Nei Giardini di Castel Trauttmansdorff profumi e colori da tutto il mondo

Profumi e colori da tutto il mondo. Dove trovarli? Nei Giardini di Castel Trauttmansdorff, a Merano. Un luogo meraviglioso in cui ammirare la bellezza di una vegetazione rigogliosa e spettacolare. Tuttavia, la vista non è l’unico senso ad essere coinvolto. Ai Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, crescono varie piante profumate e aromatiche, che offrono un’esperienza straordinaria a milioni di recettori olfattivi e gustativi. Negli angoli e ai margini dei Giardini si trovano innumerevoli piante conosciute ed esotiche da annusare, assaggiare e toccare: ogni stagione ha in serbo esperienze gustative e fragranze uniche.

Giardini di Castel Trauttmansdorff

Le piante aromatiche di Castel Trauttmansdorff

Le piante aromatiche, ad esempio, crescono prevalentemente in zone molto secche e calde. Per sopravvivere in queste condizioni difficili, molte piante mediterranee si proteggono con una fitta peluria o producendo oli essenziali, cui si deve il caratteristico profumo delle piante mediterranee. L’olio, che evapora dalla superficie delle foglie, protegge le piante dal disseccamento, diventando così una sorta di protezione solare.

Trauttmansdorff ospita una collezione di salvie con 100 diverse specie selvatiche da tutto il mondo. Tutte sono ricche di oli essenziali, che si trovano nei peli ghiandolari. Se toccate, molte specie di salvia rilasciano gli aromi più diversi: in particolare le specie tropicali e subtropicali ricordano frutti quali il mandarino, l’ananas o la pesca, mentre altre sono più speziate.

In giugno fioriscono immediatamente sotto Castel Trauttmansdorff i cespugli di lavanda potati a sfera. Tutta la pianta di lavanda, e in particolare i fiori, sono ricchi di oli essenziali. I fiori labiati della lavanda, inoltre, attirano come magneti un’infinità di insetti.

La Terrazza dei Limoni e i roseti

La Terrazza dei Limoni dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, all’ombra di aranci e limoni, oltre ad offrire un luogo ideale per rilassarsi, inebria i visitatori con il dolce aroma degli agrumi che si respira anche nella sottostante Limonaia. Nella buccia esterna degli agrumi, infatti, si trovano innumerevoli piccoli recipienti colmi di olio essenziale, che con una pressione si aprono rilasciando il loro contenuto. La distillazione tramite vapore, con cui vengono ottenute molte altre essenze, sarebbe dannosa per gli oli essenziali degli agrumi, le cui sostanze verrebbero alterate. Per questo, gli oli essenziali di arancia, bergamotto, pompelmo, mandarino, arancia amara e limone vengono estratti mediante la spremitura a freddo.

La Terrazza dei Limoni

Anche i nasi meno sensibili non possono esimersi dal riconoscere uno dei fiori con la più vasta gamma di note profumate: la rosa. L’anima delle rose, infatti, è proprio il loro profumo, in grado di sprigionare fragranze di violetta, lillà, fiori di mandorlo, agrumi, mela, lampone, mirra e addirittura chiodi di garofano. In particolare, le rose inglesi emanano profumi inebrianti. A maggio, 20 varietà di rose iniziano a fiorire ai Giardini, accogliendo i visitatori già dal pergolato che li conduce dalla fermata dell’autobus fino all’ingresso.

Visite guidate tra profumi e fragranze

Per scoprire i profumi e le fragranze dei Giardini di Castel Trauttmansdorff esiste una visita guidata, “Baci aromatici”. Una passeggiata tra profumi e fragranze che viene organizzata da maggio a settembre per un massimo di 15 partecipanti. Questa visita guidata (11€ a persona, durata 120 minuti) offre una panoramica sul mondo delle piante aromatiche e può essere l’occasione per mettere alla prova il proprio olfatto e il proprio gusto in diverse aree del giardino. Al termine del percorso, è previsto un laboratorio di cosmesi naturale.

Castel Trauttmansdorff

Via Lungo Rio Nova - 39012 Merano BZ

Tel 0473 255600