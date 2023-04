Giappone, cinque luoghi per vivere esperienze rigeneranti nella natura

Paesaggi da cartolina, il fascino di una storia millenaria e di una cultura affascinante sono i punti di forza del Giappone. Una nazione che non è soltanto frenesia delle grandi metropoli, ma offre ai viaggiatori di tutto il mondo la possibilità di scoprire la biodiversità e gli angoli nascosti di un territorio unico. Il turismo, infatti, si sta sempre più spostando verso le esperienze a contatto con la natura, dove dimenticare il traffico e il caos e lasciare spazio al rumore dell’acqua, dell’aria e degli animali che circondano delle location speciali. Dal glamping al forest bathing, dai percorsi a piedi a quelli in kayak. Ecco cinque proposte per vivere avventure memorabili in Giappone.

Non solo città, il Giappone è un territorio naturale da scoprire

Forest bathing in Giappone, per ascoltare la natura ai Kumano Kodo

È il Giappone la patria del forest bathing: un antidoto alla frenesia urbana, occasione per ascoltare i suoni dell’ambiente e della natura e toccare con mano quanto ci sta attorno. Tra i benefici vi sono il miglioramento del sonno, dell’umore e della concentrazione; diminuiscono invece stress, ansia e pressione sanguigna. Il luogo ideale sono i Kumano Kodo, che sono un intreccio di antiche vie nel Parco nazionale di Yoshino-Kumano, nella regione del Kansai. Seguendo le orme dei pellegrini che percorsero questi sentieri secoli fa, i viaggiatori possono respirare un’atmosfera unica, dal sapore mistico, attraverso alberi maestosi e le cascate di Nachi.

I Kumano Kodo sono una serie di percorsi all'interno dei boschi del Giappone

Motegi, un glamping immerso nella natura del Giappone

È il compromesso perfetto tra chi non vuole rinunciare a vacanze in cui godersi la natura e chi ama il lusso e il riposo. Il glamping è una tipologia di vacanza molto in voga e il Giappone non può essere di certo da meno. Il posto giusto è Motegi, una cittadina che dista soltanto due ore da Tokyo e in cui a far da padrone sono fitti boschi, maestose terrazze di riso e il fiume Nakagawa. Nelle tende del glamping, di dimensioni generose e attrezzate di tutto quanto può servire ai viaggiatori, ci si può riposare dopo aver passato ore a scoprire i territori che circondano Motegi. Da non perdere gli appuntamenti che permettono di approfondire la conoscenza di pianeti, galassie e costellazioni, alla scoperta della volta celeste.

La ciclovia Shimanami Kaido, scoprire il Giappone in bici

Collega le città di Onomichi e di Imabari: è la ciclovia Shimanami Kaido, 70 chilometri in cui a dominare sono la meraviglia e lo stupore di un tragitto meraviglioso. Dalla vista sena pari del Mare interno di Seto fino al verde smeraldo della flora, il tracciato passa attraverso alcuni isoli collegati da maestosi ponti. È una ciclovia ideale anche per i meno esperti, non presentando grossi dislivelli.

Shimamami Kaido è una ciclovia di 70 chilometri sulle isole del Giappone

In Kayak sul lago Shizenko, in Giappone

Le acque limpide dei laghi giapponesi sono il luogo ideale per gli amanti del kayak. È soprattutto il lago Shizenko, che si trova nella prefettura di Nagano, il posto ideale per chi vuole fare attività fisica pagaiando. Formatosi nel 1984 in seguito ad un terremoto, il lago ha una caratteristica che lo rende unico: alberi che si innalzano dal fondale, sommersi per metà dalle acque. Le avventure in kayak non sono mai state così speciali come sul lago Shizenko.

Il lago Shizenko in Giappone, dove il kayak è molto praticato

A piedi nella natura del Giappone: il parco Minoo

Sono 34 i parchi nazionali del Giappone, tra cui svetta il Parco Minoo, vicino alla città di Osaka. È un luogo da cartolina, da scoprire rigorosamente a piedi, passando per una cornice fiabesca attraverso rigogliosi alberi e maestose cascate dall’acqua cristallina. Aria fresca e l’incanto della natura sono a portata di tutti. Imperdibile il momiji temperatura, una foglia d’acero fritta, lo snack ideale per affrontare l’escursione

Il parco naturale di Minoo si trova nella prefettura di Osaka

