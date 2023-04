Una vacanza alla scoperta dei colori e dei sapori del Canton Ticino

Il Canton Ticino in Svizzera ospita contesti naturali ampi e diversi ed è il luogo ideale per vacanze in ogni stagione. Dalle cime alpine alle sponde dei laghi, Ticino Gourmet tour propone percorsi per scoprire luoghi inediti nelle quattro regioni del cantone. Ascona/Locarno, Bellinzona e Valli, Luganese e Mendrisiotto sono il luogo giusto per scoprire una gastronomia d’eccellenza e godere di attività ricreative esclusive. Ecco alcuni eventi e esperienze da non perdere, tra parchi naturali, ristoranti e le magnifiche isole sul lago Maggiore.

Il parco delle Camelie: colori e sapori della Svizzera più autentica

Il Canton Ticino in Svizzera all'insegna del colore delle camelie

La parte ticinese del lago Maggiore si accende di colori grazie alle magnifiche camelie, che da anni vengono coltivate in queste zone. Originarie dell’Asia, sono giunte in Italia alla fine del XVIII secolo nella Reggia di Caserta e sono poi arrivate fino alla zona dei laghi prealpini e in Svizzera. Ogni anno il Ticino celebra la bellezza di questo fiore con un evento imperdibile. Camelie Locarno ospiterà più di 200 varietà del fiore all’interno del “Parco delle camelie di Locarno”, dove si trovano più di un migliaio di piante e una varietà di camelie importante. Il Parco è inserito all’interno del circuito dei “Gardens of Switzerland” e può vantarsi del marchio “Garden of excellence”.

Il parco delle Camelie celebrerà questo magnifico fiore

Svizzera: il Canton Ticino e i suoi parchi naturali

Il lago Maggiore è una delle perle del Ticino e tra i suoi gioielli vi sono sicuramente le isole di Brissago, formate dall’Isola Grande e dall’Isola Piccola. Sulla prima si trova un giardino botanico dalla superficie di 2,5 ettari: il clima subtropicale favorisce la convivenza tra oltre 2000 specie di piante e fiori provenienti da tutta la Terra. A spiccare è il colore rosa o bianco delle camelie.

Sempre in Svizzera, tra Pizzogna e Vairano, nella Riviera del Gambarogno, si trovano invece oltre 1.000 qualità di camelie e altre piante rare, come magnolie, azalee, peonie, rododendri e tanto altro ancora. Si trova soltanto a 20 km di distanza da Locarno: il “Parco botanico del Gambarogno” è noto a livello internazionale. Profumi inebrianti e panorami spettacolari sono l’ideale per una vacanza rilassante in primavera nel cuore del Canton Ticino.

L'isola di Brissago, un gioiello del Canton Ticino

Canton Ticino: degustare la produzione vitinicola svizzera

Non soltanto magnifici panorami e i colori sgargianti dei fiori del Canton Ticino. La produzione vitivinicola di queste zone è infatti importante e d’eccellenza e i turisti potranno compiere un viaggio all’interno di essa tramite degustazioni esclusiva. Per esempio da F.lli Matascia, a 10 km da Locarno, si può assaggiare il Merlot e una selezione di 300 etichette da oltre 70 produttori. Oppure ancora nell’Azienda agricola Terreni alla Maggia ad Ascona, 150 ettari con quasi 100 anni di storia, già selezionati dalla prestigiosa guida enogastronomica GaultMillau tra i 150 migliori produttori svizzeri. Il loro tratto distintivo è un’agricoltura integrata e sostenibili in un magnifico scorcio della Svizzera. Dal Merlot fino alla Bondola arrivando ai ricercatissimi vini affinati in barrique.

In Canton Ticino, in Svizzera, eccellenze gastronomica da provare

E poi la gustosa produzione gastronomica della Svizzera è tutta da scoprire per la primavera. “Da Valentino”, dello chef Valentino Roversi, si trova a Locarno. Una terrazza intima e accogliente accoglie gli ospiti nel ristorante, composto da tre piccole salette in stile rustico all’insegna della raffinatezza. Lo chef propone una cucina dai tocchi classici, mediterranei e locali oltre a una selezione di 100 etichette di vino. Un’alternativa è Losone, vicino ad Ascona. Il ristorante “Mira”, di chef Filipe Pina, si trova all’interno del golf club Terre Losone. Una location immersa nel verde, informale e sportiva, propone una cucina moderna con menu leggeri a pranzo. A cena “Mira” diventa un luogo magico, nel silenzio delle montagne svizzere. Tra i piatti da non perdere “Gnocchetti di pane Maggia mantecati alla crema di cannellini e aroma di zincarlin”. La cucina è accompagnata da una cantina assortita di prestigiose etichette e una nuova area lounge per aperitivi e drink.

Per informazioni

Ticino Gourmet Tour

mail: info@saporiticino.ch

tel: +4191 976 06 00