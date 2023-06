 Connubio perfetto tra natura e glamour: i glamping trendy per l'estate 2023

Trascorrere le vacanze in un glamping, ossia un campeggio di lusso degni di una stanza di hotel, è diventato un vero e proprio trend per il periodo estivo, in particolare per il 2023: una modalità per vivere un'esperienza unica immersa nella natura, senza rinunciare al comfort. Il glamping combina il lusso di una sistemazione confortevole con l'esperienza di vivere a contatto diretto con la natura. Gli alloggi sono arredati con gusto e dotati di tutti i comfort moderni, offrendo un ambiente accogliente e unico. Le strutture proposte nei glamping sono progettate per avere un impatto minimo sull'ambiente circostante.

I glamping sono adatti per tutti, dalle coppie in cerca di una fuga romantica agli amanti della natura che vogliono immergersi in un ambiente selvaggio. È una vera e propria esperienza di lusso in armonia con la natura. In Italia e all'estero ci sono numerosi glamping originali che offrono un'esperienza indimenticabile. Sia che preferiate la tranquillità della campagna italiana o avventurarvi in nuove destinazioni, i glamping più originali vi offriranno una combinazione perfetta di comfort e avventura.

Esperienza unica tra le Dolomiti: i futuristic glass cube degli Skyview Chalets

Immersi nella natura, i Cubi di Vetro sul Lago di Dobbiaco (Bz) offrono la possibilità di sognare a occhi aperti. Situati nei pressi del Lago di Dobbiaco (Bz), questi avveniristici chalet in vetro e legno si fondono perfettamente con il bosco circostante, offrendo una vista mozzafiato sulle Dolomiti, riconosciute come Patrimonio Mondiale Unesco e sulle acque cristalline lacustri. Gli chalet sono caratterizzati da un design architettonico che, oltre a essere indipendente e riservato, si mimetizza tra gli alberi, consentendo agli ospiti di godere della natura circostante anche dal tetto. Durante la notte, è possibile sognare sotto un cielo stellato che sembra non avere fine.

Skyview Chalets in Alto Adige

All'interno di ogni Chalet, gli ospiti possono usufruire di una sauna privata a raggi infrarossi e, nella versione deluxe, di una jacuzzi idromassaggio sul terrazzo panoramico, dove possono rilassarsi rimanendo in stretto contatto con l'ambiente circostante. A pochi passi dai sentieri dei parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies (Bz), le giornate trascorrono in perfetta armonia, lasciandosi coccolare dalle acque del lago o passeggiando a piedi scalzi lungo il suggestivo percorso kneipp. Inoltre, è possibile godersi un'esperienza in barca o in pedalò. La colazione, a base di prodotti biologici locali, può essere gustata sul patio dello chalet grazie al servizio di consegna a domicilio.

Skyview Chalets | Toblacher See 3 39034 Dobbiaco (Bz) | Tel 0474 973138

Sant'Egle: l'incanto dell'agriturismo biologico e glamping nella Maremma

Sant'Egle è un incantevole agriturismo biologico con glamping situato nel cuore della Maremma, nel suggestivo borgo di Sorano (Gr). Questa struttura ha origine da un'antica dogana del 1600 che è stata trasformata in un luogo accogliente dove vivere un'esperienza autentica a contatto con la natura, godere la vita all'aria aperta e fare delle piacevoli escursioni in bicicletta. Il soggiorno nelle due luxury tent è un'esperienza unica che lascerà incantati. Inoltre, la struttura offre agli ospiti un portico arredato con comodi divani e cuscini, un incantevole giardino con un maestoso albero secolare sotto il quale è possibile rilassarsi su amache e chaise longue, nonché numerosi spazi all'aperto dove godersi la natura.

Sant'Egle in Toscana

Il WWF ha riconosciutola struttura come il miglior esempio di sostenibilità e conservazione della biodiversità in Italia. Infatti, l'energia utilizzata nella struttura è prodotta al 100% da fonti rinnovabili. La colazione è preparata con prodotti biologici provenienti dall'azienda o da altre realtà biologiche locali. Sant'Egle dispone anche di una piscina a base di acqua salata e una vasca idromassaggio con acqua calda. Inoltre, è stato creato un teatro di paglia dove assistere a spettacoli o a proiezioni cinematografiche sotto le stelle.

Glamping e Agriturismo biologico Sant'Egle | Via Case Sparse 18 58010 Sorano (Gr) | Tel 329 425 0285

Laghi Nabi: un'oasi di lusso e relax tra lodge galleggianti e attività all'aria aperta

Un'esperienza unica di lusso e natura si fonde armoniosamente a Laghi Nabi, la prima oasi naturale della Campania (Ce). Qui, eleganti tende e lodge di design galleggiano graziosamente sui laghi, offrendo uno scenario incantevole circondato dalla rigogliosa vegetazione. Questo è il primo glamping nel Sud Italia, un'opera di bioarchitettura che combina strutture ecosostenibili indipendenti, spaziose e innovative. Gli specchi d'acqua visitati dagli uccelli acquatici ospitano queste strutture, che offrono l'avventura e la libertà del campeggio, senza rinunciare alle comodità di un hotel di lusso.

Laghi Nabi in Campania

I lodge a borgo lago, sorretti da palafitte in legno, sono una meraviglia da ammirare, con patio esterni e percorsi privati. Inoltre, la splendida Tenda Safari è l'ideale per coppie di amici o famiglie, con una spiaggia riservata e accesso diretto al lago, un patio esterno dotato di idromassaggio e una vista mozzafiato. A Laghi Nabi, gli ospiti possono immergersi in una serie di attività acquatiche, come canoa, pedalò e lezioni di vela, oppure dedicarsi a sport come mountain bike, birdwatching ed equitazione. Chi preferisce rilassarsi può godersi il sole e fare una nuotata in piscina.

Laghi Nabi | Via Occidentale - 81030 Castel Volturno (Ce) | Tel 081 1865 8108

Un paradiso per gli amanti del cioccolato: il villaggio sloveno Chocolate Village by the river

La Slovenia è famosa per il suo villaggio del cioccolato, dove casette panoramiche sono costruite sugli alberi e intorno a un pittoresco laghetto naturale. Questo villaggio unico, chiamato Chocolate Village by the river, offre lussuosi alloggi glamping nel parco Natura 2000, a soli 5 km da Maribor e vicino alla pista ciclabile internazionale Drava. Qui, la natura è la protagonista assoluta, ma il cioccolato ha un ruolo di primo piano. Si può gustare il cioccolato a colazione, partecipare a laboratori ed esperienze dedicate a esso e scoprirlo come ingrediente di cosmetici e massaggi benefici. Non solo, si può persino concedersi un bagno al cioccolato sulla terrazza del lodge benessere, immerso tra gli alberi. Questo spazio di relax è dotato di sauna finlandese, area da tè e una grande finestra panoramica che offre una vista mozzafiato.

Luxury Glamping Chocolate Village in Slovenia

Il fiume nelle vicinanze regala meravigliosi panorami, sentieri per escursioni e opportunità per praticare sport acquatici, come canoa, vela e stand-up paddle boarding. Il villaggio del cioccolato in Slovenia è davvero un luogo unico, che unisce la bellezza naturale e il piacere del cioccolato in un'esperienza indimenticabile.

Luxury glamping Chocolate Village | Limbuško nabrežje 6 - 2341 Limbuš - Slovenia | +386 2 460 02 00