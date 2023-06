“U-Flow - Fiumi Lago On Water”: la nuova frontiera del turismo outdoor in Umbria

Dal mese di giugno inizia un viaggio emozionante che porterà porterà turisti e appassionati di outdoor a scoprire i tesori naturali dell'Umbria: “U-Flow | Umbria - Fiumi Lago On Water”. Si chiama così la serie di eventi cicloturistici che coinvolgerà i territori umbri, offrendo vere e proprie esperienze en plein air legate al tema delle acque che attraversano tutta la regione. L'obiettivo principale dell’iniziativa è quello di promuovere il turismo outdoor esperienziale attraverso la creazione di una rete di itinerari attrezzati permanenti, ideali per essere percorsi sia a piedi che in bicicletta. Percorsi che abbracciano il tema dei corsi d'acqua e dei laghi presenti in Umbria, consentendo l’esplorazione della regione all'aria aperta. Tre eventi cicloturistici animeranno l'Umbria dall'estate all'autunno, coinvolgendo i sedici comuni aderenti al progetto. I percorsi, adatti a bici da strada ed e-bike, attraverseranno borghi medievali, boschi, vigneti, oliveti, fiumi e laghi. Lungo il tragitto, i partecipanti avranno l'opportunità di ammirare eremi, chiese, cantine e frantoi, scoprendo la ricchezza culturale e paesaggistica del territorio.

Tre eventi cicloturistici animeranno l'Umbria dall'estate all'autunno

U-Flow | Umbria - Fiumi Lago On Water, il calendario degli eventi

Il primo evento in calendario sarà il "Trasimeno Bike Experience - Tuoro sul Trasimeno / Blue Wave", che si svolgerà dal 9 all'11 giugno attorno al suggestivo lago Trasimeno. Seguirà l’“Umbria in Shape Bike Experience - Perugia/Green Wave”, previsto dal 16 al 18 giugno, che toccherà le zone a nord del Tevere e i dintorni di Perugia. Infine, l'ultimo dei tre eventi sarà l’“Umbria Crossing Bike Experience - Bastia / Yellow Wave”, che si terrà dal 29 settembre all'1 ottobre nella Valle Umbra.

U-Flow | Umbria - Fiumi Lago On Water, la partecipazione è gratuita?

La partecipazione agli eventi cicloturistici, non competitivi, è gratuita previa registrazione sul sito ufficiale U-Flow. I partecipanti riceveranno un kit di partecipazione che includerà la traccia Gpx per orientarsi lungo il percorso, un numero di assistenza in caso di emergenze, una "welcome box" e la roadmap con spazio per i timbri dei comuni attraversati, consigli per visite storico-artistiche, informazioni sulle soste gastronomiche e le opzioni di pernottamento in strutture ricettive. Al termine di ogni percorso, i partecipanti saranno accolti in un "villaggio sportivo" dove potranno assaporare le eccellenze agroalimentari dei territori attraversati, completando così un'esperienza cicloturistica all'insegna della scoperta e del gusto.

Questi tre appuntamenti cicloturistici rientrano, come dicevamo, nel progetto “U-Flow | Umbria - Fiumi Lago On Water”, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione tramite il bando "Umbriaperta: Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali”. Il piano si propone di valorizzare il patrimonio storico-artistico, ambientale e enogastronomico della regione, integrando il turismo outdoor esperienziale con attività sportive. I comuni umbri aderenti al progetto e attraversati dai tre differenti percorsi sono: Perugia, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro, Lisciano Niccone, Bastia, Corciano, Piegaro, Umbertide, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina.