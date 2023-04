Benessere ed eventi di "Altagamma" per l'estate a Madonna di Campiglio

Esperienze, natura, sensazioni e benessere: saranno queste le parole chiave dell’estate 2023 di Madonna di Campiglio, località turistica nei comuni di Pinzolo e Tre Ville in provincia di Trento. Un territorio d’eccellenza riconosciuto da Altagamma, fondazione che dal 1992 riunisce le imprese dell’industria culturale e creativa, che ha indicato Madonna di Campiglio come il luogo dove vivere momenti unici in ospitalità e ristorazione di alto livello (che vede anche due hotel e ristoranti con una stella Michelin). La natura del parco naturale Adamello Brenta è più vicina che mai e le vette sono a un passo, pronte per essere esplorate da chi vuole vivere esperienze uniche.

L’estate a Madonna di Campiglio: le cabinovie aprono il 2 giugno

La stagione estiva di Madonna di Campiglio vedrà la partenza il 2 giugno, grazie all’apertura straordinaria degli impianti di risalita. La cabinovia 5 Laghi aprirà per il primo weekend di giugno, per poi riaprire il 10 dello stesso mese fino al 17 settembre. Seguono la cabinovia Grostè (17 giugno – 25 settembre), la Spinale (24 giugno – 17 settembre) e la Pradalago (17 giugno – 24 settembre). Aperture straordinarie anche per i fine settimana d’autunno del 30 settembre – 1 ottobre, 7 – 8 ottobre e 14 – 15 ottobre; a Pinzolo invece sarà aperta la Tulot – Malga Cioca dal 24 giugno al 10 settembre.

Esperienze esclusive per l’estate a Madonna di Campiglio

“Di prato in pranzo”: una giornata dedicata al foraging, cioè la raccolta delle erbe spontanee del territorio, che si conclude con un pranzo a base dei piatti della tradizione, arricchito dal raccolto della mattina. Guidati da Noris Cunaccia, la “Signora delle erbe” e depositaria di una vasta e affascinante conoscenza, è un’esperienza unica per scoprire di questo mondo. Le date disponibili sono i martedì 18 e il 25 luglio; ad agosto, sempre di martedì, l’1, 8, 22 e 29.

Noris Cunaccia, la Signora delle erbe

La mixology è protagonista di “Spiagge alte”, l’evento per scoprire i segreti di quest’arte tra le Dolomiti di Brenta. Gli chef gourmet del territorio preparano un aperitivo speciale, servito su una bianca spiaggia alpina nel suono dell’acqua che scorre dolcemente. Le date in cui approfittare di quest’occasione sono sabato 1, 8 e 15 luglio; 2, 9 e 16 settembre; 7, 14 e 21 ottobre.

Una cooking class nella natura è invece la proposta di “Raccogli l’attimo”, una lezione che insegna a lavorare i prodotti stagionali raccolti nella natura circostanti e a trasformali nelle ricette. L’obiettivo è esaltare i sapori della montagna e cucinare piatti che profumano dei mille sapori e odori del bosco. More, mirtilli, lamponi, fragoline, noci e funghi sono solo alcuni di questi magici ingredienti. “Raccogli l’attimo” si svolgerà di venerdì. 16, 23 e 30 giugno; 7 e 14 luglio; 8 e 15 settembre.

“Polenterchef” è una lezione in malga per preparare una polenta a regola d’arte. Per gli alpini, i maestri di quest’arte, il segreto è tutto nella “trisa”, cioè la fase in cui miscela l’impasto nel paiolo di rame con forza e pazienza fino a ottenere la perfetta consistenza. Non solo lezione: dopo aver imparato a cucinare questo piatto della tradizione, è il momento di sedersi a tavola con le Penne nere. “Polenterchef” sarà a Maso Curio (Caderzone Terme, TN) il 15 giugno, 20 luglio, 17 agosto, 7 settembre; ad Antica Vetreria (Carisolo, TN) il 22 giugno, 6 luglio e 14 settembre; alla Baita degli Alpini (Madonna di Campiglio) il 29 giugno, 3 e 31 agosto; a Val di Breguzzo il 15 luglio; alla Malga Cengledino (Tione di Trento, TN) il 29 luglio); alla Malga Table (Castel Condino, TN) il 12 agost e infine a Boniprati (Castel Condino, TN) il 26 agosto.

La polenta è al centro delle lezioni di Polenterchef

Una colazione che sembra un’opera d’arte: è l’idea alla base di “Colazioni sull’erba”. Come nel celebre quadro di Manet, la proposta è quella di immergersi nella natura delle oasi alpine, raggiungibili a piedi o in biciclette, e gustare le golosità delle malghe come formaggi, pane fresco, miele, salumi e dolci nel silenzio delle radure. Veri e propri picnic gastronomici. Mercoledì 28 giugno, 5, 12 e 19 luglio, 30 agosto e 6 settembre sono le date per chi vuole iniziare la giornata in montagna nel modo migliore.

“Riveder le stelle” è pensata per gli amanti della notte. Salendo in quota al tramonto accompagnati da esperti guide alpine, mentre le vette si accendono di colori suggestivi e la notte prende il sopravvento, i suoni della natura si fanno sempre più forti e crea un’atmosfera sospesa. La gustosa cena rustica, il pernottamento in bivacco e il risveglio alle prime luci dell’alba completano un’offerta da non perdere. “Riveder le stelle” è disponibile tutti i venerdì e i sabati, dal 2 giugno al 28 ottobre.

Per i più mattinieri e per chi vuole scoprire i segreti e i ritmi dei pascoli di alta quota, “Albe in malga” è la proposta ideale. A tu per tu con un malgaro si scopre la vita quotidiana di uno stile di vita che è un fondamentale presidio a tutela del paesaggio. A concludere una colazione realizzata coi prodotti di malga, formaggi, latte e burro. “Albe in malga” si svolgerà alla malga Rosa (Villa Rendena) il 15 luglio e il 19 agosto; alla malga Patascoss (Madonna di Campiglio) il 29 luglio e il 12 agosto; alla malga Cengledino (Tione di Trento) sabato 5 agosto e alla malga Ritorto (Pinzolo) il 26 agosto.

“Let’s green. No time to waste” è l’impegno per salvaguardare un territorio così speciale e il pianeta intero. È un progetto che propone escursioni con gli esperti del Parco Naturale Adamello Brenta e di Plastic Free Onlus per sensibilizzare i turisti su come ridurre e riciclare i fiuti. Mobilità sostenibile, aree libere dal traffico, giornate senz’auto e ingressi regolamentati rappresentano gli impegni di Let’s green per sensibilizzare su un tema così importante. Le date da non perdersi sono 2 giugno, 13 e 27 luglio, 10 e 24 agosto.

Non mancano le proposte per gli amanti del benessere. Sette percorsi sensoriali all’insegna dello yoga, della meditazione, dell’abbraccio con gli alberi e delle camminate ad ogni ritmo. Sono giorni per allietare lo stress lontani dalle fatiche della vita quotidiana per rigenerarsi e ricaricarsi. “Dolomiti natural wellness” si svolgerà nei weekend del 3 – 4 giugno, 10 – 11 giugno, 30 settembre – 1 ottobre, 7 – 8 ottobre, 14 – 15 ottobre e tutti i giorni dal 12 giugno al 29 settembre.

Non solo fatiche: le Dolomiti sono anche lo spazio per benessere e attività rilassanti come lo yoga

110 km di pura avventura su una e-bike o una gravel bike su percorsi adattati alle biciclette e in totale sicurezza. Ognuno con il suo ritmo può scegliere fin dove arrivare e dove sostare: è il nuovo DO-GA. Accompagnati da esperti guide mtb, la proposta ideale è il percorso da Madonna di Campiglio fino a Riva del Garda, dalle dolomiti fino al lago con la possibilità di arrivare fino a Limone del Garda.

In bici tra le meraviglie naturali del Trentino

Arrampicata e trekking sono le protagoniste de “La via delle Normali”, 45 chilometri in sette giorni tra campanili e pareti, canali e bocchette. Un itinerario misto in sei tappe che collega dieci cime e 8 rifugi alpini, ideale da percorrere in autonomia o con i preziosi consigli di una guida alpina.

“I sentieri dell’acqua”: sono 12 percorsi dedicati a fiumi, torrenti e cascanti ed è dedicata agli amanti del trekking e delle passeggiate a bassa e mezza quota. Si sviluppano tra Madonna di Campiglio e il lago d’Idro. Tra le proposte le famose cascate di Vallesinella e della Val Genova ma anche perle meno conosciute come la cascata Regina del Lago in val di Daone. Storia e cultura si fondono alla natura.

I sentieri dell'acqua, alla scoperta di torrenti, fiumi e laghi del Trentino

Gli amanti della pesca troveranno il luogo ideale per la loro passione sul territorio di Madonna di Campiglio. La stagione proseguirà infatti fino a fine ottobre e con essa la possibilità di lanciare l’amo in uno dei tanti fiumi o nei 35 laghetti in cui la pesca è consentita. Noleggio attrezzature, webcam per monitorare le acque in tempo reale e l’app trentinofishing, dove acquistare i permessi giornalieri e prenotare le riserve. L’associazione pescatori Alto Sarca garantisce inoltre particolari benefit per chi scegliere queste aree.

Gli eventi a Madonna di Campiglio da non perdere

Sarà un’estate ricca di eventi d’Alta gamma per Madonna di Campiglio.

Si inizia con il lungo weekend dal 15 al 18 giugno. “Mountain beat. Emozioni ad alta e bassa frequenza” è la grande novità che aspetta i turisti, quattro giorni per disconnettersi dai ritmi frenetici della vita quotidiani e riconnettersi con la pace della natura. Esperienze “ad alta frequenza”, come la musica live, e a bassa, come la notte in tenda e la cena in fienile, sono tra le attività proposte per un’occasione unica per staccare dal mondo. In programma anche due concerti: il venerdì si svolgerà in un luogo particolarmente suggestivo, il secondo in “Pineta”, annunciato come un grande momento di ascolto e musica collettiva.

Dal 2 al 9 luglio il benessere è protagonista di Madonna di Campiglio. A Pinzolo fa il suo ritorno la “Dolomiti wellness festival”. Respirazione, movimento, incontri, fitness e relax activity, camminate sensoriali, nordic walking, bagni di natura, ginnastica sensoriale e yoga sono solo alcune delle proposte per una settimana all’insegna del riposo immersa nella natura delle Dolomiti.

Un’esclusiva cena panoramica in telecabina è invece la proposta per sabato 22 luglio. La telecabina Pinzolo – Campiglio Express trasformata solo per l’occasione in un ristorante, un panorama meraviglioso sulle Dolomiti di Brenta e le eccellenze enogastronomiche del Trentino valorizzate dagli chef gourmet di Madonna di Campiglio. Un evento unico nel suo genere, la “Cena stellata in telecabina” inizierà alle 18.

Artisti internazionali ed eventi tra canzone d’autore, jazz e musica classica sono invece alla base de “I suoni delle Dolomiti”. Sul palcoscenico delle montagne già patrimonio dell’umanità UNESCO, il festival porta in quota la musica in location spettacolari. Sono quattro gli appuntamenti previsti a Madonna di Campiglio. Il 30 agosto si parte a Malga Brenta Bassa e si prosegue a Vallesinella Alta (22 settembre), Pradalago (30 settembre), concludendo a Camp Centener l’1 ottobre. Gli amanti di musica e montagna non possono di certo mancare.

Per informazioni

Campiglio Dolomiti

Tel. +39 0465 447501