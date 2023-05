Un viaggio nel regno delle api tra le arnie in Emilia

Le api sono un animale indispensabile per l’equilibrio del pianeta su cui viviamo. Sono infatti fondamentali per gli ecosistemi e garantiscono che l’80% di ciò che mangiamo arrivi sulle nostre tavole. Ma oggi sono messe a dura prova da diversi fattori: cambiamento climatico, uso di pesticidi nelle coltivazioni agricole, monoculture. Basta pensare che nel 2022 la produzione di miele si è dimezzata. A ricordare la loro importanza sarà la Giornata mondiale delle api, che si è celebrata il 20 maggio. Sarà l’occasione per tutti di riflettere sul modo in cui tutelare questo animale e gli altri insetti impollinatori e conoscerli più da vicino. Se l’Emilia è la terra dell’enogastronomia molto lo deve alle api: per questo Visit Emilia ha organizzato diversi eventi in questa giornata.

L'ape, un animale fondamentale

Api libere: attività e visite guidate in Emilia

L’azienda Api Libere è una fattoria che sorge a Codemondo (Re) a soltanto dieci minuti dal capoluogo di provincia. È un luogo speciale, dove le apicoltrici danno vita a progetti ecologici didattici pensati per grandi e per piccoli. Attività esperienziali, visite guidate e laboratori sulle api, sul miele e sulle erbe aromatiche: si possono passare momenti immersi nella natura imparando molto su questi animali. Si può anche fare del bene e “adottare” un’ape, contribuendo alla sua salvaguardia.

Api Libere

Via Enrico Cavicchioni 11 - 42123, Codemondo (Re)

Tel 349 121 6371

Tenuta La Razza: un agriturismo in Emilia dove non mancano le api

La Tenuta La Razza sorge sulle prime colline a sud di Reggio Emilia ed è un agriturismo con azienda agricola biologica dove le api non mancano di certo. La bottega offre molti prodotti tipici: farine, pasta, prodotti da forno, vino, condimento balsamico fino al Parmigiano Reggiamo, oltre al miele ovviamente. C’è anche la possibilità di soggiornare nell’agriturismo: si può godere della colazione fresca di giornata o dei piatti del ristorante e anche noleggiare delle ebike per esplorare il territorio circostante. Per chi vuole rilassarsi è a disposizioni una piscina con acqua salata.

Tenuta La Razza

Via Monterampino 3 - 42123, Reggio Emilia (Re)

Tel 0522 599342

L'agriturismo La Razza

Azienda agricola biologica Casa Pietra: la casa delle api in Emilia

È una dimora di campagna tra le colline di Salsomaggiore Terme (Pr). Vicino al Castello di Tabiano sorge l’azienda agricola biologica Casa Pietra, che produce miele biologico e alleva le api secondo il pieno rispetto dei loro ritmi naturali. Attraverso degustazioni guidate si possono scoprire diverse tipologie di miele, come quello di acacia, castagno, tiglio, ma anche il polline, la pappa reale e la propoli: tutti prodotti biologici. D’altronde Casa Pietra è un’azienda agricola sostenibile, che impiega per le proprie attività soltanto energia solare e distribuisce cibo a km zero.

Azienda agricola Casa Pietra

Loc. San Vittore 31 - 49039 Salsomaggiore Terme (Pr)

Tel 338 1322157

Il Fucoré: un laboratorio di apicultura visitabile

Vicino a Borgonovo Val Tidone, l’azienda Il Fucoré ha tante arnie popolate da api e fuchi da visitare. Nella silenziosa Val Tidone, lontano dal caos delle città, si può anche soggiornare nel b&b e visitare il laboratorio di apicoltura, assaggiando il miele prodotto da loro.

Il Fucoré

Strada San Biagio 189 - 29011 Borgonovo Val Tidone (Pc)

Tel 347 1106764

Azienda agricola Biofilìa: api e agricultura sostenibile

In Val Vezzeno, nella Riserva naturale geologica del Piacenziano, nell’azienda Biofilìa è possibile trovare una grande varietà di miele: acacia, melata, girasole, tarassaco e altro ancora. È un luogo dove gli animali sono rispettati e la bellezza dei loro polli ornamentali affascina i più piccoli. Importanti sono anche le produzioni dell’orto e del frutteto, dove si trovano più di 20 tipologie di mele. Si trova su un sentiero del CAI e rappresenta anche un punto di partenza per esplorare la natura emiliana a piedi o in bici.

Azienda agricola Biofilia

Località Cà D’Adamo 1 - 29025 Sariano (Pc)

Tel 0523 858172

L'azienda Biofilìa