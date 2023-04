Tiberland, per scoprire Roma e i suoi dintorni lungo il Tevere

Una nuova proposte inedita lungo il Tevere, fuori e dentro da Roma, per il turista contemporaneo. Pensata da DMO-Destination Management Organization Tiberland, associazione che riunisce i più importanti attori del turismo della Capitale e della Valle del Tevere, offre una serie di opportunità di svago e intrattenimento consapevoli e sostenibili nei confronti dell’ambiente. Roma, infatti, non è soltanto l’incredibile città d’arte, con i suoi celebri monumenti e le bellezze invidiate in tutto il mondo. Tiberland propone una scoperta di zone rurali e urbane meno note, da cui cogliere le prospettive più affascinanti del Tevere. “Con questa iniziativa stiamo tracciando il percorso del nuovo Parco Lineare del Tevere, un contesto pieno di arte, natura, tradizione, storia, che, assieme alla Regione Lazio, abbiamo già proposto quale Patrimonio Unesco,” spiega Alberto Acciari, Presidente di Tiberland, tra i progetti vincitori del finanziamento della Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”.

Tiberland: visitare Roma e il Lazio in bicicletta

La mobilità green e il turismo slow sono sempre più importanti in un mondo in cui la sostenibilità ambientale sta diventando un valore da difendere e promuovere. Ci si muove meno con i mezzi, quindi, e più a piedi, a cavallo o a due ruote. Roma e i suoi dintorni diventano quindi il luogo dove percorrere sentieri e tracciati in sella alla bici da passeggio, alla mountain-bike o sull’e-bike. Alcune delle proposte suggerite da Tiberland sono la ciclabile Tiberina (da Castel Giubileo fino alle spiagge di Fiumicino), il Porta Portese bike ring a Roma e il Tiberland bike ring, un giro all’anello dentro e fuori il parco di Veio. La lista completa degli itinerari suggeriti è disponibile sul sito dell’associazione.

Il parco di Veio è un'area naturale di oltre 15mila ettari

Roma di ponte in ponte: le proposte di Tiberland

La visita della Città eterna non può di certo mancare. Tiberland propone tour alternativi per scoprire l’essenza più vera della capitale, passando “di ponte in ponte”: da quello della Musica a quello di Testaccio passando per Castel Sant’Angelo. Tra i vicoli di Trastevere fino all’Isola Tiberina, dal Velabro alla Bocca della Verità lungo gli argini del fiume. Tutto senza perdersi un romantico aperitivo al tramonto sul battello che naviga il Tevere.

Spazio anche per la scoperta del fascino storico-naturalistico dei borghi, dislocati lungo la fascia settentrionale del Tevere. La lista completa dei borghi è disponibile sul sito di Tiberland.

Natura e borghi: alcune delle mete vicino a Roma suggerite da Tiberland

Percorsi nel verde è il nome del progetto suggerito da Tiberland per gli amanti della natura. Tra i magnifici sentieri che attraverso la via Francigena e nove borghi si possono fare esperienze uniche immersi nel verde e nei piccoli paesi che circondano Roma. Imperdibile il percorso che parte dal parco di Veio, area naturale grande oltre 15mila ettari che fonde natura e cultura e arriva fino alla riserva naturale Nazzano Tevere-Farfa. Una vera e propria immersione in una zona nota per la sua ricchezza floro-faunistica. Poco lontano, per chi preferisce una camminata tra bunker ed eremi, c’è il Monte Soratte: memorabile la vista sulla Valle del Tevere.

Tra la fauna tipica della zona del Tevere ci sono anche un gran numero di uccelli

Tra le mete valorizzate dal progetto c’è anche una delle prime colonne romane, Ostia, con il suo parco archeologico e il litorale Nord di Roma, dove visitare il Museo delle navi a Fiumicino. Il borghetto dei pescatori è un quartiere liberty, edificato alla fine dell’800 poco lontano dalla pineta di Castel Fusano. Il paese si sviluppa attorno alla chiesa dedicata a San Nicola di Bari: chi soggiorna a fine agosto non deve perdersi la tradizionale sagra della Tellina.

Soggiornare vicino a Roma con Tiberland

L’ospitalità proposta da Tiberland è nel segno della sostenibilità ambientale e va oltre gli alberghi e le strutture tradizionali. Soggiorni “en plein air”, dove immergersi nella natura e praticare attività sportiva. Dagli agriturismi alle fattorie, dalle cantine ai frantoi, sono l’occasione per riscoprire il legame con la natura che lega un alimento al suo territorio d’origine. Tutte le proposte sono indicate sul sito del progetto Tiberland, tra queste si ricordano

I Pini family park (via delle Sassete 28, Fiano Romano, dal 25 maggio al 10 settembre)

Il Village Flaminio bungalow park (via Flaminia nuova 821, Roma)

Il Camping Village Roma Capitol (via di Castelfusano 195, Roma)

Tiberland, per scoprire le tradizioni e i sapori del Lazio

Una delle proposte di Tiberland è un tour di tre giorni e due notti per scoprire sapori e tradizioni del Lazio con tappe in due aziende di Sacrofano. Tra degustazioni di olio e formaggi, assaggi di miele e wine tasting, cene tipiche a Sacrofano e Capena, la visita in un apiario a Formello, è un’occasione da non perdere per chi vuole scoprire i sapori di una terra in cui la gastronomia è d’eccellenza.

Nella lista delle aziende che propongono esperienze alla scoperta dei prodotti culinari, vitivinicoli e olivicoli, tutto a km 0, si ricordano:

La Tevere Card, offerte per scoprire Roma e il Lazio

Sarà uno strumento che agevolerà il turista che vuole visitare Roma e i suoi dintorni con Tiberland. La Tevere Card darà spazio quindi per offerte, benefit riservati come facilitazioni su alcuni servizi, visite guidate ai laboratori, ai ristoranti e agli agriturismi, fino all’acquisto di prodotti del territorio, libri e articoli nei bookshop dei musei. Un’occasione da non perdere per chi ha in progetto di visitare questi territori.