Come in una favola… a Dresda per la notte dei castelli (in cui puoi dormire)

Sogni una notte da favola? Il sogno diventa realtà a Dresda. La magnifica capitale settecentesca della Germania dell’Est sulle rive dell’Elba è ancora più magica nella notte dei castelli, la Dresden Schlössernacht, il 15 luglio. Notte in cui, appunto, i pernottamenti saranno da favola. L’incantesimo avvolge le tre ex residenze reali Albrechtsberg, Eckberg e Lingner e si diffonde per i parchi dei castelli lungo un percorso illuminato di 6 km diviso in 15 tappe. A rendere questa notte al chiaro di luna così fantastica, costellata da inusuali esperienze multimediali e sensoriali, è la coreografia di luci, musiche e danze nel parco del castello di Albrechtsberg. Concerti di musica di vario genere (jazz, rock, tango, musica latina e altro) e piste da ballo improvvisate ritmano questa passeggiata notturna piena di sorprese che si conclude al Saloppe, un’area verde sulle sponde del fiume Elba, tra il castello di Albrechtberg e la Neustadt, dove si trova la più popolare e antica taverna di Dresda. Tra balli, tante delizie culinarie, birre locali e i vini del vigneto di Proschwitz, la festa prosegue qui fino alle prime ore del mattino, dopo la colorata esplosione di fuochi d’artificio sullo skyline di Dresda e sul fiume Elba. La magica Notte dei colori ha inizio alle ore 17. Il biglietto costa 48 euro (acquistabile online o negli uffici del turismo di Dresda). Solo con il biglietto VIP, al costo di 165 euro, si può entrare nel castello di Albrechtsberg come ospiti, gustare un buffet di alta qualità e una gamma selezionata di bevande. Il biglietto per la Notte dei Castelli di Dresda è incluso nel pacchetto "Castle Night Special" che offre 2 notti in camera doppia o singola con prima colazione in hotel a 4 e 5 stelle della città a partire da 215 euro.

Dresda in tutta la sua bellezza

Moritzburg Festival: musica classica in ambienti da favola

Ma la magia non finisce qui. Ogni anno ad agosto (4 al 20 agosto 2023) il castello barocco di Moritzburg e altre splendide location di Dresda e dintorni ospitano concerti di musica da camera di celebri solisti ed ensamble della scena internazionale. La Moritzburg Festival Orchestra, formata da giovani strumentisti di alto livello, è diventato un reputato laboratorio creativo musicale sin dalla sua creazione nel 2006. I concerti si tengono principalmente sulla terrazza nord e nelle sale del castello. Altri luoghi in cui risuonerà la musica sono la Chiesa Luterana di Moritzburg, il Castello e il parco di Proschwitz e il Palazzo della Cultura di Dresda. Il picnic musicale nel parco del Castello di Proschwitz, la domenica 13 agosto alle ore 11, è un evento tra i più sentiti, aperto alle famiglie oltre che a tutti gli amanti della musica da camera. Immersi nella natura del grande parco di Moritzburg e circondati da uno specchio d’acqua, il festival di Moritzburg è un must per gli amanti della musica, ma anche un’ottima occasione per decidere di andare a visitare il castello e le sue ricche sale. Una chicca da non perdere visitando il parco è sicuramente il “Castelletto dei fagiani”, uno splendido edificio con un porticciolo in miniatura e un delizioso faro in stile Rococò.

Castello di Moritzburg. Foto: Davy Doggen

Dormire nei castelli a Dresda e dintorni

Ma come dicevamo, il bello è che si può dormire in castello. Il Castello di Eckberg è l’unico delle tre dimore storiche sulla riva destra dell’Elba ad offrire anche il pernottamento agli ospiti, in eleganti camere superior a 4 stelle oppure in confortevoli camere a tre stelle nelle antiche scuderie. Il Castello è servito anche da un ottimo ristorante: sia che si ceni nella storica sala o nel giardino d’inverno con finestre gotiche alte fino al soffitto, la vista è davvero magnifica sul fiume Elba, sulla storica città di Dresda e in lontananza sulla Svizzera Sassone.

Il Castello di Eckberg

Castello di Eckberg | Betriebsgesellschaft mbH, Bautzner Str. 134 - 01099 Dresda, Germania | Tel 351 80990

Il Dresden Pillnitz Palace Hotel

Il Dresden Pillnitz Palace Hotel si trova ai margini del grande parco del Castello di Pillnitz, in una posizione splendida adagiato sulla riva del fiume Elba a pochi km da Dresda. Il piccolo albergo a quattro stelle con tre suite e 42 camere invita a scoprire di più sulla vita alla corte del principe Augusto il Forte. I giardini maestosi, la vicinanza al fiume e l’imponente architettura in stile chinois del palazzo creano un’atmosfera davvero magica.

Dresden Pillnitz Palace Hotel | August-Böckstiegel-Straße 10 – 01326 Dresda | Tel 35126140

L'hotel Kempinski, tra i più eleganti 5 stelle in Europa

Nel famoso Taschenbergpalais, palazzo adiacente al Castello Reale di Dresda, oggi sede dell’hotel Kempinski, tra i più eleganti 5 stelle in Europa, si è consumata la storia d’amore tra Augusto il Forte e la nobile Anna Constantia. Il principe, innamoratissimo di questa donna, diede ordine di costruire un palazzo tutto per lei adiacente al castello reale e collegato appositamente da un ponte per permettere ai due di incontrarsi segretamente. Trascorrere un soggiorno in questa cornice così suggestiva sarà come vivere gli anni più fiorenti dell’epoca barocca e del mito di Augusto.

Hotel Kempinski | Taschenberg 3 - 01067 Dresda, Germania | Tel +49 351 49120

Tutti i palazzi, i giardini e i castelli della Sassonia in un’unica tessera

La regione della Sassonia vanta 50 residenze da favola da visitare, tra palazzi storici e castelli, monasteri, rocche e fortezze. Con la tessera schloesserland-Pass (al costo di 20 euro per 10 giorni o 40 euro per tutto l’anno) l’entrata in queste dimore è sempre gratuita.