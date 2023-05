Vacanze low cost? Quattro hotel e campeggi in Italia dove andare per non spendere troppo

Se avete dei bambini, saprete quanto è difficile organizzare una vacanza che sia rilassante per i genitori e divertente per i figli. Ed è ancora meno facile farlo senza spendere troppo: viaggiare in Italia, infatti, ha dei costi che tendono ad aumentare sempre di più. Bimboviaggio.com, il portale leader delle vacanze in famiglia e che racchiude i migliori family hotel nazionali e internazionali, viene però in aiuto. Ha infatti selezionato 4 strutture per viaggiare risparmiando. Dalla Romagna alla Toscana, dalle Marche fino alla Calabria, sono quattro proposte glamour per godersi momenti rilassanti e rigeneranti all’aria aperta. Alberghi e hotel a misura di bambino, dove i genitori potranno rilassarsi senza preoccuparsi che il proprio figlio si annoi. Ecco le proposte di Bimboviaggio.com.

Emilia Romagna: Ferretti Family Hotel Madison di Cattolica

Siamo a Cattolica, in provincia di Rimini. La Romagna è il luogo ideale per una vacanza con la propria famiglia, perché d’estate diventa un vero e proprio luna park a cielo aperto. Sia di giorno, con palette, secchielli, pinne e boccagli sulle ampie spiagge del litorale, sia di notte, con eventi, giostre e sale giochi. È a Cattolica, una delle mete preferite per le vacanze sull’Adriatico, che si trova il Ferretti Family Hotel Madison. La struttura è pensata proprio per una vacanza con i più piccoli, grazie ai servizi proposti. Ideale anche per famiglie numerose, unisce la vita di mare ad attività all’interno dell’hotel, dove si trova una zona riserva ai bambini. Non mancano mini club e animazione, oltre a feste e serate a tema.

La piscina del Ferretti Family Hotel Madison a Cattolica

L’equipe di animazione del Ferretti Family Hotel Madison, infatti, è il fiore all’occhiello dell’albergo. Organizza imperdibili e divertenti serate, tra cui l’Hawaian Party, per bambini dai 3 a 12 anni, un dopo cena con animazione durante il quale vengono distribuiti dolci e caramelle, tutto a tema hawaiano. Poi c’è l’America’s night, cena in stile statunitense con hamburger, hot dog e molto altro. E poi un vero e proprio mondo di divertimento: Ferryland, pensato per differenti fasce di età. La simpatica mascotte, Ferry, accoglie a Puppy Area i piccolissimi con giochi morbidi e sicuri; a Baby Ferryland i bimbi dai 2 a i 4 anni, che troveranno un’animatrice dedicata. C’è poi MiniFerryland, dai 5 ai 10 anni, dove i piccoli potranno divertirsi con entusiasmanti giochi, anche digitali. Infine Junior Ferryland, per i più grandi, che troveranno anche una Playstation e i migliori videogiochi per ore di divertimento. Sempre per i bambini è pensata anche l’offerta gastronomica: Kids restaurant, un’ala dedicata solo ai più piccoli e con squisiti menù pensati per loro.

Il costo per un soggiorno di 7 notte parte da 990€ (due adulti e un massimo di due bambini); i ragazzi sotto i 18 anni non compiuti non pagano.

Ferretti Family Hotel Madison

Via Don Minzoni, 80, 47841 Cattolica RN

Tel. 0541 968306

Marche: l’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio

A Porto Sant’Elpidio (FM), vicino alla pineta, si trova l’Holiday family village. Residence, villaggio e campeggio per famiglie con bambini, è il luogo ideale per chi vuole passare una vacanza in questa splendida zona delle Marche. Perché in campeggio e nei residence il tempo viene gestito in tranquillità e in totale autonomia. Tra i servizi del camping di Porto Sant’Elpidio troviamo una spiaggia privata ad uso esclusivo con un bar, un parco giochi acquatico con piscine e scivolo, una nuova teen lounge, ristorante, minimarket e negozi. L’ampia scelta di alloggi è tra villini per 4 e 5 persone, immersi nel verde della pineta, nel residence, in cui si trovano bilocali per 3/5 persone o nelle oltre 200 piazzole del campeggio. L’offerta gastronomica del Sea Family Restaurant, vicino al mare, è variegata e d’eccellenza: qui gli ospiti potranno trovare specialità della zona e pizze in una sala con spazi esterni.

L'Holiday Family Village di Porto Sant'Elpidio

Fiore all’occhiello della struttura il parco giochi acquatico di oltre 1000 metri quadrati, con due lagune adatti ai grandi e ai più piccoli. La prima è Holly Aqualand, oltre 500 metri quadrati divisi in 3 zone di diversa profondità. La seconda, Holly Adventurland, ha 2 castelli tematici e 14 scivoli dove i bambini possono giocare in massima sicurezza con acqua dai 30 ai 60 cm. Le vasche idromassaggio sono il punto ideale da cui i genitori possono tenere sotto controllo i propri figli e allo stesso tempo rilassarsi. Per loro sono anche previste lezioni di aquagym e fitness. Tra i servizi della struttura anche la Holly teen lounge, giornate in compagnia degli animatori, e la spiaggia privata inclusa nel prezzo.

La spiaggia privata dell'Holiday Family Village di Porto Sant'Elpidio

Da non dimenticare le offerte che questa zona offre. Oltre alle spiagge, da visitare il centro di Porto Sant’Elpidio e quello delle vicine Civitanova Marche e Porto San Giorgio. Senza tralasciare la visita al piccolo borgo di Torre di Palme per una spettacolare vista sull’Adriatico e sulle colline circostanti.

Il prezzo dell’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio è a partire da 534€ per sette notti solo pernottamento in camera quadrupla economy, due adulti e due bambini.

Holiday Family Village

Via Trieste, 46, 63821 Porto Sant'Elpidio FM

Tel. 0734 9071

Toscana: Camping Village Santa Pomata di Castiglione della Pescaia (GR)

Il campeggio è la vacanza più glamour del momento. Per chi vuole fare un’esperienza in un glamping senza spendere troppo ecco il Camping Village Santapomata, soluzione ideale per chi sta viaggiando con tutta la famiglia. Un parco divertimento all’interno, percorsi per biciclette e accesso diretto al mare lo rendono il camping perfetto. Si trova a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grossetto, una zona in cui si trovano meravigliose spiagge. Tra queste c’è quella delle Rocchette, certificata Bandiera Blu Verde e premiata con 5 vele da Legambiente, su cui Village Santapomata si affaccia. Questo glamping è l’ideale per chi vuole vivere un’esperienza in mezzo alla natura senza rinunciare alla comodità.

Il camping village Santapomata di Castiglione della Pescaia

La scelta è articolata. Si può infatti optare per moderne case mobili con veranda e aria condizionata, bungalow in muratura con TV e doccia privata oppure soggiornare nelle lodge tent, dotate di cucina, bagno privato e spaziosa veranda. I bambini troveranno nel camping il luogo ideale per correre, saltare e giocare. Per gli amanti della bicicletta ci sono alcuni percorsi appositi per pedalare in mezzo alla natura della Maremma. Il bar ristorante in spiaggia offre una vista dal sogno sul mar Tirreno: i clienti troveranon menù a base dei piatti tipici della cucina toscana. Tra i servizi anche l’intrattenimento musicale all’aperitivo e alla cena sulla terrazza panoramica. Per chi invece vuole rilassarsi sono previste lezioni di yoga settimanali.

Il bar sulla spiaggia del Camping village Santapomata

Camping Village Santapomata si trova in una meravigliosa zona della Toscana, nel pieno della Maremma. Oltre alle cristalline acque del Tirreno e alle sue spiagge (immancabile la visita a Punta Ala), da non perdere le visita al Parco Acquatico Acquavillage di Follonica e al Parco regionale della Maremma.

Il prezzo per il pacchetto di sette notti, solo pernottamento in tenda glamping con cinque posti letto, è a partire da 938€.

Camping Village Santapomata

Strada Provinciale delle Rocchette, 58043 Castiglione della Pescaia GR

Tel. 0564 941037

Calabria: il Falknsteiner Club Funimation Garden

L’ultima struttura proposta da Bimboinviaggio.com per vacanze in famiglia senza spendere troppo si trova in Calabria. A Curinga (CZ) si trova infatti il Falkensteiner Club Funimation Garden, resort a 4 stelle e paradiso per i bambini e per le famiglie. Circondato da un parco verde e da giardini fioriti, dispone di una grandissima piscina active per famiglie di 4000 metri quadrati. All’interno del Falknsteiner Club Funimation Garden è stata una realizzata una vasta area per bambini, con staff dedicato e attività specificate organizzate per diverse fasce d’età (3-8, 9-12 anni). L’area bambini è di 500 metri quadrati con parco giochi esterno e spazi all’interno. Per i più grandi dai 13 anni di età c’è Teenie-Land. Completano i servizi una biberoneria self service, per chi ha bambini ancora piccoli.

Il Falkensteiner Club Funimation Garden a Curinga, Catanzaro

Non manca un anfiteatro all’aperto per spettacoli fino a 800 persone e un ricco programma di animazione serale. Spazio anche allo sport: il Falknsteiner Club Funimation Garden ospita cinque campi da tennis, due di paddle, un campo da calcetto a 8 e un’area sportiva per famiglia con minigolf, ping pong, bocce. Campi da beach volley e tiro con l’arco completano l’offerta sportiva. Alcune proposte prevedono un supplemento ma sono esclusive: corsi di calcio con Hannover 96, corsi di tennis, escursioni in mountain bike.

Di alta qualità il servizio di ristorazione, con quattro ristoranti con sala interna e terrazza esterna. Nel trattamento all-inclusive sono comprese anche colazione, pranzo, merenda, cena e bevande da consumare lungo tutta la giornata. Imperdibili le visite nei dintorni dell’hotel. Costa Viola con Bagnara, Scilla e Reggio Calabria sono a due passi, mentre con la barca si può visitare il meraviglioso arcipelago delle Eolie.

Il prezzo per il pacchetto sette notti con trattamento all inclusive per due adulti con un bambino è a partire da 1.589€.

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

Loc. Torre Mezza Praia, 88022 Curinga CZ

Tel. 0968 789204