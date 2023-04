Il Duomo di Milano tra le cattedrali più spettacolari per i clienti Jetcost

Luce e verticalità: sono queste le caratteristiche principali dello stile gotico, che nacque nel XII secolo e rifletteva ideali, gusti e spiritualità dell’epoca. L’architettura gotica, che vede le prime cattedrali nascere nella seconda metà del XII secolo, è caratterizzata da variopinte vetrate che illuminano gli spazi interni con molti colori. È in Europa che lo stile gotico trova la sua massima espressione. Il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost ha chiesto ai suoi utenti quali di queste cattedrali considerino più imponenti e spettacolari. Tra le 12 cattedrali scelte è presente anche l’Italia, con il Duomo di Milano e la Basilica di San Francesco d’Assisi.

È il cuore del capoluogo lombardo e si affaccia sulla piazza a cui dà il nome. La Madonnina dorata, posta alla sua guglia più alta, osserva la città e ne è uno dei simboli. Il Duomo di Milano è dedicato a Santa Maria Nascente ed è la seconda chiesa più grande della penisola italiana, subito dopo San Pietro in Vaticano, potendo ospitare al suo interno fino a 40.000 persone. Iniziata nel 1386, la sua costruzione si è protratta per diversi secoli e, dopo diverse vicissitudini, la sua costruzione si è potuta dire completata solo nel 1965, quando sono stati apportati gli ultimi aggiustamenti alla facciata. All’interno contiene una grande ricchezza di sculture gotiche, figure e gargoyles. È al momento in fase di restauro e pulizia per preservare i suoi marmi rosa e bianchi.

Oggi è una delle più popolari mete di pellegrinaggio per i cattolici di tutto il mondo ma non solo. Gotico e romanico si fondono nella sua architettura: la Basilica di San Francesco ad Assisi simboleggia l’inizio di un nuovo periodo creativo. Contiene, al suo interno, ben due edifici con funzioni distinte. Il primo, la Basilica superiore, è di stile gotico e si tengono eventi e predicazioni; la Basilica inferiore, invece, è destinata alla riflessione e alla devozione più intima e privata. Archi a sesto acuto, contrafforti, volte a crociera sono ispirate allo stile gotico più contemporaneo, mentre la facciata a capanna e le robuste torri quadrangolari prendono elementi dalla tradizione romanica umbra. Al suo interno imperdibili gli affreschi di Giotto.

In Spagna: le cattedrali di Buqos, Santa Maria di Toledo e di Siviglia

La cattedrale di Buqos è stata la prima cattedrale gotica della penisola iberica. La sua costruzione iniziò nel 1221 e terminò nel 1567. Dedicata alla Vergine Maria, è stata dichiarata Patrimonio UNESCO nel 1984, unica cattedrale spagnola ad avere questo riconoscimento. È uno dei gioielli dell’arte gotica universale, anche se all’interno presenta elementi dell’architettura rinascimentale e barocca. Al suo interno c’è un elemento singolare: el Papamoscas, un automa che ogni ora suona una campana. Nel 1994 la cattedrale di Buqos fu oggetto di un importante restauro, in cui sono stati investiti più di 30 milioni di euro.

La cattedrale di Siviglia è la terza chiesa più grande del mondo e la più grande cattedrale gotica. Di dimensioni enorme, la navata principale raggiunge l’altezza impressionante di 42 metri. Molte le opere all’interno da non perdersi, come l’Altare maggiore e alcuni dettagli architettonici islamici. La cattedrale, infatti, fu costruita sopra una moschea e alcune di quelle caratteristiche sono arrivate fino ad oggi, come la torre Giralda.

Sempre in Spagna, i clienti Jetcost hanno indicato tra le cattedrali più imponenti quella di Santa Maria di Toledo, considerata da molti la massima espressione dell’architettura gotica in Spagna. Cinque navate, un transetto e un doppio deambulatorio con un’anomalia che la rende unica, cioè le navate esterne più larghe delle altre. Al suo interno si percepisce l’influenza mudéjar. Caravaggio, Tiziano, Van Dyck, Goya e Bassan sono solo alcuni degli autori della meravigliosa collezione conservata nella sagrestia. Gli affreschi più importanti sono di Giovanni di Borgogna e Luca Giordano e ricoprono rispettivamente la Sala Capitolare e il soffitto della Sacrestia.

In Francia: Notre Dame da Paris e la cattedrale di Chartes

La prima è tristemente nota anche per il terribile incendio che la colpì il 15 aprile 2019 e da cui non si è ancora ripresa. Notre Dame di Paris riaprirà soltanto nel 2024, quando ci saranno i Giochi Olimpici di Parigi. Con le sue due torri gotiche, che fino alla costruzione della Torre Eiffel erano le più alte della città, è uno dei monumenti simbolo di tutta la Francia. Tra gli elementi che la contraddistinguono anche una croce latina a cinque navate e a doppio corridoio; fu inoltre una delle prime strutture con contrafforti volanti. Quando fu progettata e costruita tra il 1163 e il 1250, Notre Dame fu pensata come un “libro per poveri”: le sue sculture, infatti, raccontavano storie religiose attraverso immagini accessibili a tutti.

Ancora in Francia,i clienti Jetcost hanno scelto la Cattedrale di Chartes tra le più imponenti. Portali, vetrate, ornamenti e statue ancora conservate in ottimo stato e le due torri sono il suo tratto distintivo. La cattedrale di Chartes ha tre ingressi e contiene una grande moltitudine di rilievi, sculture e colonne statuarie. L’iconografia al suo interno è influenzata dallo stile romanico rappresenta i cicli delle stagioni, delle costellazioni e anche un bestiario. Elemento fondamentale è il labirinto di Chartres, un vero e proprio percorso di santificazione che i visitatori devono seguire per poter discernere tra il bene e il male.

La cattedrale di Colonia, in Germania

Tra le più imponenti e famose secondo i clienti Jetcost, la cattedrale di Colonia è la più grande chiesa gotica del nord Europa. Le due torri, che fino al 1884 rappresentavano la struttura più alta del mondo, sono alte più di 150 metri. Oggi è meta di pellegrinaggio da tutto il mondo e uno dei luoghi più visitati della Germania. Al suo interno le reliquie dei magi del Medioevo, custodite in uno scrigno d’oro, attirano una grande quantità di visitatori. La cattedrale fu messa a dura prova dai bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale, quando una delle sue vetrate fu distrutta. Nel 2007 l’artista Gerhard Richter l’ha ricreata, ideando un nuovo tipo di vetrata gotica.

In Inghilterra, i clienti di Jetcost hanno indicato la cattedrale di Lincoln

La costruzione della cattedrale di Lincoln iniziò nel 1072 ma fu travagliata. Un incendio e un terribile terremoto che colpì il Regno Unito costrinsero a cambiare i progetti iniziali che aderirono alle architetture dell’epoca. Arco a sesto acuto, contrafforti volanti e volte a crociere sono alcuni tra gli elementi gotici da cui la cattedrale ha attinto e che permisero di incorporare grandi finestre per far entrare molta più luce. La torre, alta 83 metri, è tra quelle prive di guglia più alte al mondo. Prima del crollo della guglia originale, avvenuto nel 1549, la cattedrale di Lincoln era la struttura più grande al mondo dai tempi della piramide di Cheope. È qui che è sepolta Eleonora di Castiglia.

Cattedrale di San Vito a Praga, capitale della Repubblica Ceca

È uno dei monumenti più noti di Praga e della nazione. La cattedrale di San Vito si trova nel parco del castello di Praga ed è molto di più di una destinazione del turismo religioso. È infatti un’opera d’arte eccezionale da cui si può godere di una vista eccezionale su tutta la città. Ospita, dal X secolo, il vescovo della diocesi di Praga e vi si tengono numerosi eventi e funzioni cattoliche. È inoltre il luogo in cui sono stati incoronati decine di monarchi e regine cechi.

La cattedrale di Santo Stefano a Vienna, tra le più imponenti secondo i clienti Jetcost

Si trova nel cuore della capitale dell’Austria e, dopo essere sopravvissuta a molte guerre, è diventata il simbolo della libertà della città. La cattedrale di Santo Stefano sorge sulle rovine di due chiese precedenti e la sua costruzione è iniziata nel 1147. A renderla unica è il tetto di tegole, oltre 250.000 a rombi. Un’altra particolarità è la Porta dei Cantanti, l’ingresso sul lato sinistro, che non poteva essere utilizzato dalle donne. Il celebre compositore Mozart si sposò nella Cattedrale e fu nello stesso luogo che ne venne celebrato il funerale.

In Portogallo: il monastero dos Jerónimos a Lisbona

È il monumento più imponente della capitale portoghese, seppure si trovi nella sua periferia. Il monastero dos Jerónimos fu costruito nel XVI secolo ed è uno dei più grandi esempi di architettura tardo-gotica, presentando facciate, chiesa e chiostri degni di nota. All’interno vi è un capolavoro dello stile manuelino, la sala della chiesa e un tabernacolo di argento massiccio. Nella cappella laterale del monastero si trovano sepolti re, principi e principesse discendenti di Manuele I. È anche il luogo di riposo del pota Luis de Camoes e dell’esploratore Vasco da Gama.

A Lisbona si trova il monastero di San Jeronimos