono così con castagni, larici e faggi, in armonioso concerto anche con la storia, la cultura ben radicata e le peculiarità dei vivaci centri abitati. Perché Lana unisce, rendendo ospiti e residenti un tutt’uno in un luogo dove ogni giorno è vacanza. Qui trovi pieno relax e massimo piacere in strutture eccellenti, ma scopri anche il fascino della vita rurale sul maso di montagna; qui provi sinestesie di sapori di cucine gourmet e nello stesso tempo gusti la cucina tradizionale dell’Alto Adige, spesso rivisitata in chiave moderna, ma sempre con ingredienti locali freschi e genuini; qui puoi cimentarti in difficili escursioni o passeggiare piacevolmente lungo percorsi in piano fra i meleti. Infine, un programma di attività estive per bambini ricco e vario e i numerosi eventi culturali, artistici, musicali e gastronomici, rendono Regione Lana la meta ideale in cui vivere o soggiornare da single, in coppia o con tutta la famiglia.

Per informazioni su regione di Lana: lanaregion.it