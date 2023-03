Aruba, l’isola perfetta per i viaggi di nozze

Siete in cerca di un paradiso tropicale dove concludere il vostro viaggio on the road negli Stati Uniti o alla scoperta delle Ande peruviane? Sognate un viaggio al caldo, con il mare turchese davanti agli occhi e la travolgente allegria dei Caraibi sullo sfondo? Con una temperatura media di 28 gradi tutto l’anno, una popolazione accogliente e ospitale e angoli incontaminati e selvaggi da scoprire, Aruba è l’isola che fa al caso vostro.

Immersa nei Caraibi del Sud e comodamente raggiungibile dall’Europa oppure abbinabile a un viaggio negli Stati Uniti o in Sud America, la One Happy Island dei Caraibi vi offrirà un viaggio romantico per eccellenza, senza pensieri e in sicurezza: che sia per un viaggio di nozze, un anniversario, il rinnovo dei voti, una proposta di matrimonio o, perché no, il matrimonio stesso.

Aruba, meta perfetta per i viaggi di nozze

Quando andare e quanti giorni soggiornare ad Aruba

Una delle fortune più grandi di Aruba è quella di trovarsi fuori dalla rotta degli uragani, fattore che la rende una destinazione ideale in qualsiasi periodo dell’anno: Aruba è l’isola con più giorni di sole dei Caraibi e qualsiasi periodo sceglierete vi offrirà una temperatura tropicale rinfrescata dai venti alisei. Essendo di dimensioni ridotte, da 5 a 7 notti è un periodo sufficiente per soggiornare sull’isola, ma agli amanti del mare e del relax consigliamo anche molto di più (il visto turistico ha una validità di massimo 30 giorni consecutivi).

Le esperienze più romantiche ad Aruba

Dopo i giorni frenetici prima del matrimonio, il relax sarà uno degli obiettivi principali delle coppie in viaggio di nozze e mare azzurro, spiagge bianche e un clima sempre caldo e soleggiato sapranno realizzare questo desiderio. Tuttavia, per chi volesse rinunciare per qualche ora al relax fronte mare, l’isola offre una serie di esperienze e attività romantiche che contribuiranno a creare alcuni dei vostri migliori ricordi insieme.

Per esempio, potrete esplorare la vita sottomarina creatasi intorno ai numerosi relitti sommersi che costeggiano l’isola - primo fra tutti il relitto Antilla, il terzo relitto più grande dei Caraibi, affondato il 10 maggio 1940 - magari incrociando una o più tartarughe di mare, oppure regalarvi l’allestimento di un picnic personalizzato su una delle spiagge più belle del mondo, Eagle Beach, scegliendo tra l’opzione colazione, aperitivo o addirittura cena sotto il cielo stellato di Aruba.

Aruba, Dos Playa 1/4 Aruba, tartaruga in mare aperto 2/4 Aruba, stella di mare 3/4 Aruba, Carnival dancer 4/4 Previous Next

Se preferite, la sera potrete scegliere uno dei diversi ristoranti che vengono allestiti direttamente sulla spiaggia, un’esperienza unica che permette di cenare con i piedi nella sabbia e gli occhi verso il tramonto, oppure ammirare il cangiante colore dell’acqua durante una delle escursioni in barca al tramonto e poi degustare alcune prelibatezze sullo stesso battello, accompagnati dalle note di alcuni musicisti che suoneranno dal vivo per voi.

Le spiaggie di Aruba sono perfette per i wedding planner 1/4 Un resort di Aruba 2/4 Momento romantico sulla spiaggia ad Aruba 3/4 Aruba offre momenti di puro relax e solitudine 4/4 Previous Next

Offerte speciali per le coppie ad Aruba

Aruba offre connessioni giornaliere con i principali hub americani ed è per questa ragione che è una destinazione perfetta da abbinare a un viaggio negli Stati Uniti, in Sud America o in Canada. Un’alternativa per i viaggiatori più curiosi è l’island hopping: il tour delle isole ABC, Aruba, Bonaire e Curaçao, le 3 isole sorelle parte delle Antille Olandesi. Seppur con alcune similitudini, queste 3 isole hanno in realtà 3 anime molto diverse: Bonaire è un paradiso per le immersioni, Curaçao con la sua capitale patrimonio UNESCO, mentre Aruba ospita le spiagge più lunghe e bianche. Infine, per chi avesse meno tempo a disposizione, un soggiorno nella sola Isola di Aruba è possibile grazie alle ottime connessioni aeree KLM, che dai principali aeroporti italiani collega Aruba via Amsterdam, oppure con il nuovo volo British Airways che a partire da marzo 2023 collegherà London Gatwick ad Aruba. Qualunque sia la combinazione che preferite, non dovete pensare oltre: abbiamo raccolto per voi le migliori offerte dei tour operator italiani per un viaggio di coppia che includa la nostra One Happy Island. Andate sul nostro sito, scegliete la vostra offerta e preparatevi a partire!