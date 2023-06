Estate in montagna? Ecco le offerte da cogliere al volo

L’estate in montagna è già iniziata. Trekking, bici, sci estivo ma anche relax, vacanze su misura e tante esperienze da vivere in quota. Sempre approfittando di offerte e pacchetti convenienti. Ecco le migliori occasioni d’inizio stagione selezionate da Montagnagratis.it e tutte le esperienze da fare in quota.

1. Speciale trekking a San Martino di Castrozza

Quest’estate scopri il Park2Trek Dolomites, un trekking per escursionisti esperti, approfittando del pacchetto in offerta con 7 notti nei rifugi. Da 550€!





San Martino di Castrozza, paradiso per il trekking

2. Sci estivo: Summer Snow Camp a Cervinia

Hai ancora voglia di sciare? Quest’estate puoi farlo a Cervinia, con un pacchetto in offerta: da 3 a 6 giorni con hotel, skipass e scuola sci. Da 400€!





Sci estivo a Cervinia

3. Tante esperienze scontate al Diavolezza

Scopri tutto quello che puoi fare quest’estate al Diavolezza (2978 metri di quota), in Svizzera. Tante esperienze indimenticabili per tutti!

La montagna da vivere a Diavolezza

4. Vacanza su misura in offerta a Livigno

Approfitta dell’offerta dell’hotel Montivas Lodge di Livigno: soggiorno da 4 notti con buono per spa, ristorante o noleggio, e tanti altri vantaggi. Da 392€!

Hotel Montivas Lodge di Livigno

5. Una bella novità al Monte Cavallo di Vipiteno

Quest’estate prova “Panorama Mountain Coaster”, la nuova pista estiva per slittino al Monte Cavallo di Vipiteno: divertimento garantito!

Panorama Mountain Coaster, la nuova pista estiva per slittino al Monte Cavallo

6. Carinzia: offerte ed esperienze per tutti!

Scopri la varietà e goditi la natura del Lago Millstätter See, Bad Kleinkirchheim e i Monti Nochberge, nella regione della Carinzia, in Austria. Ci sono tante offerte!

Tante le proposte per l'estate in Carinzia

7. Pacchetti famiglia nella regione di Villach

Escursioni, rifugi, laghi e terme a prezzi speciali per grandi e piccoli! Tutto nella regione di Villach, in Carinzia. Con pacchetti in offerta a partire da 126€!

Villach in estate

8. Sconto sulle collezioni outdoor da DF-Sport Specialist!

Se vai sul sito di DF-Sport Specialist e inserisci il codice promozionale di Montagnagratis: hai subito 30 euro di sconto sulle collezioni estive degli sport outdoor!





Sconti da DF-Sport Specialist per l'attrezzatura per la montagna