I migliori viaggi in mongolfiera per scoprire le bellezze del mondo dall'alto

L’Italia è un paese ricco di paesaggi mozzafiato. Dalle vette alpine alla Pianura Padana, dagli Appenini in Toscana con i piccoli borghi sparsi qua e là fino al mare cristallino che bagna la penisola. Il nostro è un paese da scoprire, e per farlo si può anche salire in alto. La mongolfiera è l’ideale per vivere un’esperienza indimenticabile nel cielo, in coppia, tra amici o in famiglia. Si può infatti fuggire dalla folla e passare del tempo in un’atmosfera unica, ancora meglio se all’alba o al tramonto, lasciandosi semplicemente trasportare dal vento. Ecco 10 itinerari in altrettanta regioni italiane da scoprire, oltre a quattro destinazioni internazionali in cui il viaggio in mongolfiera è un’esperienza da non perdere.

In mongolfiera tra le bellezze italiane

I punti chiave:

Toscana: in mongolfiera sopra gli Appennini e i borghi

Le colline toscane e i suoi borghi medievali, da Pienza a San Gimigliano, sono un territorio conosciuto e amato in tutto il mondo. Ma sorvolarli in mongolfiera è un’esperienza inedita e imperdibile. Dalle meraviglie della Val d’Orcia alla campagna, ai piccoli paesini che sorgono sulle colline come diamanti preziosi ricchi di storia e di arte, è la Toscana una delle regioni da scoprire dall’alto a bordo di una mongolfiera. Anche perché, una volta scesi, la magia continua tra calici di vini pregiati (il Chianti su tutti) e le visite ai più bei borghi della regione. Da non perdersi Siena, la piccola Monteriggioni o la città medievale di Volterra. E poi ancora un’opportunità unica: un tour in Vespa tra le colline del Chianti.

In mongolfiera nei territori di Siena

Lombardia: itinerari in mongolfiera con vista sulla Pianura Padana

Siamo a San Colombano al Lambro, a 35 km da Milano, nel territorio vicino a Lodi e a Pavia. In questo territorio le viti danno un gustoso vino, l’unico Doc della provincia di Milano. Il punto di decollo del tour in mongolfiera viene scelto in base alla direzione del vento, per essere sicuri di passare vicino alla collina di vitigni. La vista dall’alto è splendida: con un solo sguardo si possono vedere le città di Pavia e di Piacenza e, con un po’ di fortuna, nelle giornate più limpide si possono distinguere chiaramente i grattacieli di Milano. La vista arriva fino alle vette delle Prealpi e degli Appennini, scorgendo anche il Po che scorre nella campagna. Nel pacchetto dell’esperienza è anche compreso un brindisi con i prodotti e il vino locali, dopo l’atterraggio.

Piemonte: in mongolfiera con vista sulle Langhe e sulle Alpi

Un viaggio per scoprire la bellezza dei vigneti delle Langhe dall’alto. È un territorio che produce alcuni dei vini più pregiati del mondo e qui si può vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Salendo in alto, il viaggio viene deciso dal vento. La vista è sempre magnifica: dal Castello del Barolo a quelli di Monforte, Serralunga o Grinzane Cavour, fino alle più alte vette alpine che circondano il Piemonte. Sono tutti territori patrimonio dell’umanità Unesco. Nel servizio, disponibile tutto l’anno, è anche compreso un assaggio di alcuni dei migliori prodotti locali delle Langhe.

I vigneti delle Langhe, da scoprire in mongolfiera

Emilia-Romagna: un viaggio in mongolfiera con vista Appennini

L’itinerario emiliano parte da Carpineti (Re) ed è una magnifica esperienza per chi non vuole perdersi la possibilità di osservare l’Emilia-Romagna all’alba. Il viaggio dura circa due ore e mezza e sorvola gli Appennini Tosco Emiliani con vista su alcune delle più belle cittadine dell’Emilia. L’esperienza è ancora migliore perché può svolgersi all’alba o al tramonto, quando la luce del sole regala paesaggi emozionanti ancora più belli se vissuti dall’alto. La mongolfiera può salire fino all’altezza di 1.500 metri. Poi, dopo essere scesi, immancabile la visita nelle vicine Reggio Emilia, Piacenza e Parma, dove godersi un pranzo o una cena a base degli eccellenti prodotti locali del territorio.

Campania: un viaggio nel passato di Paestum in mongolfiera

Non è soltanto un viaggio nei cieli della Campania, ma è soprattutto un vero e proprio ritorno al passato. A Paestum, provincia di Salerno, si trova uno dei siti archeologici più celebri del mondo. Visitarlo in mongolfiera significa sorvolare l’antica città di Paestum per vedere, in un solo colpo d’occhio, tutti i templi di origine greca del parco archeologico, come quello dedicato alla dea Era. La sensazione sarà quella di essere nell’antica Magna Grecia.

Per gli amanti della mongolfiera da non perdere il Paestum Balloon Festival, in programma dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. Si radunano le migliori mongolfiera d’Europa ed è uno spettacolo mozzafiato vederle alzarsi tutte insieme sopra i templi di origine greca. Tra le altre attività previste molti eventi, esibizioni di artisti da strada, parco giochi oltre a ristorante e bar disponibile per tutti.

Puglia: in mongolfiera sopra i trulli della Valle d’Itria

Nel sud Italia, la Puglia è una regione magnifica e la Valle d’Itria è uno dei territori più belli da scoprire. Tra le cittadine più belle spiccano sicuramente Alberobello, con i suoi inconfondibili trulli bianchi, Martina Franca e Ostuni, noto centro turistico soprannominata “la città bianca”. E poi il mare, che qui è cristallino, luogo ideale per rilassarsi su spiagge tranquille. Salire su una mongolfiera qui significa alzarsi fino in alto e vedere un panorama magnifico aprirsi lentamente davanti ai propri occhi. Lo spettacolo è persino migliore quando le prime luci dell’alba illuminano il mare e la campagna pugliese con i suoi uliveti e vigneti. Il viaggio in mongolfiera dura circa un’ora. Una volta scesi, un cestino con i migliori prodotti locali attende gli avventurieri. E poi via, alla scoperta del magnifico territorio della Valle d’Itria e delle sue spiagge.

Ostuni, la città bianca, vista dall'alto

Lazio: in mongolfiera tra i colli attorno a Roma

Uno dei punti più belli per la partenza in mongolfiera in Lazio è Magliano Sabina, comune a quaranta minuti circa a nord di Roma. Si tratta di un viaggio magnifico per scoprire la magia dei colli laziali, territorio lontano dalla frenesia della città dove il tempo sembra scorrere molto più lentamente. La mongolfiera sale tra le dolci colline, i vigneti e i castelli e sale in alto, per un momento di vera magia nel cielo di Roma. Per concludere, quale migliore modo di festeggiare se non un brindisi? Una volta scesi, immancabile la visita della Città Eterna, mentre per chi preferisce qualcosa di più tranquilli i magnifici borghi dei colli laziali offrono grandi opportunità per avventure, benessere o esperienze culinarie.

Sicilia: in mongolfiera nel cuore dell’isola

È un vero e proprio viaggio nell’entroterra della Sicilia, luoghi inediti ma meravigliosi, da scoprire in un solo colpo d’occhio dall’alto. Paesaggi mozzafiato per momenti indescrivibili a bordo di una mongolfiera che sale e che permette di vedere dall’alto boschi, piccoli paesi arroccati sulle colline siciliane e i piccoli laghi del territorio. Un’altra opportunità, per chi sta visitando l’isola, è di arrivare in mongolfiera fino alle pendici dell’Etna per ammirare da vicino il vulcano e la natura che lo circonda. Poi, una volta scesi, è d’obbligo visitare le magnifiche città siciliane, ricche di arte e cultura, e immergersi nel mare cristallino per rilassarsi dopo l’avventura.

Veneto: in mongolfiera per un viaggio nel medioevo

Cittadella, in provincia di Padova, è una delle città medievali più famose del mondo, l’unica con una cinta muraria completamente percorribile. Visitare i suoi monumenti e le sue vie è un’esperienza unica in una perla del Veneto, ma è ancora meglio se lo si fa dall’alto. Dai territori vicino alla cinta muraria parte infatti la mongolfiera, che offre una vista unica su tutto il centro storico, sul territorio che circonda il comune fino ai monti che si stagliano lontano. Questa esperienza è l’ideale per chi ama il brivido dell’alzarsi in cielo con la mongolfiera e vuole respirare a pieno l’aria medievale di Cittadella.

Cittadella, in provincia di Padova, vista dall'alto

Valle d’Aosta: in mongolfiera tra le più belle vette italiane

È un territorio in cui la natura è incontaminata, dove domina il verde dei boschi alpini e il bianco della neve che colora le vette di alcune delle montagne più alte d’Italia e d’Europa. Qui, infatti, sorgono il Monte Bianco, vetta più alta del vecchio continente, il Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso, meraviglie naturali da scoprire non soltanto salendo in quota o osservandole dai magnifici hotel della zona. Un’avventura inedita ed emozionante è poterle vedere in un solo colpo d’occhio dall’alto di una mongolfiera. Tutte le mattine, dai pressi di Aosta, parte la mongolfiera che può raggiungere l’altezza di 3000 metri e permette di volare tra le più belle cime d’Alpine, non prima di aver potuto osservare i monumenti del capoluogo della regione. Qui è la natura a dominare, e dall’alto, nel silenzio del cielo, è ancora più bella.

Aosta vista dall'alto

Stati Uniti: in mongolfiera sopra Napa Valley

La Napa Valley si trova a nord di San Francisco, in California, ed è una regione vinicola conosciuta in tutto il mondo. Residenze lussuose impreziosiscono le dolci colline e le vaste distese di viti perfettamente ordinate da ammirare dall’alto a bordo di una mongolfiera. Da non perdere, una volta scesi, le degustazioni di vini nei centri urbani e locali dove assaggiare la gastronomia al suono della musica jazz. Tra le esperienze immancabili anche un tour guidato in triciclo elettrico nella regione vinicola di Sonoma.

Stati Uniti: il più grande raduno di mongolfiere al mondo è ad Albuquerque

È una vista mozzafiato quella delle centinaia di mongolfiere colorate che si innalzano al più grande raduno al mondo di mongolfiere del mondo. Siamo ad Albuquerque, città più popolosa dello stato americano del New Mexico, area dove si può volare in mongolfiera tutto l’anno. Il consiglio è di programmare il viaggio ad ottobre, quando si può assistere allo spettacolo della International Balloon Fiesta, con concerti e fuochi d’artificio a impreziosire l’evento. La magnifica Rio Grande Valley e le Sandia Mountain aspettano solo di essere viste dall’alto. E poi, una volta scesi, la visita alla città più grande del New Mexico, che sorge nel deserto ed è ricca di edifici storici da visitare. Tra le attività da fare, anche un’emozionante caccia al tesoro a tema zombi tra i più simbolici monumenti della città.

Ad Albuquerque si svolge il più grande raduno di mongolfiere del mondo

Svizzera: in viaggio in mongolfiera tra la neve e le Alpi

Dalla località sciistica di Gstaad si può salire fino a 3.050 metri di altezza all’alba, per una magnifica vista sulle Alpi svizzere e sui ghiacciai. Nelle giornate più limpide si può persino vedere fino al Monte Bianco. È un’occasione unica, da fare nell’ultima settimana di gennaio, quando si svolge il Festival Internazionale delle Mongolfiere di Château-d’Oex. Gli amanti dell’avventura potranno continuare la loro esperienza anche dopo essere tornati a terra, grazie alle fantastiche opportunità che il territorio offre. I turisti trovano infatti funivie, piste di sci, percorsi escursionistici per passeggiate in mezzo alle Alpi e alla natura. Tra le visite immancabili il Chateau Chillon, castello medievale sulle rive del lago di Ginevra, edificio storico più visitato di tutta la Svizzera.

Cambogia: in mongolfiera sopra Angkor Wat

Angkor Wat è uno dei siti archeologici più importanti e famosi del mondo, nonché simbolo della Cambogia. Sono oltre 200 ettari di un sito patrimonio dell’Unesco, monumento religioso più grande al mondo risalente al dodicesimo secolo. Angkor Wat è uno dei luoghi da visitare sia a piedi, attraverso i suoi santuari e le sue rovine, ma anche dall’altro. Visitarlo in mongolfiera significa vederlo in un solo colpo d’occhio, ancora meglio se all’alba o al tramonto, quando si crea un’atmosfera semplicemente magica. Una volta scesi, si può scegliere tra un tour di un’intera giornata tra i Templi di Angkor o visitare la città di Siem Reap, dove si trovano hotel, ristoranti e centri benessere per momenti di relax in Cambogia.