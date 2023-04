Irlanda del Nord, tra passato e presente per i 25 anni dell’Accordo del Venerdì Santo

Il 10 aprile 2023 ricorre il 25° anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo, che segnò la fine dei "Troubles". Così, l’importate ricorrenza del Belfast Agreement è un ottimo spunto per conoscere l'affascinante storia dell'Irlanda del Nord e godere del suo presente pieno di cose interessanti da scoprire all’insegna di un felice spirito di rinnovamento capace di sorridere al futuro. A rendere ancora più facile questa esplorazione nordirlandese contribuisce il volo diretto per Belfast attivato di recente. Le testimonianze del suo complesso passato sono presenti in tutta l’Irlanda del Nord: sui muri delle strade, nei musei e nelle attrazioni turistiche. E attraverso queste tracce è possibile immergersi nella sua storia e iniziare a comprenderla nella ricchezza di tutti i suoi aspetti.

1 Fare a un tour sul Black Taxi

Ulster Museum exhibition Courtesy of National Museums NI

Uno dei modi migliori per vedere e conoscere la storia di Belfast è partecipare a un Black Taxi Tour. Questi tour sono guidati da persone che hanno vissuto i Troubles e che hanno una grande conoscenza del passato della città. Il tour fa tappa presso i famosi murales politici dedicati alla lealtà, alla fede, alla solidarietà e alla rivoluzione, ma anche alla violenza, alla morte e al dolore.



2 Scoprire la Crumlin Road Gaol

Crumlin Road Jail

La suggestiva prigione di Belfast ha una storia che risale al 1845. È stata in uso fino al 1996, ma oggi è una delle principali attrazioni turistiche cittadine. Una visita guidata attraversa 150 anni di storia, esplorando l'avvincente passato dell'edificio e permettendo di conoscere la quotidianità dei detenuti e degli agenti penitenziari. Un'ala separata dell'edificio è attualmente in fase di sviluppo per la creazione di una distilleria di whisky e di un'esperienza per i visitatori.



3 Visitare la mostra The Troubles and Beyond all'Ulster Museum

Ulster Museum exhibition Courtesy of National Museums NI

Il pluripremiato museo di Belfast si trova negli splendidi Botanic Gardens e ospita una mostra permanente che racconta la storia dell'Irlanda del Nord dalla fine degli anni Sessanta a oggi, coprendo non solo la storia politica della regione, ma anche quella sociale, culturale ed economica.



4 Approfondire la storia nella ricchissima emeroteca delle Linen Hall Library

Per coloro che desiderano vivere un’esperienza più profonda, la Linen Hall Library possiede una collezione unica di oltre 350mila articoli relativi ai Troubles dell'Irlanda del Nord. L'edificio nel centro storico risale al 1788 e ha legami con il movimento United Irishmen del XVIII secolo.



5 Prendere parte a una visita guidata all’edificio del Parlamento

Stormont Parliament Buildings

La sede della Northern Ireland’s Devolved Assembly è un imponente edificio in pietra bianca di Portland situato in cima a una collina. I tour gratuiti sono incentrati sui dettagli delle sue imponenti architetture e conducono i visitatori nella Great Hall finemente decorata e nelle due camere: The Senate e The Assembly. Il tour rivela anche intriganti particolari della storia politica che si è svolta nell'edificio.



6 Farsi incantare da Hillsborough Castle & Gardens

Hillsborough Castle and Gardens

Hillsborough Castle è la residenza reale dell'Irlanda del Nord e ha ospitato innumerevoli incontri politici. In occasione dell'anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo, speciali Politics Tours dell'edificio (21-23 aprile) esploreranno il suo ruolo nei negoziati di pace. Basandosi su recenti interviste a politici, diplomatici e a coloro che erano presenti ai colloqui, i tour daranno un'idea di ciò che avvenne dietro le quinte.



7 Rilassarsi all'Hotel Europa

Hotel Europa

Famoso in passato per essere l'hotel più bombardato del mondo, l'Europa è oggi un simbolo della pace e della rinascita di Belfast. Con la sua elegante area lounge, la sua cucina raffinata e la sua ubicazione nel centro della città, è molto apprezzato sia da chi vive a Belfast sia dai visitatori. Curiosità: ha accolto molti personaggi di fama mondiale, tra cui il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che vi soggiornò nel 1995 quando partecipò ai colloqui di pace. È anche il luogo ideale per un afternoon tea o un cocktail.



8 Esplorare Museum of Free Derry

Museum of Free Derry

Il Museum of Free Derry racconta la storia di ciò che è accaduto a Derry~Londonderry dal 1968 al 1972 (il periodo di Free Derry) attraverso gli occhi della comunità locale, e racconta alcuni eventi chiave della storia dell'Irlanda del Nord, tra cui le marce per i diritti civili, la battaglia del Bogside, la Bloody Sunday e la famigerata operazione dell'esercito britannico chiamata Operation Motorman. Vicino al museo si trova il famoso muro che annuncia: "You are now entering Free Derry", immortalato in moltissimi selfie.



9 Conoscere i famosi “Derry~Londonderry’s sons and daughters”

Derry Girls Mural S3 creato da Martin McKeown

Lo storico Guildhall Building permette di vedere il Premio Nobel per la Pace che John Hume, originario di Derry, vinse in relazione al suo ruolo nel processo di pace dell'Irlanda del Nord. Il premio è esposto insieme agli altri suoi riconoscimenti: il Martin Luther King Jnr Non-Violent Prize e il Mahatma Gandhi Peace Prize. Un ulteriore approfondimento sulla sua storia è offerto da “Beyond Belief”, un nuovo musical drama che celebra la vita e l’operato di Hume. Sarà anche trasmesso in diretta da Playhouse il 7 aprile e sarà disponibile in streaming per i successivi sette giorni.

Le figlie più famose di Derry~Londonderry sono probabilmente le Derry Girls (incluso il piccolo inglese - the wee English Fella): questa sitcom, diventata un vero e proprio oggetto di culto, ha aperto una finestra sulla vita della città negli anni precedenti l'Accordo del Venerdì Santo. Una nuova mostra sul programma è prevista al Tower Museum unitamente a un nuovo Derry Girls Trail che includerà una visita all'imperdibile murale loro dedicato.



10 Attraversare il Peace Bridge

Peace Bridge

Il Peace Bridge, elegante opera architettonica che unisce Ebrington Square al resto del centro di Derry~Londonderry, merita sicuramente un attraversamento a piedi o in bici. Il ponte è progettato con due identiche metà sospese su un unico pilone d'acciaio inclinato, che si sovrappone al centro del fiume per creare una stretta di mano strutturale. Il progetto è una metafora di riconciliazione e speranza e si ispira alla scultura "Hands Across the Divide" di Maurice Harron che si trova nelle vicinanze.