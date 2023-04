Ad Auronzo i mondiali di canoa: sulle Dolomiti vacanze attive e non solo

Quest’anno, per la prima volta al mondo, i campionati mondiali junior e under 23 di Canoa velocità avranno luogo in un contesto montano e non in bacini artificiali. Il territorio del Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti è infatti una vera palestra naturale sotto il cielo, un luogo unico in cui svolgere qualsiasi tipo di attività montana. Non solo passeggiate, escursioni e arrampicate sulle cime e tra i boschi delle Dolomiti ma anche sport acquatici come la canoa e la pesca. Il Veneto è pronto a soddisfare sia chi preferisce una vacanza rilassante, sia chi vuole fare sport tra le imponenti cime alpine di questo territorio patrimonio dell’umanità Unesco.

Trekking e sport tra le cime delle Dolomiti

Boschi fitti di vegetazioni, vallate, radure, pareti a strapiombo e vette incontaminate: il territorio del Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti è un paradiso naturale in cui poter svolgere attività fisica. Oltre 200 chilometri di sentieri segnati in cui affrontare passeggiate rilassanti o trail impegnativi, sia per chi vuole camminare godendosi il passaggio e i suoni della natura, sia per chi vuole sfidare i propri limiti nelle ripide salite verso le vette più alte. Ognuno può scegliere il proprio passo e il proprio ritmo, ma chiunque può godere di viste spettacolari sulle cime delle Dolomiti: dalla Croda dei Toni ai Cadini fino al Monte Agudo, che d’estate è il luogo ideale per camminate in quota grazie alle due seggiovie.

Ma c’è un luogo che più di tutti rimane scolpito nella memoria: è il giro delle Tre Cime di Lavaredo. Dai paesaggi verdi e rigogliosi a quelli più spogli fino al rifugio Auronzo a 2.320 metri di altitudine, sotto la parete sud: uno spettacolo mozzafiato sotto la maestosità delle Tre Cime.



Anche gli appassionati di arrampicata non rimarranno di certo delusi: salite su roccia, arrampicata sportiva, percorsi attrezzati e vie ferrate. Un approccio a questa disciplina in totale sicurezza, grazie all’aiuto delle guide alpine e di personale competente e preparato per far vivere al meglio questa esperienza. Il Monte Paterno è l’ideale per una salita in ferrata, grazie a un percorso facile di circa 6 ore, lungo circa 4 chilometri e con 500 metri di dislivello.

Sono numerosi anche gli istruttori di Nordic Walking, un tipo di camminata con bastoncini che presenta diversi benefici per il fisico. E poi campi da tennis, minigolf, bocce, ping-pong, parchi avventura e Fun Bob, una rotaia di tre chilometri in cui si raggiunge la velocità di 45 chilometri orari.

Sport acquatici nei laghi delle Dolomiti

Ma nelle Dolomiti non manca la possibilità di praticare discipline legate al mondo acquatico.

La canoa è uno degli sport a cui ci si può dedicare. Il lago di Auronzo, infatti, è un luogo fondamentale per questo sport e ospita ogni anno gare di Canoa velocità e ritiri e stage di club internazionali. Tutto merito del lago di Auronzo, che ha alcuni plus come blocchi di partenza automatici, pontili mobili, 9 corsie e barche a motore disponibili per i team che organizzano eventi e corsi. Inoltre, ospita la sede dell’ASD canoa kayak Auronzo Misurina, che organizza corsi base di canoa. Sia gli adulti che i bambini dagli 8 anni di età possono cimentarsi in questa disciplina, imparandone i fondamentali e divertendosi in totale sicurezza.

Non mancheranno anche le possibilità per gli amanti del nuoto. Ad Auronzo troveranno infatti la piccola piscina Bucintoro, mentre a Pelos di Cadore la piscina Sporting offre una vasca interna, una esterna con ampia riscaldata e infine un ampio solarium.

E infine la pesca. Nei laghi di Auronzo e Misurina e nella darsena del fiume Ansiei la pesca regolamentata attrae gli appassionati. Sono anche presenti due zone di catch & release. La prima si trova a monte del lago di Santa Caterina, in cui è possibile trovare i temoli del Danubio ed è lunga 900 metri. La seconda zona si trova invece a Misurina e vi si trova un vero e proprio bacino ittico oltre ad aree attrezzate.

I grandi eventi sportivi dell'estate 2023 sulle Dolomiti

Sarà un calendario ricco di eventi sportivi quello dell’estate 2023 del Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, sia per chi pratica una disciplina, sia per chi vuole assistere a gare eccezionali.

Dal 16 al 18 giugno si terrà nel lago di Santa Caterina ad Auronzo la gara internazionale di Canoa velocità. Dal 5 al 9 luglio, invece, i Campionati mondiali Junior (17 e 18 anni) e Under 23 (19 – 23 anni) ad Auronzo rappresenteranno un evento unico. Per la prima volta, infatti, una competizione di questa disciplina avrà luogo in un lago alpino e in un contesto montano. Di solito gare di questo livello si svolgono invece in bacini artificiali.

Il lago di Auronzo

Tre Cime Dolomiti: slow tourism e vacanze rilassanti

Non soltanto sport: la montagna è anche relax in paesaggi incontaminati e luoghi naturali dove rilassare il corpo e la mente. Dimenticare lo stress e i ritmi frenetici della vita quotidiana, ma anche le piste affollate e i grandi numeri: Auronzo, Misurina e le Tre cime di Lavaredo offrono un luogo unico in cui riposare e passare una vacanza rigenerante.

Info: Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti

Via Corte, 18, Auronzo di Cadore (BL)

Tel. +39 0435 99603