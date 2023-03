Qatar da scoprire: una vacanza tra natura, tradizioni e divertimento

I Mondiali di calcio svoltisi a dicembre dello scorso anno hanno contribuito in maniera importante ad aumentare la fama del Qatar e a far conoscere tutte le bellezze di una destinazione che, per varietà di proposta, è veramente adatto a ogni tipo di viaggiatore.

Ora che il grande evento è passato, rimane intatto il fascino di un Paese in cui il mondo arabo, con le sue tradizioni e i suoi sapori, si incontrano con la modernità e l'animo internazionale che gli emiri hanno saputo attirare e valorizzare come in nessun altro luogo al mondo.

Doha, la capitale del Qatar

Qatar, azione e avventura

Doha Quest

Il Museo Nazionale del Qatar

Dopo 48 ore ricche di azione, è tempo di relax. Che si voglia leggere un libro, prendere il sole sulla sabbia o rinfrescarsi con un tuffo in mare, una giornata in spiaggia è d'obbligo. Per godere di una vista ininterrotta del tramonto si consigliano Al Shamal, sulla costa nord, e Fuwairit Beach. Coloro alla ricerca di una vacanza in famiglia possono visitare l'Hilton Salwa Beach Resort & Villas, che offre 3,5 chilometri di spiaggia bianca come la cipria, il Desert Falls Water & Adventure Park o una crociera per ammirare i delfini. Un'altra possibilità consiste nell’effettuare una breve gita in barca per raggiungere l'affascinante Banana Island Resort Doha by Anantara, che ha riaperto una piscina per il surf e ha inaugurato le escursioni con gli squali balena.

Fuwairit

I ristoranti da non perdere

Dopo tutta questa strada e queste avventure, di certo sarà venuta fame. Il Qatar può contare su una proposta gastronomica interessante e in continuo mutamento. Una proposta che fotografa a pieno l'anima del Paese arabo, perché unisce aspetti tradizionali e una vocazione alla sperimentazione e alla contaminazione che è un po' il tratto distintivo del Qatar stesso. Ecco allora qualche indirizzo da non perdere.

Smat

Situato sulla Corniche, il ristorante vanta interni raffinati caratterizzati dal gusto autentico del Qatar. Grazie all'utilizzo dei migliori ingredienti e spezie, il ristorante offre una gamma di antipasti, bevande e piatti principali che possono essere personalizzati secondo i gusti dei visitatori. Il menu del ristorante Smat è suddiviso in diverse categorie e alcuni dei piatti più interessanti dell'intero menu del ristorante sono sicuramente la Zuppa di lenticchie e cavolo nero con lenticchie verdi, cipolle, sedano, carote e cavolo nero e il piatto principale, il Qoozi Mubakhar, composto da kouzi di pollo affumicato al carbone su riso basmati allo zafferano guarnito con patate, cipolle, uvetta dorata e noci.

Smat | SecondFloorCornicheDohaNearRassAbuAboudSignal, OrientPearl Restaurant, EmrairStDoha, Qatar

Yasmine Palace

Immerso nella serena e magnifica zona centrale del The Pearl-Qatar, lo Yasmine Palace offre la più stuzzicante combinazione di esperienze gastronomiche che il Qatar abbia mai visto. Servendo piatti di ispirazione andalusa, levantina e qatariota, lo Yasmine Palace aggiunge il proprio carattere unico a piatti classici, assicurandosi di rispettare le tradizioni che sono state tramandate di generazione in generazione: due esempi sono lo Shish Burak Dough, ripieno di carne e arachidi servito con yogurt cotto, coriandolo e aglio con riso e il Bahriyah Yasmine Palace, fatto con frutti di mare assortiti alla griglia serviti con riso e salse a corredo. In questo spazio che comprende 3 ristoranti, 3 terrazze e 2 saloni, fantastiche immagini del passato si fondono con il presente e l'epitome dell'autentica architettura araba completa le cucine della regione.

Yasmine Palace | Parcel 18 Fountain Roundabout Pearl Qatar? Marina Way 31, Doha, Qatar

Jiwan

Situato all'ultimo piano del Museo nazionale del Qatar, Jiwan riporta i clienti alle origini del Qatar. I piatti stagionali da condividere rispettano gli ingredienti locali. Con un menu contemporaneo qatariota e il design degli interni di Koichi Takada Architects, Jiwan è un concetto gastronomico coinvolgente che accompagna gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso il ricco patrimonio e il paesaggio unico del Qatar.

Jiwan | National Museum of Qatar, Doha, Qatar

Morimoto

Primo ristorante dello chef Morimoto ad aprire in Medio Oriente, il Morimoto Doha rappresenta una significativa presenza all'interno del Mondrian. Ispirato all'antico Giappone e ad un punto di riferimento fondamentale della città di Nara, il Morimoto è decorato con opere d'arte energiche e raffinate del pittore giapponese Hiroshi Senju. Una cena lussuosa da gustarsi o nel sushi bar da 16 posti o nella raffinata sala da pranzo principale circondata da colonne tempestate d'oro rosa: dal risotto all'aragosta ai filetti di Waygu, il menu del Morimoto è sicuramente in grado di deliziare ogni ospite.

Morimoto Doha | 101 Lusail Expy, Doha, Qatar

Una destinazione per tutte le tasche

L'errore che spesso si commette è quello di pensare al Qatar come una destinazione irraggiungibile dal punto di vista economico. In realtà non è così. Vi suggeriamo, allora, tre ristoranti in cui poter assaggiare la cucina locale a prezzi accessibili:

Shay Al Shomous è un ristorante gestito da una rinomata figura del Qatar, Shams Al Qassabi, che è stata la prima donna d'affari ad aprire un negozio a Souq Waqif. Tutte le voci del menu hanno un prezzo inferiore a 7 euro, quindi è facile assaggiare un vasto assortimento di cibo autentico del Qatar.

è un ristorante gestito da una rinomata figura del Qatar, Shams Al Qassabi, che è stata la prima donna d'affari ad aprire un negozio a Souq Waqif. Tutte le voci del menu hanno un prezzo inferiore a 7 euro, quindi è facile assaggiare un vasto assortimento di cibo autentico del Qatar. Chapati & Karak è un locale del Katara Cultural Village che serve tè locale a meno di 2 euro. Il dolce tè karak è una bevanda indiana ormai profondamente radicata nella cultura qatariota.

è un locale del Katara Cultural Village che serve tè locale a meno di 2 euro. Il dolce tè karak è una bevanda indiana ormai profondamente radicata nella cultura qatariota. Nel cuore della città si trova Turkey Central, frequentato sia da locali che da stranieri per il suo appetitoso menu, i prezzi generosi e il rapido servizio. Le opzioni del menu partono da meno di un euro, con piatti abbastanza grandi da poter essere condivisi in due.

A contribuire poi nel rendere il Qatar una destinazione adatta a tutte le tasche c'è, senza dubbio, il sistema di trasporto pubblico e in generale i trasporti. A Doha, uno dei modi più semplici per spostarsi è il nuovo sistema di metropolitane. La rete all'avanguardia è dotata di treni a 100 km/h, carrozze senza conducente e una Gold Class per i passeggeri premium. Un viaggio costa appena 2 QAR (0,55 euro) per una corsa semplice dopo aver acquistato una tessera di viaggio riutilizzabile per 10 Qar (2,65 euro).

Altre opzioni di trasporto includono un servizio completo di autobus, taxi e applicazioni di ride-hailing come Uber e Careem. Per esempio, una corsa di 30 minuti su Uber non supera i 6,60 euro.

Dove dormire: il W Doha

Come per la proposta gastronomica, anche l'accoglienza è uno dei fiori all'occhiello del Qatar. La proposta è veramente variegata e permette di scegliere in base alle proprie esigenze, al proprio budger e alla zona che si ritiene più adatta per il tipo di vacanza che si vuole intraprendere. In questo panorama così vasto, merita per noi una menzione d'onore il W Doha.

Un albergo moderno, dall’atmosfera giovanile perfetto per una vacanza all’insegna dello svago e del divertimento. Dotato di 289 tra camere e suite e 153 residenze: 137 Spectacular Rooms e 68 Fabulous Room, spaziose con vista sullo scintillante Golfo Arabico o sulla città (44 mq); 33 Marvelous Rooms, camere executive situate ai piani superiori che offrono viste spettacolari sulla città. Internet gratuito e accesso WIP Lounge inclusi (44 mq); 20 Cool Corner Suite, ciascuna situata agli angoli dei piani dal 3° al 7° (65 mq); 16 W Suites, enormi suite dislocate dal piano 8 al 15, design moderno e lussuoso e tecnologia all'avanguardia, sistema audio BOSE lifestyle e suono surround nel soggiorno (109 mq); 14 Wow Suites, situate tra i piani 8 e 14, con vista sul mare Arabico, arredi di lusso, tecnologia all'avanguardia, sistema audio BOSE lifestyle e suono surround nel soggiorno (127 mq); 1 E Wow Suite, una suite di lusso estremo situata al 15° piano con vista sul Mar Arabico, arredi di lusso, tecnologia all'avanguardia, sistema audiovisivo Bang & Olufsen e suono surround in soggiorno, cucina completamente attrezzata, area giochi privata con tavolo da biliardo, bar privato, fantastica camera da letto principale con letto in piuma W king size, materasso rigido con rivestimento pillow top, bagno ampio e lussuoso con doccia a pioggia separata e vasca esagonale, 2 camere comunicanti aggiuntive (se necessario) (303 mq).

Il W Doha ha al suo interno diversi ristoranti e Lounges dove poter assaporare diverse specialità mantenendo un alto livello di servizio e di materie prime: il Market di Jean-Georges, ristorante dello chef 3 stelle Michelin Jean-Georges Vongerichten che serve una cucina internazionale mediterranea con la possibilità di assistere a scenografici show cooking immersi in un’atmosfera casual; lo Spicy Market, sempre gestito dal tristellato Vongerichten ma con una cucina più vicina allo street food del sud est asiatico e un’atmosfera esotica; La Spiga by Paper Moon, un ristorante di cucina italiana; il famoso COYA, ristorante di lusso appartenente ad una catena con locali a Mykonos, Dubai, Montecarlo, Londra con cucina tipica peruviana dove condividere con gli amici piatti di terra e di mare tra luci soffuse e musica lounge, insomma una cena dal sapore divertente e frizzante! L’hotel dispone anche di una piscina a temperatura controllata e di una Spa di lusso del gruppo Sisley Paris.

W Doha | Building 262, Street 831, Doha, Qatar

I grandi eventi in programma

Lasciatosi alle spalle i mondiali, il Qatar non si è di certo fermato e nei prossimi mesi sono in programma numerosi eventi di interesse mondiale. Dal 5 all'8 ottobre, il Lusail International Circuit del Qatar ospiterà il Gran Premio del Qatar di Formula 1 2023, la prima di almeno dieci gare consecutive di Formula 1 nel Paese, dopo l'edizione inaugurale del 2021. The Gran Premio del Qatar 2023, o Qatar MotoGP, si svolgerà il mese successivo, dal 17 al 19 novembre. Il Salone internazionale dell'automobile di Ginevra 2023 (GIMS) si terrà esclusivamente a Doha, in Qatar, nell'ottobre 2023. L'evento si svolgerà dal 5 al 14 ottobre presso il Doha Exhibition & Convention Centre e in diversi luoghi significativi della città. Offrirà agli appassionati di auto esperienze eccezionali e indimenticabili.

Il circuito di Lusail in Qatar

L’esposizione mondiale di orticoltura 2023, spesso nota come Expo 2023, si terrà a Doha dall’ottobre 2023 al marzo 2024 e avrà come tema l’inverdimento del deserto e l’aiuto all’ambiente. L’Expo affronterà, infatti, le sfide che i Paesi del deserto dovranno affrontare nel campo della desertificazione e della sostenibilità e costituirà una nuova opportunità per lo sviluppo dell’agricoltura e per rendere più verdi le città del Qatar e della regione del Medio Oriente.

Il Paese più sicuro al mondo

Tra i diversi motivi per scegliere il Qatar come destinazione c'è anche quello legato alla sicurezza. Si tratta, infatti, di una meta, secondo l'ultimo Numbeo Crime Index by Country 2023, il più grande database sul costo e sulla qualità della vita al mondo, che continua a essere tra le più sicure al mondo: è il quinto anno di fila che il Qatar è alla vetta dell'indice, rivendicando il titolo nel 2019 e superando il Giappone che nel 2018 era ritornato al vertice della classifica.

La forza di QatarAirways

Se tutti gli spunti suggeriti fino ad ora non fossero sufficienti, c'è almeno un altro buon motivo per concedersi un viaggio in Qatar: la sua compagnia aerea di bandiera. Qatar Airways offre, infatti, un servizio di eccellenza e una flotta giovanissima. Basti pensare che l'età media dei suoi velivoli è di cinque anni. Il comfort a bordo è alto, complice una proposta gastronomica di livello. Lo scorso anno la Business Class di Qatar è stata eletta la migliore al mondo. La proposta per i viaggiatori è ampia e le offerte sempre nuove. Un'attenzione al cliente che rende Qatar la compagnia perfetta sia per un viaggio di lavoro sia per una vacanza. E, considerando l'ampia rete di destinazioni coperte da Qatar, è interessante anche la possibilità che viene offerta di scoprire il Qatar con il programma Stopover, che offre pacchetti specifici per "allungare" gli scali soggiornando fino a quattro notti nel Paese arabo.