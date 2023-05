Canarie, un viaggio tra oceano, parchi naturali, vulcani, borghi e spiagge

I colori sono quelli del blu del mare, del verde splendente della sua ricca flora, delle tonalità rossastre del terreno. Le Isole Canarie si trovano all’incrocio tra tre continenti, nell’incontaminato Oceano Atlantico e sotto il cielo stellato più limpido del vecchio continente. Un ricco patrimonio paesaggistico e culturale è tutto da scoprire: la festa nazionale, El Día de Canarias, si celebra ogni anno il 30 di maggio. La ricorrenza è quella della prima seduta del Parlamento delle Canarie, che si era tenuta nel 1983. Ecco i paesaggi unici da scoprire nelle Canarie, dove scoprire una natura incontaminata e una biodiversità preziosa riconosciuta anche dall’UNESCO. Da non perdere anche le baie nascoste più belle dell'arcipelago.

Le Canarie offrono magnifici paesaggi per immergersi nella natura più incontaminata

I punti chiave:

Tenerife, nelle Canarie: tra natura e storia

Dal mare fino ai picchi vulcanici più alti: Tenerife vanta una ricchezza di spazi naturali senza paragoni. Le acque turchesi e le sabbie dorate, tra cui spicca la playa del Duque, non sono l’unica attrattiva di un’isola unica. A Tenerife, infatti, si trovano ben due siti patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il primo è San Cristóbal de la Laguna, che fu la prima città delle Canarie a ottenere questo prestigioso titolo, e il Parco nazionale del Teide, dove si trova la vetta più alta della Spagna, a 3.715 metri sul livello del mare.

Tenerife, nelle Canarie, è una delle isole più visitate al mondo 1/3 Il parco nazionale del Teide ospita la vetta più alta della Spagna 2/3 Garachico, borgo tipico della Canarie, si trova a Tenerife 3/3 Previous Next

Natura e storia si fondono sull’isola delle Tenerife. A nord si trova Garachico, borgo tipico della Canarie che fu fondato da un banchiere genovese alla fine del XV secolo. La città fu distrutta da un’eruzione vulcanica e poi rinacque, dando vita a un patrimonio architettonico affascinante. Garachico è circondata dal pino delle Canarie e da un’antica scogliera che separa il centro storico dall’entroterra.

Gran Canaria: un’isola dai mille volti

Dagli affascinanti tramonti offerti dall’insenatura di Guayedra e dalle spiagge incontaminate dove buttarsi un mare cristallino fino alla maestosità del Parco naturale del Nublo. Tra vallate, rocce, scogliere, territori vulcanici, Gran Canaria è un’isola che offre una varietà di paesaggi naturali senza paragoni. L’Unesco ha dichiarato il 46% della sua superficie come Riserva della biosfera.

Il parco natural del Nublo, a Gran Canaria

Gran Canaria è stata, nel corso del tempo, al centro di racconti che hanno affascinato e ispirato scrittori e intellettuali. Tra questi Benito Pérez Galdós, che fu uno degli autori di spicco della letteratura realista nella Spagna dell’ottocento, o Agata Christie, che ambientò alcuni dei suoi gialli proprio su quest’isola.

Lanzarote, nelle Canarie: un’isola misteriosa

Terra scura, clima arido, profonde buche e un’aura di mistero che la avvolge. Lanzarote è il luogo in cui trovare una connessione intima con la natura. Riconosciuta dall’Unesco come Riserva della biosfera e Geoparco, le condizioni in cui si trova consentono un’agricoltura vitivinicola di alta qualità. La Geria è l’area dove si coltiva la vite proteggendola con muretti a secco e buche scavate nella roccia. Da non perdere anche la visita al Parco nazionale del Timanfaya, oltre 5.000 ettari in cui troviamo una vegetazione incontaminata dove rosso e arancio si fondo all’ocra, al nero e al marrone.

Lanzarote, nelle Canarie, si immerge nell'Oceano atlantico più incontaminato

Fuerteventura, nelle Canarie: tra cielo e terra

Il poeta Miguel de Unamuno descrisse Fuerteventura come “una meraviglia della natura”. È la più antica delle isole delle Canarie e nasconde delle bellezze segrete da scoprire. Fuerteventura è stata riconosciuta dall’Unesco come Riserva della biosfera, con tredici aree naturali protette. La Montaña Tindaya, considerata sacra, è attraversata da alcuni percorsi. Il Parco rurale di Betancuria è il primo borgo dell’isola; il parco nazionale delle Dune di Corralejo è un’estesa superficie di sabbia modellata dal vento.

Una delle spiagge cristalline di Fuerteventura 1/3 Betancuria, primo borgo dell'isola di Fuerteventura 2/3 A Fuerteventura si trovano tredici aree naturali protette 3/3 Previous Next

Ma Fuerteventura offre anche molto altro. Sicasumbre è un belvedere astronomico che consente di toccare le stelle con un dito. Da non perdere, nella parte sudorientale, la penisola di Jandia, dove godersi il sole o praticare sport.

La Gomera, nelle Canarie: un’immersione nella natura

La Gomera è stata riconosciuta come Riserva della biosfera dall’UNESCO nel 2011. Luoghi unici, come foreste millenarie, profondo dirupi, acque dalla biodiversità preziosa la rendono un paradiso naturale senza paragoni. Nella spiaggia di La Cueva gli appassionati di immersioni troveranno il luogo ideale per praticare questa disciplina.

Alla scoperta dei parchi naturali di La Gomera, nelle Canarie

Il vero tesoro dell’isola è però il parco nazionale di Garajonay, dove si conserva l’area più estesa dell’arcipelago della Canarie, detta monteverde. Felci e faggi, foreste di laurisilva, presente in pochi luoghi al mondo e qui estesa per quasi 4.000 ettari. Per questo motivo è Patrimonio dell’umanità.

El Hierro, nelle Canarie: ai confini del mondo

Fino alla scoperta dell’America era considerata il limite del mondo. El Hierro oggi è un geoparco, riserva della biosfera Unesco. La varietà sorprendente del paesaggio la rendono un’isola preziosa e amata dai turisti, anche perché le dimensioni ridotte ne consentono visite agevoli in pochi giorni. Il Camino de Jinama è un percorso di poco più di tre chilometri tra paesaggi e panorami straordinari.

El Hierro, nelle Canarie, era considerata il limite del mondo

El Hierro è un’isola che fa bene alla salute. Qui, infatti, si trova uno dei centrali termali più antichi d’Europa, il Pozo de la Salud, fonte di acque minerali medicinali con preziose proprietà curative.

La Palma, nelle Canarie: un’isola dove la natura è esuberante

È l’isola più giovane delle Canarie. Riserva della biosfera, La Palma si caratterizza per una bellezza naturale rigogliosa, colori vivaci ed energie incontenibili.

Qui si trova il parco nazionale della Caldera de Taburiente, uno degli ambienti più spettacolari dell’isola. È un impressionante cratere vulcanico dove si conserva un inestimabile tesoro di diversità geologica e biologica. Oltre mille sentieri attraversano il bosco di pini: una fatica che sarà ricompensata dagli angoli più nascosti e incontaminati di La Palma.

La Palma è l'isola più giovane delle Canarie

La Graciosa, nelle Canarie: un angolo di paradiso

Grande soltanto 30 chilometri quadrati, La Graciosa è un’isola preziosa. Lontana dalla frenesia e dal caos della città, è il luogo ideale per chi vuole perdersi nell’oceano Atlantico e nella natura più incontaminata. Insieme agli isolotti di Alegranza, Montaña Clara e Lobos compone il Parco naturale dell’arcipelago Chinijo, la più grande riserva marina d’Europa. Tra spiagge bianche, acque cristalline e un’incredibile e preziosa biodiversità dei suoi fondali, ideali per le immersioni.

La Graciosa, trenta chilometri quadrati di meraviglie nelle Canarie

Da non perdere anche la visita ai vicoli di Caleta de Sebo. È un incantevole centro abitato, gioiello di La Graciosa: casette bianche, strade sterrate, è il posto ideale per degustare pesce appena frescato contemplando un magnifico panorama. Le spiagge di El Salado, la Francesca e la Cocina sono il luogo per rilassarsi in acque limpide.