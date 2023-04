A Borgo San Gaetano di Bernalda si scopre la Lucania più vera

Dopo essersi presentata al mondo con la splendida Matera, capitale europea della cultura nel 2019, la Basilicata continua ad essere al centro dell’interesse internazionale. Ora è la prestigiosa rivista statunitense Forbes a segnalare non una ma ben due località della piccola regione italiana da visitare: Maratea e Metaponto. Le altre tre destinazioni citate sono il Lago di Garda, le piccole isole dell’arcipelago del Sulcis, in Sardegna, e Ustica. A dirlo è il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle. Per scoprirle appieno si può sostare nel Borgo San Gaetano di Bernalda.

Borgo San Gaetano di Bernalda in Basilicata

Da Borgo San Gaetano di Bernalda si scopre la Basilicata più vera

L’interesse verso piccole “perle”, non intaccate dalla folla del turismo di massa, dimostra come ci sia una nuova attenzione verso i luoghi autentici, dove scoprire il piacere di vivere e godersi il vero lusso di un soggiorno avulso dalla fretta di ogni giorno. Anche la rivista Vogue, bibbia della moda internazionale, ha inserito la Basilicata tra le 12 migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2023. Maratea e Metaponto sono accostate da Forbes nella suggestiva immagine di trovarsi su sponde diverse di una regione, seppure cosi piccola, con due mari, per tacere delle splendide montagne, le Dolomiti Lucane.

La descrizione è poetica: Maratea viene definita «splendido paesaggio marino delimitato dalla Campania a nord e dalla Calabria a sud.?Cesellata di insenature idilliache e spruzzata di acque turchesi da pallide a profonde, questa costa offre numerose opzioni di spiaggia e discoteche, con 44 chiese». Mentre successivamente si legge «a poche ore di auto verso est, arriverai alla costa ionica della Basilicata, con un terreno più dolce e ampie spiagge di sabbia chiara.?La città di Metaponto è ben posizionata, vicino alle rovine greche e all'acqua. Palazzo Margherita splendidamente restaurato di Francis Ford Coppola a Bernalda si trova a breve distanza in auto».

Proprio a Bernalda si trova Borgo San Gaetano, splendido boutique hotel ricavato negli spazi di un antico frantoio secondo tecniche di bioedilizia e recuperando i materiali originali. Offre solo sette deliziose sistemazioni, tra suite a due piani e casalini su un unico livello, tutte dotate di ogni comfort, e un’atmosfera di lusso rilassato. L’elegante cittadina di Bernalda può essere la base ideale per partire alla scoperta della Basilicata, che così tanto ha da raccontare. Da qui Metaponto si trova a soli 15 minuti di auto - si tratta di una frazione della stessa Bernalda - con il suo magnifico mare, il Parco e il Museo Archeologico. A circa quaranta minuti di auto si trova l’incantevole Matera, città dei Sassi che ha conquistato il mondo con la sua unicità; ma non è l’unica meraviglia che vale la pena visitare. Ci sono il borgo fantasma di Craco, i paesini di San Costantino Albanese e Tricarico, e volendosi spingere più a nord la provincia di Potenza con le sue montagne, le Dolomiti Lucane appunto. Maratea è un pochino più distante, ma una giornata per un tuffo - se si viaggia nella stagione estiva! - si deve trovare, oppure riservarle spazio durante il viaggio di ritorno. Lo staff di Borgo San Gaetano è a disposizione per organizzare tour e visite guidate con accompagnatori qualificati. Il prezzo per il soggiorno a Borgo San Gaetano va da 90 a 150 euro per due persone a notte, con la prima - abbondante - colazione bernaldese inclusa.

Borgo San Gaetano

Vico Corso Metaponto 25

Bernalda (MT)

Tel. +39 0835 1790014 - +39 345 0343671