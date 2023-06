Ville, castelli e dimore: alla scoperta dei gioielli del Veneto

Ville Castelli Dimore con sottotitolo “Timeless Moments in The Land of Venice” è un progetto turistico unico al mondo. È nato dall’incontro tra 31 proprietari di ville, castelli e dimore di pregio del Veneto che hanno deciso di aprire ai visitatori le porte delle loro residenze colme di un fascino senza tempo e senza paragoni. Un patrimonio storico che per buona parte risale al momento in cui la Serenissima, rivolse il suo sguardo non più al mare ma all’entroterra, spostando il baricentro degli affari dal commercio marittimo all’agricoltura.

Le grandi famiglie nobili veneziane non rinunciarono alla bellezza delle loro residenze in terraferma e per la loro costruzione convocarono il fior fiore degli artisti dell’epoca (tra cui il Palladio, il Tiepolo o il Veronese) che fecero nascere la realtà delle Ville Venete: all’inizio solo “fabbriche del territorio” in cui si coltivavano le uve e si producevano e commerciavano vini.

Il Castello di San Pelagio

Alla scoperta dell’anima più autentica del Veneto

Oggi con “Ville Castelli Dimore” si vuole far vivere all’ospite esperienze autentiche ed esclusive nel solco della storia e guidarlo alla scoperta dell’anima più autentica del Veneto, tra arte, cultura e natura.

La natura è quella delle Dolomiti e della Valpolicella, dei Colli Euganei e Berici, del Lago di Garda e del Delta del Po. L’arte e la cultura sono quelle presenti nei borghi storici e nelle città d’arte che si trovano nell’intero territorio regionale. Ma anche custodite nelle stesse dimore storiche: infatti soggiornare in una di tali residenze, trasforma la vacanza in un’esperienza quasi mistica, con le lancette dell'orologio che sembrano correre all’indietro, per “conoscere” chi un tempo viveva tra quelle antiche mura.

Soggiorni unici e straordinari nel solco della storia

Soggiornare in una villa storica consente all'ospite di addormentarsi in una residenza di pregio e svegliarsi con una vista incredibile sulla natura circostante, fatta di giardini all’italiana, parchi secolari, vigneti e colline. Attraversare grandi saloni affrescati e corridoi pieni della luce calda del mattino fino a raggiungere la sala colazione a base di prodotti di stagione e a chilometro “buono”.

Poi passeggiare nel silenzio della natura delle Dolomiti o dei Colli Euganei e visitare il luogo dove si è pernottato, per scoprirne l’anima più autentica e godere delle splendide sale affrescate, in compagnia del proprietario che spesso è il discendente di una delle antiche famiglie patrizie della Serenissima. Infine concedersi un po’ di relax tra SPA e spazi verdi e una meritata degustazione di vini e prodotti del territorio all’interno di una delle cantine storiche presenti nelle stesse dimore.

Alcune residenze sono state progettate da Andrea Palladio, il grande architetto del Rinascimento italiano. Altre custodiscono diversi capolavori dell’arte italiana: ad esempio gli affreschi di Domenico Tiepolo e del figlio Giambattista e le decorazioni di Giallo Fiorentino con scene mitologiche e grottesche.

In questo modo “Ville Castelli Dimore”, diventa sintesi perfetta dell’anima del Veneto. Meta ideale per chi è alla ricerca del benessere a 360°, da quello fisico a quello mentale, grazie all’ampio ventaglio di offerte turistiche che spaziano dalla provincia di Belluno al Delta del Po.

Un sito web con l’intera offerta turistica delle location

La “rete” Ville Castelli Dimore ha un proprio sito internet. Un portale chiaro, veloce quasi sartoriale, che oltre a riportare l’intera offerta turistica ed esperienziale del gruppo di location, consente di prenotare la propria vacanza all’insegna della bellezza e del relax e scegliere tra molteplici tipologie di attività che spaziano dall’arte, alle degustazioni di vini e prodotti del territorio.

Ovviamente è possibile utilizzare tali location per eventi. Il portale accoglie anche i desideri del visitatore: dagli eventi aziendali, ai team building e servizi fotografici fino agli affitti in esclusiva, per vivere momenti unici come cerimonie e matrimoni.

Ville Castelli Dimore: location uniche per matrimoni perfetti

Grande attenzione è dedicata al comparto del wedding, oggi sotto i riflettori della richiesta nazionale ed internazionale. Infatti, pronunciare l’impegnativo “sì” sotto i soffitti affrescati di una splendida villa settecentesca o organizzare il matrimonio perfetto nella cornice unica delle Dolomiti o dei Colli Euganei, non ha prezzo.

Per tale motivo con questa rete di location è possibile trovare il luogo ideale per organizzare al meglio l’importante giorno sotto ogni aspetto, comunque lo si desideri: dall’elegante al green, dal semplice allo sfarzoso.

Ad esempio a Belluno c’è Villa di Modolo, una grandiosa costruzione del primo ‘800 disegnata dall’architetto Andrea Miari. Un gioiello ricolmo di atmosfere magiche e paesaggi da sogno in grado di regalare un sì tra magia e natura. I grandi spazi interni tra cui il grande Salone delle Vedute e la maestosa Sala delle Meridiane (di circa 300 metri quadri), sono il luogo ideale per una cerimonia conviviale dalle atmosfere raccolte. La vista sulla campagna e sui “Monti Pallidi” completa lo scenario e contribuisce a rendere unico ed irripetibile l’evento di una vita.

A Feltre, nella provincia bellunese, si può scegliere Villa Guarnieri, un complesso ottocentesco dall’atmosfera intima e familiare per un “sì” in una country house circondati dai vigneti che avvolgono la “Casa”, da cui provengono i due vini dell'azienda: Ombra del Cin e Artelus. Ci sono anche tre suite molto spaziose ricavate nel granaio dove un tempo venivano essiccate e conservate mele, noci, nocciole ed altri frutti, preziose risorse alimentari durante l’inverno.

Se invece il sogno è quello di sposarsi ai piedi dei colli Euganei, è possibile festeggiare un matrimonio in grande stile al Castello del Catajo a Battaglia Terme (Pd), una imponente dimora dove i Duchi d’Este e gli Asburgo organizzavano feste sontuose. Oggi è la location ideale per un indimenticabile ricevimento di nozze, grazie ai sei saloni completamente affrescati nel ‘500 dalla mano di Giovanni Battista Zelotti Le sale del piano nobile, sono direttamente collegate con le ampie terrazze panoramiche affacciate sull’anfiteatro naturale dei Colli Euganei, che permettono nella bella stagione di organizzare una parte o l’intero ricevimento anche all’aperto.

Sempre in provincia di Padova, si può scegliere il Giardino di Valsanzibio a Galzignano Terme e Parco Frassanelle Villa Papafava a Rovolon. Il primo, annesso a Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani, è famoso per la sua bellezza e per il labirinto in bosso più antico al mondo, capace di regalare un’atmosfera bucolica green chic. Nel secondo - per lungo tempo la dimora storica dei Conti Papafava dei Carraresi - è oggi possibile sposarsi con rito civile, nel verde del grande parco e con lo sfondo di diversi ambienti: la scalinata monumentale in trachite, il boschetto, le due grandi aie, la barchessa e la tinaia. Queste ultime due assieme al grande salone interno offrono una comoda alternativa in caso di pioggia.

A Due Carrare, una località alle porte di Padova, si trova il Castello di San Pelagio, un luogo quasi mistico in cui convivono una torre, un parco storico e una residenza signorile per una wedding experience unica ed originale. Sempre in provincia di Padova si può scegliere anche Villa Roberti, una struttura romantica con una ariosa barchessa porticata, una bella torre medievale e il giardino delle rose.

Invece nel rodigino, a Taglio di Po, la cornice perfetta per una cerimonia è offerta da Villa Ca’ Zen con lo straordinario palcoscenico del Delta del Po. L’ampio parco, il giardino della barchessa, l’antica aia in cotto e tutta la corte della Tenuta - che comprende anche la Cappella Gentilizia e la piscina esterna della Green Beach - costituiscono una location perfetta per pronunciare nel migliore dei modi il “si” più impegnativo della vita. All’interno della villa anche nove camere, alcune nell’ala ovest, la parte storica, dove si respira aria di autentica tradizione, altre nell’ala est che ha aperto le porte agli ospiti una decina di anni fa dopo una attenta ristrutturazione, nel rispetto dell’anima più autentica della dimora.

Se la scelta ricade su Treviso e le Colline del Prosecco si può scegliere Castelbrando a Cison di Valmarino, un imponente castello medievale con la funicolare panoramica, la Chiesa settecentesca di San Martino, le sale finemente decorate e le ampie e meravigliose terrazze. Il maniero, acquistato e completamente restaurato dalla famiglia Colomban, che lo ha riportato all’originale fascino, è oggi una struttura ricettiva che offre ai visitatori un servizio lussuoso, discreto e attento ai particolari. Per tale motivo è particolarmente adatto per coronare il sogno d’amore di ogni coppia in una cornice unica.

Villa Guarnieri 1/3 Castelbrando 2/3 Castello del Catajo 3/3 Previous Next

Sempre in provincia di Treviso ci sono anche il Castello di San Salvatore, gemma dei manieri tardomedievali italiani di proprietà della Principessa Isabella Collalto de Croÿ, dove si può vivere un matrimonio immersi nell’arte e nel fascino dei secoli passati e Villa Premoli, un angolo di storia e bellezza con vista sui romantici colli asolani e sulle Colline del Prosecco.

Per gli amanti di Venezia e dei suoi canali, lo sfarzo di Villa Foscarini Rossi a Stra, permette di trasformare il “grande giorno” in un evento tra affreschi trompe-l'œil e luoghi dal fascino senza tempo. E come se non bastasse, nella villa padronale c’è anche il Museo della Calzatura che raccoglie 1350 modelli femminili di lusso, prodotti dal Calzaturificio Rossimoda dagli anni ‘60 a oggi, per i più grandi brand internazionali.

Invece a Verona, la città di Romeo e Giulietta, c’è Villa Della Torre, un gioiello rinascimentale oggi di proprietà della famiglia Mastella Allegrini. Si trova a Fumane, ospita l’antica cantina ed un elegante Wine&Art Relais e dà la possibilità di celebrare il proprio rito, civile o religioso, nel Tempietto consacrato.

Sempre in provincia di Verona, ad Arbizzano di Negrar, si incontra Villa Mosconi Bertani un prestigioso complesso monumentale risalente alla prima metà del ’700 e dedicato alla produzione di vini. Gli spazi molteplici e diversificati, i due giardini e il romantico parco di otto ettari immerso in un esteso brolo cinquecentesco disegnano la cornice perfetta per pronunciare il fatidico “si” in una location affacciata sulla Valpolicella classica a soli 15 minuti di macchina da Verona.

Non sono da meno le dimore che si trovano nel vicentino tra cui il Castello di Thiene che, ancora oggi, i conti Thiene abitano e custodiscono con passione, offrendo alle coppie che lo scelgono il fasto e la raffinatezza di una nobile dimora, uniti al calore di casa e la settecentesca Villa Valmarana ai Nani posta sulla punta del colle di San Bastian a pochi passi dal centro storico di Vicenza. La Palazzina e la Foresteria con i parchi e i roseti sono la cornice magica in cui poter celebrare il rito civile oppure allestire, con svariate soluzioni, un perfetto ricevimento. Le sale interne – completamente affrescate da un importante ciclo pittorico del ‘700 realizzato dai Tiepolo – creano un’atmosfera intima e accogliente. I giardini e le terrazze panoramiche, che si affacciano sull’anfiteatro naturale della Valletta del Silenzio, sono luogo ideale per una festosa celebrazione e un indimenticabile servizio fotografico. È anche possibile soggiornare nelle suite “Achille e Ifigenia”. Situate al primo piano della Palazzina, aprono le loro porte a tutti coloro che vogliono assaporare il piacere di vivere in una Villa del Settecento, a pochi passi dal centro storico di Vicenza.

Infine sempre in provincia di Vicenza c’è Villa Godi Malinverni - la prima villa realizzata da Andrea Palladio e Patrimonio dell'Umanità Unesco sin dal 1996 - dove si possono celebrare le nozze tra saloni affrescati, splendidi giardini all'italiana e l'immenso parco romantico ottocentesco e Villa di Montruglio della Contessa Fanny Camerini, che assicura una cerimonia impeccabile con vista sui Colli Berici, circondati da un parco secolare.

Villa Mosconi Bertani 1/3 Villa Godi Malinverni 2/3 Villa Valmarana ai Nani 3/3 Previous Next

Intermezzi gustosi nelle ville o nelle vicinanze

Una delle certezze del Veneto è la bontà. Questa è terra di eccellenze enogastronomiche, soprattutto in fatto di vini: dal Prosecco al Serpino (famoso vino fruttato dei Colli Euganei); dal Tai Rosso (dei Monti Berici) al Cabernet, dall’Amarone al Valpolicella.

In alcune ville è anche possibile concedersi intermezzi gustosi. Ad esempio a Castelbrando a Cison di Valmarino (TV), tradizione e innovazione si sposano armoniosamente nei due accoglienti ristoranti del castello: il “Sansovino”, raffinato ed elegante e “La Fucina”, più moderno e informale. A Villa Premoli, sempre in provincia di Treviso, è da provare l’Aperi-lunch in Villa con degustazione di vini biologici del territorio con l’accompagnamento di un gran piatto di salumi, verdure dell’orto di casa, uova delle loro galline, formaggi locali e olive e olio bio della Villa.

A Lugo di Vicenza, nella barchessa di Villa Godi Malinverni è possibile assaporare i prodotti locali al Ristorante Torchio Antico che propone una cucina, al tempo stesso, scelta e casalinga.

A Vicenza, nella caffetteria di Villa Valmarana ai Nani vengono serviti piccoli piatti pronti, taglieri e insalate, vini e cocktail. A seconda della stagione si potrà stare in terrazza, sotto al portico o nelle stanze affrescate e riscaldate dei Putti e delle Architetture.

Se poi le ville non hanno un ristorante interno, ci si può spostare nelle vicinanze per assaggiare alcune delle tante specialità venete. Come è facile immaginare non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Ad esempio a Fumane (VR) a poca distanza da Villa Della Torre c’è la “Trattoria Scamperle Alla Rosa”, un locale elegante ed accogliente dove riscoprire il gusto autentico della migliore tradizione gastronomica veneta e veronese in particolare. A Stra (VE) a poche centinaia di metri da Villa Foscarini Rossi si può provare la storica “Osteria del Baccalà”. Un angolo prospiciente la riviera del Brenta, creato dalla proprietaria e cuoca Linda, dove ritrovare le origini della cucina veneta.

A Padova c’è il ristorante “Belle Parti”. Un locale incastonato nell’aristocratico Palazzo Prosdocimi, patrimonio delle Belle Arti. Si trova nel cuore storico della città e, come una perla, rievoca in sé profumi, emozioni e ricordi.

Infine in provincia di Rovigo, precisamente ad Adria un comune a poca distanza da Villa Ca’ Zen si può assaporare la cucina, deliziosa, del Ristorante Molteni, un locale che quest’anno festeggia i 102 anni di attività. Si trova in riva al Canal Bianco e propone ottimi piatti di carne e di pesce, di prima qualità.

Un modo unico e straordinario per abbinare i soggiorni e le esperienze esclusive nelle location di “Ville Castelli Dimore” con degustazioni e assaggi di bontà enogastronomiche del Veneto una delle regioni più interessanti d’Italia.