Parcines, una cascata da respirare a pieni polmoni

Parcines, una cascata... da respirare. Considerata una delle cascate più belle dell'arco alpino, quella di Parcines (a Rablà, vicino a Merano, in Alto Adige) può anche contare su un'altissima qualità dell'acqua e dell'aria, che la rendono una meta perfetta anche per una vacanza di benessere nella natura. Anzi, Parcines è considerata un vero e proprio luogo di cura.

La cascata di Parcines

I benefici della cascata di Parcines

Esperti e operatori turistici hanno concordato sulla necessità di mettere a frutto tale patrimonio, creando il progetto “Gsund bleibm! Salute! Take care!”, nato dalla collaborazione tra esperti di climatoterapia, medici, guide escursionistiche e trainer del benessere, con l’intento di rendere accessibili a un ampio pubblico i benefici effetti della natura di Parcines e invitare ospiti e abitanti a sfruttare le innumerevoli possibilità offerte dal paesaggio alpino e il particolare microclima della cascata, traendone un concreto valore per la loro salute.

Nell'ambito di un ampio studio dell'Università Tecnica di Monaco di Baviera (TUM) sotto la direzione del professore Dr. Reinhard Niessner, è stata esaminata la qualità dell'acqua e dell'aria della cascata di Parcines: l'acqua è pulita e senza germi e la qualità dell'aria è eccellente. I risultati sono stati elaborati in una relazione medico-climatologica dall'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera (LMU) sotto la direzione della professoressa Angela Schuh, che certifica che Parcines e la cascata hanno un grande potenziale per la promozione e la prevenzione della salute. Come risultato è stata certificata la cascata di Parcines come “luogo di cura".

Le iniziative proposte dall'hotelHanswirt

Con l’inizio dell’estate l’Hanswirt, lussuoso e antico resort, in collaborazione con l’Associazione turistica di Parcines, propone una serie di iniziative che mirano a sensibilizzare gli ospiti a prender cura della propria salute attraverso una serie di attività personalizzate, che includono il movimento nella natura unito a tecniche di rilassamento.

L'Hotel Hanswirt

Bagno nella foresta

"Shinrin Yoku“ è una tradizione che viene dal Giappone ed è conosciuta come bagno nella foresta, il che significa fare un bagno consapevole nell'atmosfera del bosco. Si tratta di percepire la foresta con tutti i sensi, per trarne effetti benefici. Da qualche tempo biologi e ricercatori stanno studiando questo fenomeno e sono giunti alla conclusione che una passeggiata nella foresta fa sì che il rilascio di adrenalina si abbassi, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca diminuiscano, riducendo così il livello di stress e aumentando le cellule a protezione del nostro organismo. Si può vivere la foresta sotto la guida di un esperto, godendosi gli alberi, gli arbusti e i muschi, immergendosi nella natura unica e appagante.

Lezioni e allenamento nel bosco

Questo allenamento speciale trasferisce la palestra nel bel mezzo della natura. L'aria della foresta contiene il 90% in meno di particelle di polvere rispetto all'aria della città e contiene sostanze che hanno un effetto positivo sulla nostra salute. Le foreste intorno a Parcines offrono numerose opportunità per attivare le proprie difese, sviluppando un efficiente sistema immunitario e, tra le altre cose, aumentando la massa muscolare. Nella foresta si ritrova l'equilibrio ideale e la possibilità di attivare e rafforzare il proprio corpo. Che si tratti di sfruttare il peso o di praticare esercizi di rafforzamento o esercizi di equilibrio su tronchi d'albero, gli allenamenti nella foresta sfruttano le molteplici diversità degli alberi e della natura. Gli esercizi sono spiegati e dimostrati da esperti.

Escursion e climatoterapeutica alla cascata di Parcines

Tanto sole, aria fresca di montagna e una piacevole brezza sono i rimedi curativi di questa escursione, della durata di circa un'ora, che conduce dal centro di Parcines attraverso prati e boschi fino alla cascata. Il microclima speciale della cascata, la qualità dell'aria pulita e la combinazione unica di fattori stimolanti e unici offrono le migliori condizioni per dedicare tempo ai trattamenti climaterapeutici. Lo sfruttamento di fattori meteorologici e climatici naturali a fini terapeutici allena il sistema immunitario e aumenta le possibilità di rendimento fisico e mentale. Le persone trovano giovamento se afflitte da malattie croniche della pelle e delle vie respiratorie, le malattie metaboliche, l'osteoporosi, i fattori di depressione, le malattie cardiache e circolatorie.

La “variante notturna“ di questa escursione conduce attraverso la natura oscurata dal buio fino alla cascata di Parcines. L'esercizio moderato, combinato con il clima e le istruzioni sull'allenamento da seguire, portano al rilassamento e al recupero, ma anche all'irrobustimento e al rafforzamento del sistema immunitario.

Hanswirt

Geroldstrasse 3 - 39020 Rabland (BZ)

Tel 0473967148