Sulle piste e sulle malghe di Rio Pusteria torna SpeckAperitivo

Nei fine settimana di marzo, tra le montagne dell’Alto Adige, nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria torna lo SpeckAperitivo l’aperitivo diventa un momento magico e conviviale in collaborazione con il Consorzio Speck Alto Adige Igp, e da quest’anno accompagnato dalla fresca e cremosa mozzarella Brimi: due eccellenze pronte a impreziosire la sosta a bordo pista con la loro bontà. E il sabato, i più fortunati possono godere anche di una sorpresa in cabinovia: un break goloso sospesi tra le montagne in compagnia della Cavaliera.

Torna lo SpeckAperitivo sulle piste e nelle malghe di Rio Pusteria

SpeckAperitivo è l’appuntamento da non perdere per passare in compagnia i week-end di marzo; un momento gourmet che coinvolge quest’anno sei rifugi dell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, un territorio da vivere tra i 55 chilometri di piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal, quando le giornate si allungano ed anticipano la primavera. Il sabato, inoltre, l’affascinante Cavaliera delle piste, sempre pronta a dispensare consigli e aiuto agli sciatori, porta in serbo un regalo che conquisterà le papille gustative, naturalmente a base di speck e da quest’anno anche di mozzarella.

Una divertene e gustosa occasione per vivere l’Alto Adige

SpeckAperitivo è una divertente e gustosa occasione per vivere l’Alto Adige in una prospettiva più gourmet e conviviale. Nei sabati e nelle domeniche di marzo, sei rifugi del comprensorio Gitschberg Jochtal aderenti all’iniziativa propongono un’ampia scelta di aperitivi a base di Speck Alto Adige IGP e mozzarelle Brimi accompagnate da un buon bicchiere di vino di qualità. Sono le baite Gitschhütte, Nesselhütte, Bergrestaurant Jochtal, Ochsenalm, Nockalm e Anratterhütte, facili da raggiungere con gli sci o con le ciaspole. Quattro weekend per un evento oramai consolidato, proprio quando le temperature diventano più miti e anticipano la primavera. Il sabato, inoltre, anche un semplice viaggio in cabinovia può diventare una gustosa esperienza: la Cavaliera di Gitschberg Jochtal, è pronta ad accogliere i più fortunati con un aperitivo a base di speck, mozzarella e bollicine in una cabina allestita ad hoc per l’occasione; un break speciale, sospesi in alta quota e con vista panoramica sulle montagne dell’incantevole area vacanze sci & malghe Rio Pusteria.

Le montagne che circondano Rio Pusteria
Lo SpeckaAperitivo, una tradizione altoatesina

Lo Speck Alto Adige Igp, una tradizione altoatesina

Lo Speck Alto Adige Igp ha da sempre rappresentato la tradizione altoatesina nella produzione del tipico prosciutto affumicato, grazie alla sua bontà e al fatto d’essere un’importante fonte di energia ricco di vitamine, proteine e sali minerali, e da quest’anno accompagnato dalla fresca e cremosa mozzarella Brimi, un altro alimento sano e ricco di calcio.

SpeckAperitivo, merenda contadina da gustare al tavolo

Una storia antica quella dello SpeckAperitivo, nata come merenda contadina e che veniva gustata seduti al tavolo dopo una lunga giornata nei campi. Lo Speck Alto Adige IGP ricopre oggi un ruolo importante nella cucina altoatesina, è presente con il suo sapore inconfondibile nella maggior parte dei piatti della regione; declinato in mille modi, accompagnato con altri prodotti locali come la mozzarella Brimi o semplicemente servito a fette su un tagliere in legno con un buon calice di vino locale, ad ognuno la sua versione di Speck.