Tanti eventi nelle "Perle Alpine" di Italia, Slovenia e Austria

Manca un mese all’estate e la primavera è ormai matura: i versanti alpini si risvegliano dal lungo sonno portando con sé i colori, i profumi e i frutti della natura incontaminata d’alta quota. Le località del circuito internazionale Alpine Pearls, nato nel 2006 per consorziare alcune delle più belle mete turistiche delle Alpi sotto il segno comune di una ricettività a bassa impronta ecologica, celebrano questo periodo speciale dell’anno con una serie di iniziative volte a valorizzare il patrimonio naturalistico della montagna, da gustare con gli occhi e col palato.

Festival internazionale dei fiori selvatici - Bohinj (Slovenia)

All’estremo oriente dell’arco alpino, adagiata sulle acque cristalline dell’omonimo lago, la Perla slovena di Bohinj propone anche quest’anno il Festival internazionale dei fiori selvatici (19 maggio - 4 giugno), una kermesse dedicata alla flora autoctona che in questa stagione ricopre i monti circostanti con un’esplosione di profumi e colori. Il fittissimo calendario di eventi comprende escursioni guidate, laboratori, convegni, mercatini e musica dal vivo, con un’attenzione particolare all’utilizzo dei fiori in cucina.

Slow Food Travel destination - Weissensee (Austria)

Lo straordinario patrimonio enogastronomico delle Perle Alpine è anche frutto della passione con cui si è mantenuto vivo un tessuto produttivo agroalimentare fatto di piccole manifatture locali e saperi tramandati dal passato. La Perla di Weissensee, in Austria, accoglie i turisti con le acque limpide del suo lago alpino, lo spettacolo fiabesco delle dolomiti carinziane e una curatissima offerta gastronomica a chilometro zero grazie alla quale la regione si è guadagnata, prima al mondo, il titolo di Slow Food Travel destination.

Slow Food Travel - Funes (Bz)

Anche a Funes, l’appartata Perla dell’Alto Adige dominata dall’inconfondibile profilo delle Odle, dal mese di maggio si è aperto il programma estivo Slow Food Travel, una collana di iniziative per conoscere il territorio e le sue eccellenze gastronomiche che includono escursioni alla scoperta delle erbe alimentari e officinali, degustazioni di formaggi, laboratori di preparazione del burro e del pane nei masi, biciclettate sui sentieri e molto altro ancora.

Mercato della Terra - Alpe Cimbra (Tn)

Nel vicino Trentino, a partire dal 20 maggio e tutti i terzi sabati del mese si terrà il Mercato della Terra a rotazione tra le località di Lavarone, Folgaria, Luserna e Vigolana che insieme formano la Perla dell’Alpe Cimbra, un altopiano fuori dal tempo in cui sopravvivono antichissime tradizioni germaniche. Il mercato è un’iniziativa della Comunità Slow Food per lo Sviluppo Agro-culturale degli Altipiani Cimbri, nata per creare un momento di incontro tra i produttori del territorio, gli abitanti e gli ospiti dell'Alpe e far conoscere la bontà e la genuinità dei prodotti locali.

#Cheesnic 2023 - San Martino di Castrozza (Tn)

I sapori del Trentino accompagneranno le vacanze estive e le escursioni tra boschi, prati e ferrate anche nella Perla di San Martino di Castrozza, che da luglio inaugura il #Cheesnic 2023, il pranzo al sacco take away a km0. Questi gustosi cestini gourmet, disponibili in tante varianti personalizzabili, possono essere acquistati in ristoranti, malghe e rifugi oppure nelle botteghe e presso i produttori aderenti in centro paese, per essere poi gustati nella natura. L’iniziativa nasce sotto il segno della sostenibilità per premiare la filiera corta dei produttori locali. Con i cestini sarà data in omaggio una borraccia Refill&Taste per gustare l’acqua delle sorgenti montane individuabili anche con una app per i dispositivi mobili.

Cantine Gourmet - Cogne (Ao)

Per gli amanti del vino limpido e profumato di montagna, la Perla di Cogne in Valle d’Aosta organizza una tre giorni tutta dedicata al nettare dei vigneti in quota. Il tour enogastronomico Cantine Gourmet (dal 9 all’11 giugno) è un originale aperitivo itinerante per i locali tipici del paese in cui i viticoltori della Vallée propongono le migliori etichette Doc accompagnate da piatti dell’autentica tradizione “Cogneintse”: Soça, Favò, salumi e prelibatezze dolciarie sapientemente abbinati dagli chef-ristoratori.

Festa delle erbe - Forni di Sopra (Ud)

Le erbe e le loro proprietà in cucina, nella farmaceutica e nella cosmesi saranno le protagoniste assolute della Festa delle Erbe (10-11 e 17-18 giugno) nella Perla friulana di Forni di Sopra, un appuntamento ormai tradizionale in cui si percorreranno con un’esperta guida botanica i sentieri e i prati di montagna dove già secoli fa gli speziali e i distillatori della Serenissima Repubblica di Venezia si approvvigionavano delle preziose essenze.

