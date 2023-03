Famiglie in pista: le occasioni da non perdere per sciare a marzo

Marzo sulle piste con tutta la famiglia: è il periodo migliore per la settimana bianca o comunque per qualche giorno di vacanza sulla neve. È caduto ancora qualche fiocco di neve, le giornate sono più lunghe ma soprattutto ci sono tantissime occasioni da non perdere. Per risparmiare e per divertirsi. Ecco le migliori offerte selezionate da Scigratis.it!

Le offerte di marzo per sciare in famiglia



1.Week 4 Kids: scegli la tua settimana bianca!

Week 4 Kids è la settimana bianca che accontenta tutta la famiglia, con un pacchetto di convenzioni e tante promozioni. Scegli la località e scopri l’offerta!

2.A San Martino di Castrozza i bimbi sciano gratis



Dal 12 al 19 marzo a San Martino di Castrozza i bambini fino agli 8 anni hanno hotel + skipass + scuola sci gratis! E c’è un pacchetto in offerta per tutta la famiglia!

Sciare con i bambini a San Martino di Catrozza



3.Bimbi gratis sull’Altopiano di Brentonico



Fino al 19 marzo si può prenotare la settimana bianca a San Valentino e Polsa di Brentonico, in Trentino, con pacchetto in offerta per adulti e bambini gratis!

Le offerte dell'altopiano del Brentonico



4.Settimana bianca super low-cost in Valsugana

In Valsugana (Trentino) c’è un’offerta incredibile: 5 notti in mezza pensione o con utilizzo cucina + 5 giorni skipass diurno da soli 225€!

Sciare in Valsugana



5.Weekend famiglia in offerta in Valle d’Aosta

Tante esperienze per tutti, tra cui la visita ai castelli e la salita sul Monte Bianco con la Skyway: pacchetto di 2 notti in offerta a partire da soli 236€!

Skyway Monte Bianco. Foto: Giacomo Buzio



6.Tante esperienze e offerte nelle Dolomiti Bellunesi

Dagli sport invernali alle attività outdoor estive, dai musei alle degustazioni enogastronomiche: scopri le emozioni che ti offrono le offerte turistiche delle magnifiche Dolomiti Bellunesi!

Cortina d'Ampezzo



7.Super promozioni famiglia in Carinzia

Sci gratis per i bambini, 4 notti al prezzo di 3, pacchetto sci e terme, sconti e molto altro: scopri tutte le offerte risparmio per le famiglie nelle zone sciistiche della Carinzia!

Tante esperienze in Carinzia



8.Pacchetto “Happy Ski” nel Monterosa Ski

Happy Ski Monterosa è la promozione che permette di avere lo skipass scontato del 30% o 35% prenotando un soggiorno si almeno 3 notti nelle strutture convenzionate!

Le offerte per sciare a Monterosa Ski



9.Offerta Dolomiti Family Fun a San Martino di Castrozza

“Dolomiti Family Fun - Neve Formato Famiglia” è la promozione speciale che prevede uno sconto del 20% sulla prenotazione del corso collettivo sci bambini.

Sciare a San Martino di Castrozza. Foto: Enrica Pallaver



10.Settimana bianca all-inclusive in Val Sole

Soggiorno di 7 notti in hotel o appartamento, 6 giorni di skipass e 12 ore di corso sci: è il pacchetto all-inclusive per la settimana bianca in Val di Sole! Da 560€!

Inverno in Val di Sole



11.Tante esperienze famiglia in Val d’Ultimo

Una vacanza sulla neve lontano dalla folla, in mezzo alla natura e con tante proposte: è quella che si può vivere in Ultental/Val d’Ultimo, bellissima valle sopra Merano-

Inverno in Val d'Ultimo



12.Paganella: una settimana a tempo di musica!

Dal 14 al 18 marzo nella Ski Area Paganella va in scena la prima edizione del “Rock The Bears - Paganella Music Festival”: si scia a ritmo di musica!

Rock The Bears - Paganella Music Festival

13.In giornata sugli sci a San Domenico Ski

Sandobus è il servizio esclusivo di San Domenico Ski che ti porta sugli impianti senza pensieri. Pacchetto viaggio in bus a/r, skipass con assicurazione e colazione: da 39€! Con partenze da Milano, Novara e Varese.





San Domenico Ski