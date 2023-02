Dal mare alla montagna: silenzio, si va in vacanza

Dalla spiaggia, fino alle vette innevate, alla ricerca di tranquillità e silenzio, per un momento di puro relax alla ricerca del benessere fisico e mentale. Quando serve ricaricare le pile, quando l’abbraccio della natura è l’unica ricetta da seguire, è ora di fare silenzio intorno e spazio fra le priorità. Mandare in vacanza il corpo può essere utile, ma guai a scordarsi dell’anima perché, come ricordavano gli antichi, mens sana in corpore sano non è solo un modo di dire. Loro ci avevano visto giusto, perché, pur non avendo a disposizione i comfort della modernità, sapevano perfettamente dove rincorrere la latitudine della felicità con quel locus amoenus, indirizzo fatto di pace e silenzio dove ascoltare finalmente le mille voci del nostro spirito. Ecco perché quando la nuova stagione chiama e esige un cambiamento, la miglior risposta è guardarsi dentro, ma farlo da un luogo nuovo, recondito ed accogliente come uno dei silent hotels dove fare il pieno di energia.

Skyview Chalets in Alto Adige

La Sardegna, tra fenicotteri e mare

Poco lontano da Cagliari, dove la punta Spartivento di Chia si veste di elicriso e l’aria profuma di mirto, c’è un piccolo eden che anche i fenicotteri percorrono con i passi delicati dell’indugio. Non disturbare e non disturbarsi, ma immergersi nel largo abbraccio della natura fra la carezza del mare, i giochi di luce dello stagno e la magia sempre nuova delle dune di sabbia che il vento si diverte a scompigliare. L'Hotel Aquadulci è un 4 stelle con l’eleganza della semplicità: le sue architetture, plasmate in pietra locale, si integrano nel paesaggio che prende forma come un grande giardino dove far finalmente rilassare la mente e lasciar correre i pensieri. Bagni in piscina, massaggi con essenze autoctone, e camere dall’eleganza minimal chic, oltre alle eccellenze locali sapientemente snocciolate a comporre un menu gourmand, sono i pilastri di una vacanza via dalla pazza folla, che mette al centro la cura di sé, fra passeggiate a cavallo, golf, escursioni in bici o mountain bike, oltre a sessioni di kitesurf e windsurf.

Hotel Aquadulci

Loc. Spartivento, 09010 Chia, Domus De Maria CA

Tel 0709230555

In Sicilia immersi nella luce

A 18 km da Siracusa (SR) e a 20 dal mare ecco un monastero benedettino convertito in dimora nobiliare: oggi è una raffinata villa dove golf, wellness e fitness trovano casa insieme in una location di grande suggestione. Come in una domus extraurbana della classicità antica, anche qui attività e riposo, si fondono all’insegna di una vacanza che può essere sportiva o rilassante, sempre ricca di contenuto. I Monasteri Golf Club offre 102 camere diffuse e fra le tre strutture spicca un’ampia corte dominata da un antico ficus Benjamin. La location si apre su 200 ettari di parco. Limoneti, carrubi, l’abbraccio del Mediterraneo: qui è incastonato il campo da golf 18 buche che offre pacchetti per tutti e anche un percorso per absolute beginners. Intorno c’è tutta la bellezza del Barocco siciliano. La location dedica agli eventi tutta la cura e il know how che ha permesso, già in passato, ai suoi grandi spazi di ospitare diversi brand del jet set e della moda internazionale. La Spa è accogliente e completa con un focus sui trattamenti estetici.

I Monasteri Golf Club

Traversa Monasteri di Sotto, 96100 Siracusa SR

Tel 09311848936

In Campania a lezione di sostenibilità

Là dove c’erano le cave di sabbia del Lido Domizio, oggi l’ambiente si è rigenerato ed è stato restituito all’uomo in un’oasi di piacere ed emozioni liquide. I Laghi Nabi sono la prima Oasi Naturale della Campania, 50 ettari di pura ecosostenibilità ripensati secondo i canoni della bioarchitettura. Car free, con una lunga ciclabile, l’area è ideale per il birdwatching, ma anche per gite in pedalò o barca a vela. Sui tre specchi di acqua è nato il Nabi Resort & Glamping di Castel Volturno (CE), con tende e lodge galleggianti, in cui vivere esperienze lontano dalle più scontate rotte turistiche, per coniugare la libertà del campeggio con il lusso di un hotel che offre anche sorvoli in mongolfiera. Le vasche idromassaggio esterne, l’area retreat per lo yoga che si alterna a sedute di Sup e la piscina dialogano con gli eleganti interni; le suite vista lago allungano le loro palafitte nell’acqua. Nuovissima, la tenda Safari, ha spazi per accogliere gruppi di amici o famiglie, con una spiaggia riservata e la colazione che arriva direttamente in tenda a base di delizie a chilometro zero.

Nabi Resort & Glamping

Via Occidentale, 81030 Castel Volturno CE

Tel 08118658108

Umbria, contadini per un giorno

La mente strappata agli affanni, le braccia riconsegnate all’agricoltura: un soggiorno nelle strutture diffuse del Relais Borgo Campello, in provincia di Perugia, non è solo un salto nel tempo e nella storia, quando il Medioevo faceva spesso tappa in Umbria, fra le colline di Spoleto e le fonti del Clitunno. È qui che sorge il borgo di Campello Alto, ed è qui che un raffinato relais prende forma, fra il perimetro del castello e le mura del convento dove si respira denso il tempo delle cronache antiche a di una storia secolare. Si dorme nelle residenze dei nobili, oppure nelle celle dei monaci e come loro si lavora la terra e ci si immerge nella natura. Alla meditazione nel bosco, trapuntato di tigli ed ippocastani, si può alternare lo yoga sul prato del monastero o il barefooting. Poi, però, è tempo di raccolta di ortaggi di stagione, di erbe selvatiche. Tutto finisce nelle cucine del ristorante Sapori nel Borgo e che sa viziare con una proposta sempre aggiornata di ricette del territorio, rivisitate in chiave gourmet. Chi è alla ricerca del benessere trova nella private spa, rinnovata nel 2022, un rifugio intimo in cui rigenerarsi, fra massaggi, trattamenti, la vasca con idromassaggio, la sauna, la doccia con cromoterapia e la zona relax con tisaneria.

Relais Borgo Campello

Via del, Via Palazzetto, 1, 06042 Campello Alto PG

Tel 3285986170

In Veneto fra colline frizzanti

Il Romantik Relais d’Arfanta di Tarzo (TV) è una raffinata casa di campagna immersa fra le colline che danno vita al Prosecco Superiore Docg, in un ambiente premiato dall’ Unesco come patrimonio dell’Umanità. Difficile immaginare indirizzo migliore per una profonda rigenerazione che nasca dallo spirito e si allarghi a mente, corpo e … gola. Le 7 esclusive suite, una diversa dall’altra, possono essere riservate anche in esclusiva per un massimo di 24 persone e hanno romantici drappeggi, pavimenti in legno e un panorama di lusso che si accorda alle meraviglie esterne, con colline a perdita d’occhio e di fiato. Le ore scorrono liete, fra un tuffo nella piscina all’aperto o una sosta rigenerante nel piccolo e curatissimo centro benessere, oppure prendendo parte ad una cooking school a tu per tu con un cuoco stellato. Per chi preferisca esplorare da dove arrivino le materie prime, ci sono escursioni enogastronomiche, alla scoperta delle eccellenze del territorio. Gli amanti dell’arte possono allungare il passo fino a Venezia o la Riviera del Brenta con le Ville Palladiane e le Dolomiti con il loro paradiso escursionistico. Intorno a Tarzo sorgono inoltre castelli e borghi indimenticabili, come Conegliano, Vittorio Veneto, e poi Asolo e Bassano del Grappa.

Romantik Relais d’Arfanta

Via Molinetto, 18, 31020 Arfanta - Tarzo TV

Tel 0438933861

L'Alto Adige e la fiaba dell'Alpe di Siusi

È l’alpe dei sogni, plasmata da colline morbide, cime aguzze e storie di streghe e folletti. È questa la cornice di un regno fatato dove il Gatschhof, nuovo maso deluxe del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ) fonde l’antica cultura del maso altoatesino, integrandola in un nuovo lusso di esperienze che sanno esaltare la natura ed il paesaggio circostante.

Nel cuore dell’Alpe di Siusi l’antica struttura si è trasformata in un’oasi di benessere con 4 spaziose suite immerse nel verde in un’atmosfera di privacy assoluta e relax totale. Il laghetto balneabile Infinity con idromassaggio è un posto in prima fila sullo scenario rassereneante. L’eleganza e il design degli interni ridefinisce l’idea di rifugio: al piano terra Gallaria, la galleria d’arte ospita un avamposto di sperimentazione enogastronomica: il ristorante è racchiuso in un cubo di vetro che offre una vista privilegiata sui 12 splendidi cavalli arabi che vivono nei loro eleganti box ma anche liberi di aggirarsi tra le opere d’arte.

Gatschhof

Handwerkerzone, 1, 39040 Proves BZ

Alto Adige e il cielo sopra Dobbiaco

Il cielo delle Dolomiti sa regalare una magia diversa ogni sera. Meglio trovarsi quindi al posto e nel momento giusto per contemplarlo, senza inquinamento luminoso: hanno pensato anche a questo agli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ), realizzati secondo i pilastri dell’ecosostenibilità e del recupero energetico. Il Lago di Dobbiaco è il nuovo campo base di un lusso chiamato semplicità. Saune a raggi infrarossi, jacuzzi idromassaggio sul terrazzo si accompagnano ad un’offerta escursionistica che spazia dai parchi delle Tre Cime di Lavaredo a quello di Fanes-Senes-Braies. In bicicletta si può raggiungere Prato Piazza, il secondo altipiano più esteso dell’Alto Adige, a piedi si conquistano il Picco di Vallandro, il Monte Serla, la Croda dei Baranci, la Croda Bagnata, il Monte Specie o il Monte Piano, si esplora la Val Fiscalina e si assiste al sorgere del sole sul Corno di Fana.

Skyview ChaletsToblacher See, 3, 39034 Dobbiaco BZ

Tel 0474973138