Mozambico: mille avventure tra safari, snorkeling e spiagge

È una delle mete più affascinanti e al tempo stesse meno conosciute dell’Africa. Il Mozambico è un paese da scoprire e da visitare per chi vuole vivere avventure indimenticabili alla scoperta della flora, della fauna e della cultura di questo stato. Spiagge paradisiache, parchi nazionali, meraviglie naturalistiche e architettoniche aspettano i turisti per la stagione estiva, la migliore per visitare il Mozambico grazie a un clima mite e poco piovoso. Evolution travel, agenzia di viaggi e tour operator, ha voluto dare uno strumento che consente di scoprire in un clic tutte le magnifiche opportunità che questo paese offre. E lasciarsi ispirare da esperienze da non perdere.

Mozambico, un territorio dell'Africa del sud da scoprire

Il portale web di Evolution Travel dedicato al Mozambico

Il nuovo portale web interamente dedicato al Mozambico è curato da Paolo Rigacci, consulente di riferimento per il paese di Evolution Travel. Sarà fondamentale per chi vuole costruire la propria esperienza di viaggio in questo stato dell’Africa del Sud e chi vuole lasciarsi ispirare dalle proposte dell’agenzia.

«L’idea del portale è nata per intercettare sia i viaggiatori che sono già stati in Africa nelle mete più gettonate e cercano un’esperienza nuova rispetto al turismo di massa, sia per coloro che vogliono approcciarsi ad un viaggio nella realtà africana. Il Mozambico negli ultimi anni sta cercando di emergere come meta turistica. In particolare, nella zona sud del Paese e della costa. Grazie alle proposte del portale e alla selezione di tour operator esperti, dotati di assistenza diretta al cliente, si possono costruire viaggi su misura e dare le giuste indicazioni per viaggiare in totale sicurezza. Questo, chiaramente, presuppone il rispetto della cultura africana e di alcuni accorgimenti, quando ci si reca in contesti metropolitani, come ad esempio il consiglio di non girare da soli di notte nella capitale» sono le parole di Paolo Rigacci per presentare il nuovo portale.

Le acque cristalline del Mozambico, dove fare snorkeling 1/4 Una manta facile da incontrare per chi fa immersioni nel mare del Mozambico 2/4 Le spiagge del Mozambico sono il luogo ideale per momenti di riposo 3/4 I meravigliosi paesaggi del Mozambico aspettano i turisti 4/4 Previous Next

Mozambico: mare, percorsi, cultura e storia. Alcune delle esperienze migliori da vivere

È da maggio a ottobre il periodo migliore per visitare il Mozambico. È infatti in questi mesi che troviamo le temperature più miti e meno piogge, mentre da novembre ad aprile il clima troppo caldo e le frequenti piogge possono precludere alcune delle meravigliose attività che il paese offre. Sono molte le esperienze proposte per chi viaggia con Evolution Travel. Tra questi troviamo il percorso che parte dalla capitale Maputo e risale la costa sud fino a Vilanculos o le esperienze di safari al parco nazionale Kruger. Poi snorkeling, passeggiate a cavallo, escursioni in barca e visite guidate in città dalla storia millenaria. Non mancano poi, per chi ama il riposo e il mare cristallino del Mozambico, resort extra lusso. Ecco due proposte da non perdere se vuoi visitare il Mozambico e vivere esperienze indimenticabili.

Mozambico: dal safari al parco nazionale di Kruger all’oceano Indiano

Safari indimenticabili e avventure da rangers: uno degli itinerari proposti da Evolution Travel è all’insegna dell’adrenalina. “Dal Kruger all’oceano Indiano” offre una settimana per scoprire il magnifico parco nazionale Kruger, che si trova vicino al confine tra Mozambico e Sud Africa, a bordo di una jeep 4x4. Il parco è la più grande riserva naturale del Sud Africa, dichiarata dall’Unesco come riserva internazionale dell’uomo e della biosfera. Il safari consente di viaggiare e scoprire gli animali della savana presenti nel parco e nell’adiacente riserva Sabi Sands. Leoni, bufali, leopardi, rinoceronti ma anche giraffe, ghepardi, coccodrili e gnu oltre a rettili, uccelli e pesci. Una ricchezza di flora e fauna senza paragoni che i turisti che viaggiano con Evolution Travel potranno scoprire.

Evolution Travel propone emozionanti safari al parco nazionale Kruger 1/5 L'ingresso del parco nazionale Kruger Gate 2/5 Tra gli animali da vedere al Kruger Park anche le giraffe 3/5 Elefanti al parco nazionale Kruger 4/5 Dopo il safari la visita alle spiagge dell'arcipelago di Bazaruto 5/5 Previous Next

E dopo l’avventura, spazio per il riposo: le spiagge e le dune del Mozambico aspettano i turisti. Completa la proposta un’escursione in barca fino all’arcipelago di Bazaruto. Il prezzo di 1720 € comprende il soggiorno in magnifici hotel, le esperienze di safari e i momenti al mare.

Mozambico: alla scoperta della costa sud, tra mare e villaggi

È un viaggio di 15 giorni alla scoperta degli angoli più nascosti del Mozambico. Evolution Travel propone “Tour privato della costa sud da Maputo e Vilanculos”. Comprende un soggiorno in ecolodge e strutture selezionate nel cuore della cultura mozambicana, a mollo tra le calde acque dell’oceano Indiano e in spiagge in cui il tempo sembra essersi fermato. Seguiti da esperti guide turistiche e da un autista, non mancheranno diverse attività per scoprire al meglio l’animo più vero del Mozambico.

Il villaggio di pescatori di Vilanculos

Tra le tappe previste troviamo Chidenguele, piccolo e tranquillo villaggio di pescatori sulle acque turchesi del lago Uembje. Il viaggio prosegue poi per la città coloniale di Inhambane, crocevia culturale del sud del Paese, dove i turisti potranno trovare alcune meraviglie architettoniche come la cattedrale e la moschea, oltre all’importante Mercado central. Tofo è invece una piccola e caratteristica località marina dove praticare sport, tra bike tour e immersioni, e ammirare i magnifici delfini e le maestose balene che si scorgono dalle sue rive. Infine, Vilanculos, villaggio di pescatori che funge da base di partenza per la visita al meraviglioso arcipelago di Bazaruto. Il prezzo per questo viaggio di 15 giorni è di 1600 euro a persona.

Per maggiori informazioni:



Evolution Travel

Mozambico - Evolution Travel